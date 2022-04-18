Организаторы крупнейшей выставки разместили в зале пародию на скульптору Евгения Вучетича «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Автор «арт-объекта» — скандальный киевский художник Олег Кулик. Одним из первых на «экспонат» отреагировал 17 апреля писатель Захар Прилепин.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР «Киса! Я давно хотел вас спросить как художник художника — Вы рисовать умеете»

«Знаете, кто эта страшная бабища с мечом? Родина-мать. Знаете, где это? В Москве… Не комментируем. Не имеем таких слов в запасе», — написал он в телеграм-канале.

Жители Волгоградской области в социальных сетях слова нашли и высказались резко против подобного «искусства». Вне зависимости от видения художника, считают пользователи, в России «есть символы, которые ценятся не за красоту».

«Мерзавцы, просто мерзавцы. Проросла Москва метастазами. Тоже денацифицировать пора», — считает Татьяна Я.

«Скульптора в психбольницу нужно отправить», — предлагает Евгений В.

«Боже, какой ужас! И это в Москве? Уродство. Надо провериться у психиатра не только тому, кто это слепил, но и тем, кто позволил это выставить на всеобщее обозрение», — поддерживает Наталья П.

«Ну что сказать… Распад мозга явно. Уже не знают, как испоганить и опошлить. Мало было статуи г… теперь это», — негодует Людмила С.

Александр Куликов ИА REGNUM Скульптура «Родина-мать зовёт!» в Волгограде

«Спрашивать в первую очередь надо с тех, кто вообще разрешил «это» выставить», — уверен Александр Ч.

«Скульптура «Родина-мать» — это святое, наша гордость, и какая может быть пародия. Это кощунство, это недопустимо и возмутительно», — огорчена Татьяна Г.

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» назвали эксперимент с монументом абсолютно неуместным.

«Наша позиция, как и раньше, не поменялась. «Родина-мать зовёт!» — это произведение монументального искусства, это один из символов Победы, который является символом для целого поколения. Любые эксперименты с монументом, коллажи и прочее — абсолютно неуместны. Всё это оскорбляет чувства тех, для кого этот монумент — символ великой Победы. Вне зависимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет, считаем подобные эксперименты неуместными», — цитирует издание «В1. ру» директора музея Алексея Дементьева.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали выставку. Не выразили своё мнение и власти города-героя.

«Странно, что по этой ситуации до сих пор хранят молчание волгоградские чиновники. Как будто их это не касается», — отметил 18 апреля политолог Дмитрий Фетисов.