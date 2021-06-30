Владимир Югасов
Старший бильд-редактор
Ведущий московского интеллектуального клуба «Красная Весна», «Красный Октябрь». Основные темы: низовая самоорганизация, материалистическая диалектика, марксизм и коммунизм.
Последние публикации
Усадьба Дубровицы — фоторепортаж
Подмосковная усадьба Дубровицы расположена в Подольском районе в одноименном поселке, в междуречье Десны и Пахры, в центральной части Подольского района всего лишь в шести километрах от центра Подольска. Приехав на территорию усадьбы, можно посмотреть на резную белокаменную церковь Знаменья...
30 июня 2021
Кто, когда и зачем создал систему здравоохранения СССР, которой больше нет
До учреждения советского государства, жизнь выучившегося на врача Семашко была жизнью революционера: марксистские кружки, организация забастовок, аресты (в России и за границей) и ссылки, полицейский надзор. Но именно в годы революционной борьбы и были заложены идейные основы будущей Советской...
20 сентября 2018
Возможно ли всеобщее равенство практически?
Гракх Бабёф, французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения «Во имя равных» и созданного 30 марта 1796 года комитета «Заговора равных», был предвестником социализма в Советской России — знакомом нам мире, в котором жило старшее поколение и который поколение молодое может видеть...
30 марта 2018
Рубикон. «Жребий брошен»
Имя Цезаря со временем превратилось в царские титулы, такие как царь и кайзер. Цезарь совершил переворот в Риме, сделал многое для разрушения республиканского строя и проложил путь императорам, которые принесли Риму стабильность и тиранию. Род Юлиев, старинный патрицианский род. Согласно легенде...
10 января 2018
Брестский мир
Декрет о мире. Первая мировая война, шедшая в интересах тех людей которые на ней обогащались, находясь в тылу, и в интересах дворян, которые строили на ней свою карьеру, не нужна была гибнущим на ней солдатам и голодающему от разрухи войны мирному населению. Все воюющие стороны, решая свои элитные...
3 декабря 2017
Первая агрессия именем Бога: Первый Крестовый поход
Речь папы Урбана II на церковном соборе была полна преувеличений. Он говорил о притеснениях христиан на землях мусульман, о богатстве Палестины, обильно и, как полагается, весьма вольно разбавляя сказанное отсылками к Священному Писанию. Обычная (казалось бы) неискренняя речь представителя...
27 ноября 2017
Право наций на самоопределение родилось в России
За подписями председателя СНК Ленина и народного комиссара по делам национальностей Сталина 14 ноября 1917 года была опубликована «Декларация прав народов России», в которой объявляется, что национальная политика СНК будет проводиться на основе принципов: 1) равенство и суверенность народов России...
15 ноября 2017
Всеобщая революционная медицина: Николай Семашко
До учреждения советского государства, жизнь выучившегося на врача Семашко была жизнью революционера: Марксистские кружки, организация забастовок, аресты (в России и за границей) и ссылки, полицейский надзор. Но именно в годы революционной борьбы и были заложены идейные основы будущей Советской...
20 октября 2017
Сирота, который построил империю: Октавиан Август
Гай Октавий — имя, данное Августу при рождении. После убийства сторонниками Сената и республики своего приемного отца Юлия Цезаря, Октавий взял его имя. Позже Октавий принял и прозвище Августа, что было явной отсылкой к священному, религиозному обоснованию своей власти. Издавна существовавшие в...
23 сентября 2017
Конституция США: Безопасность в обмен на свободу
«Конституция США — это результат сложения мудрости всей нашей страны», — так охарактеризовал ее один из отцов-основателей Соединенных Штатов Томас Джефферсон. В основной закон нового государства были оформлены идеи философов XVII—XVIII веков, французских просветителей. Идея разделения власти на...
17 сентября 2017
Чиновники наплевали на памятник природы «Серебряный Бор» в Москве?
В пятницу 18 августа корреспонденты ИА REGNUM, по приглашению эколога, члена рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному Бору при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Сергея Менжерицкого, побывали на одном из старейших, общественных пляжей Москвы...
21 августа 2017
«Бессмертный полк» в Афинах
В Афинах сегодня, 9 мая, прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участники акции собрались у центра Русских общин, близ церкви Святой Троицы, где акцию благословили православные священнослужители. Далее участники акции...
9 мая 2017
Россия, которую мы уничтожили много раз и продолжаем уничтожать
Решение развивать в России массовое автомобилестроение было принято в 1916 году, в условиях необходимости импортозамещения и потребности отечественного ВПК в транспорте. Одним из шести развертываемых производств должен был стать торговый дом «Кузнецов, Рябушинские» (будущий Завод имени Лихачева...
26 марта 2017
Посмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
Скандально известный французский аристократ, известный ныне более как проповедник разврата, по имени которого пошло само понятие «садизм». Как это обычно бывает с известными писателями, мыслителями и философами, к коим относится и де Сад, реальная его личность выходит за границы общепринятого и...
13 февраля 2017
Урок для России: «Чтобы нажитое от народа вернулось бы также народу»
Меценат Меценатством, поддержкой науки и искусства, во все времена пользовались для реализации политических целей, как-то было у сподвижника Октавиава Августа — Гая Цильния Мецената, либо для извлечения прибыли, как-то было у торговцев антиквариатом Ротшильдов. В условиях незначительного участия...
28 декабря 2016
Принуждение к государству: Ad majorem Dei gloriam / К вящей славе Божией
Societas Jesus Католический монашеский орден «Общество Иисуса» был основан в Париже в 1534 году Игнатием де Лойолой. Испанец по происхождению, бывший паломником в святой земле, претерпевший лично от неправедного суда инквизиции, он остро переживал кризис католической церкви. Получив необходимое...
24 декабря 2016
Как идиот Гомер сделал американскую культуру great again
Идея мультсериала, ставшего самым длинным в истории американского телевидения, принадлежит Мэтту Гроунингу, который к тому времени был известен как автор серии комиксов «Жизнь в аду». Мэтта заприметил телевизионный продюсер Джеймс Брукс, искавший аниматора для небольших короткометражек для шоу...
17 декабря 2016
Как в России победить антироссийскую элиту? Есть верный способ!
Александровская слобода — столица Русского государства 3 декабря 1564 года Иван IV с семьей выехал из Москвы на богомолье в село Коломенское. Отъезд был скорым, с собой царь взял казну, библиотеку, иконы и символы царской власти. После посещения Коломенского царь двинулся далее и через несколько...
3 декабря 2016
«Важно верить и важно иметь четкий план. Победа — это упорство»
Мечта о национальной независимости и социальной справедливости В 1895 году кубинский патриот Хосе Марти высадился на остров Куба с небольшой группой своих сторонников. История Кубинской революции, осуществленной Фиделем Кастро много лет спустя, имела свое начало в борьбе Кубы за освобождение от...
2 декабря 2016
Рюрикович, который не подчинился ни Романовым, ни Керенскому, ни Ленину
В бесчисленных обществах животных борьба за существование бывает заменена сотрудничеством, и эта замена приводит к развитию интеллектуальных и моральных способностей, которые обеспечивают видам лучшие условия для выживания. В этих случаях самыми приспособленными оказываются не отдельные физически...
27 ноября 2016