Москва, 21 августа, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В пятницу 18 августа корреспонденты ИА REGNUM, по приглашению эколога, члена рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному Бору при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Сергея Менжерицкого, побывали на одном из старейших, общественных пляжей Москвы.

Владимир Югасов ИА REGNUM Гуляния

Владимир Югасов ИА REGNUM Сергей Менжерицкий, член рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному бору при департаменте природопользования г. Москвы

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Хотелось лично убедиться в том, что обещания, которые размещает на своем сайте в интернете некая компания «Пляжи Серебряного Бора», не рекламный трюк. И они действительно, как и обещают, могут организовать на особо охраняемой природной территории города Москвы (ООПТ) — развлечения на любой вкус.

Докладываем, и в этом может убедиться каждый, кто посмотрит видеоролик, реклама компании «Пляжи Серебряного Бора», полностью соответствует действительности. Единственное, что так и не удалось увидеть, так это обещанный фейерверк.

Владимир Югасов ИА REGNUM Закрытый пляж

А как же правовой статус территории, запрещающий подобные увеселения (Положение о памятнике природы «Серебряный бор» — прим. ИА REGNUM ), может спросить наивный наблюдатель, если таковые еще остались среди наших читателей. На этот вопрос у нас ответа нет. Возможно, в один прекрасный день межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы, проявит волю, и не только задаст этот вопрос, но и найдет на него ответ.

Владимир Югасов ИА REGNUM Открытый шлагбаум

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ни статус особо охраняемой природной территории, ни статус памятника природы регионального значения не спасают Серебряный Бор от уничтожения. Так, к примеру, совсем недавно в его охранной зоне вместо Центра водных видов спорта «Динамо» с гостиницей для спортсменов (как гласит проект) был возведён элитный посёлок таун-хаусов и резиденций «Берег столицы». Природоохранные активисты заявляют, что благоустройство территории, проведенное зимой 2016−2017 года нанесло экологии памятника природы непоправимый ущерб.

Владимир Югасов ИА REGNUM Инвентарь для игр

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