Чиновники наплевали на памятник природы «Серебряный Бор» в Москве?
Москва, 21 августа, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В пятницу 18 августа корреспонденты ИА REGNUM, по приглашению эколога, члена рабочей группы по парку «Москворецкий» и Серебряному Бору при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС) Сергея Менжерицкого, побывали на одном из старейших, общественных пляжей Москвы.
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Хотелось лично убедиться в том, что обещания, которые размещает на своем сайте в интернете некая компания «Пляжи Серебряного Бора», не рекламный трюк. И они действительно, как и обещают, могут организовать на особо охраняемой природной территории города Москвы (ООПТ) — развлечения на любой вкус.
Докладываем, и в этом может убедиться каждый, кто посмотрит видеоролик, реклама компании «Пляжи Серебряного Бора», полностью соответствует действительности. Единственное, что так и не удалось увидеть, так это обещанный фейерверк.
А как же правовой статус территории, запрещающий подобные увеселения (Положение о памятнике природы «Серебряный бор» — прим. ИА REGNUM ), может спросить наивный наблюдатель, если таковые еще остались среди наших читателей. На этот вопрос у нас ответа нет. Возможно, в один прекрасный день межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы, проявит волю, и не только задаст этот вопрос, но и найдет на него ответ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ни статус особо охраняемой природной территории, ни статус памятника природы регионального значения не спасают Серебряный Бор от уничтожения. Так, к примеру, совсем недавно в его охранной зоне вместо Центра водных видов спорта «Динамо» с гостиницей для спортсменов (как гласит проект) был возведён элитный посёлок таун-хаусов и резиденций «Берег столицы». Природоохранные активисты заявляют, что благоустройство территории, проведенное зимой 2016−2017 года нанесло экологии памятника природы непоправимый ущерб.
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