Гракх Бабёф, французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения «Во имя равных» и созданного 30 марта 1796 года комитета «Заговора равных», был предвестником социализма в Советской России — знакомом нам мире, в котором жило старшее поколение и который поколение молодое может видеть в советских фильмах. Каждый Новый год мы можем освежать в памяти историю, фоном которой является равные для всех быт и материальное положение, мир, в котором можно было, попав по ошибке в другой город, оказаться на улице с таким же названием, как твоя, войти в такой же дом, обнаружить в квартире такую же мебель, а на столе — такую же еду.

Флоренц Лист. На баррикаде. 1833

Гравюра. Революционно настроенные парижанки идут на Версаль

То ли дело сейчас. Мир адского материального разнообразия: роскошные замки — и койко-места, турпутевки первым классом — и невозможность лишний раз проехаться к родственникам на электричке в соседний город, рестораны — и скудные завтраки детям из многодетных семей, залоговые аукционы — и микрокредиты.

Общество разнообразия ролей: грабителя — и ограбленного, насильника — и жертвы, убийцы — и убитого, их взаимодополнения и единства, где в первой роли человек богат, а во второй беден, последних — большинство.

Таким же разнообразным был и мир Бабёфа — в конце «великолепного» XVIII века.

Расстрел на Марсовом поле

Но преступно поддаваться глупому популизму, адресуя свое негодование против богатых. Не все, но каждый бедняк может стать богат, а став, учинять ту же несправедливость и зло. Гораздо лучше обратиться к разумному разрешению противоречий, разрешению в самом их корне, первопричине. А к этому адресует не бунт, бессмысленный и беспощадный, а революционные преобразования, впервые предложенные в знакомом нам варианте в годы Великой французской революции движением Гракха Бабёфа «Во имя равенства».

Гракх Бабё́ф

Франсуа Ноэль Бабёф родился в бедной семье 23 ноября 1760 года. С детства работал, был не чужд физического труда и участвовал в строительстве Пикардийского канала. После был писцом и учеником у нотариуса. В 21 год получил самостоятельную практику юриста, работал с архивами. Женился, проживал в Руа до 1792 года.

Под влиянием идей Руссо, Мабли, Морелли — стал сторонником общества «совершенного равенства», имеющего общественную собственность взамен частной. В дальнейшем большой энтузиазм и энергию вызывали у Бабёфа книги и статьи, которые выходили в свет в предреволюционной Франции, значительно дооформив его взгляды. Сравнивая Руссо и Корильона:

«Мне кажется, что наш реформатор достигает большего, чем гражданин из Женевы, о котором мне иногда приходится слышать как о пустом мечтателе. Он, конечно, мечтал хорошо, но наш человек мечтает лучше. Поскольку люди абсолютно равны, они не должны ничем владеть индивидуально, а пользоваться всем сообща… Но вместо того, чтобы отсылать нас, как это делает господин Руссо, жить в лесах, насыщаться под сенью дуба, утолять жажду из первого же попавшегося ручейка… наш реформатор предлагает нам четыре добрых трапезы в день, очень изящно одевает нас и каждому, кто является главой семьи, дает хороший дом стоимостью в тысячу луидоров. Вот что значит уметь сочетать радости общественной жизни с приятными сторонами жизни естественной и примитивной».

Луи-Леопольд Буальи. Санкюлот

В 1785 году разработал план «коллективных ферм». Коллективное владение крестьян, особая роль рабочей кооперации, объединение хозяйственный жизни всей нации в общественном владении, а не диктатура маленького богатого меньшинства — всё то, что было реализовано в России полтора века спустя, занимало Бабёфа уже тогда. Бабёфу нравилось всеобщее реформирование, то есть революционное, но он не был утопистом в нашем современном понимании, потому как, помимо воображения будущего, ставил перед собой и цель его практического достижения. Бабёф был активным участником революции в Пикардии, всегда максимально стремясь к активизации народных масс к участию в революции.

В 1789 году он приезжает в Париж, застает падение Бастилии. 22 октября 1789 года — первое открытое выступление Бабёфа, направленное против избирательного имущественного ценза. В 1790 году выступает за организацию движения против уплаты косвенных налогов, за что был арестован в Руа и препровожден в Париж, в тюрьму Консьержери. При содействии Жана-Поля Марата выпущен на свободу, но вскоре кратковременно вновь заключен в тюрьму, приобретя репутацию пикардийского Марата.

Жан-Пьер Ноэль. Взятие Бастилии. 1789

В дальнейшем Бабёф выдвинул идею радикальной аграрной реформы — с полной ликвидацией феодальных прав на землю без выкупа, уничтожением крупной частной земельной собственности, распределением в долгосрочную аренду конфискованного церковного имущества вместо распродажи, разделом общинных земель и «аграрным законом» из опубликованной ранее им книги «Постоянный кадастр».

Жан Дюплесси-Берто Жан. Возвращение Людовика XVI с семьёй в Париж 25 июня 1791 года после опознания и ареста

После предательства короля Франции и перехода его на сторону интервентов, в 1791 году Бабёф выступил за установление республиканского строя. Спустя год, после свержения монархии, был избран в Генеральный совет департамента Сомма, а затем в директорию дистрикта Мондидье. В 1793 году стал секретарем продовольственной администрации Парижа.

На протяжении всей революции Бабёф отстаивал интересы неимущего класса и наемных работников из среды сельского пролетариата. Критиковал Марата и якобинский конвент за недостаточное внимание к «благосостоянию неимущего класса». Крайне удачный опыт по распределению продовольственных ресурсов столицы времен якобинской диктатуры привел Бабёфа к мысли о практической возможности осуществления «Общества совершенного равенства».

Выступая за немедленную бесплатную раздачу земель беднякам, Бабёф наткнулся на сопротивление со стороны муниципальной администрации, которая добилась его смещения с поста и отправки на каторгу на 20 лет. Через несколько месяцев после ареста ему удалось выйти из Парижской тюрьмы, затем последовало новое заключение, затем освобождение летом 1793 года, за несколько дней до термидорианского переворота.

Казнь робеспьеристов, 28 июля 1794

Всего несколько недель правления термидорианского Конвента сделали Бабёфа, равно как и большую часть населения Парижа, его противником. В своей газете «Народный трибун» Бабёф выступает против антинародной деятельности Конвента.

В феврале 1795 года Бабеф вновь заключен в тюрьму, из которой освободился по амнистии уже в октябре. К тому времени Бабеф находит сторонников и организует движение «Во имя равенства».

«Заговор равных», организованный Бабёфом и его единомышленниками для взятия власти и построения справедливого общества, характеризовался большей, чем это ранее было принято в народных движениях, конспирацией и тайной.

Во главе заговора стояла небольшая группа людей, «тайная директория», которая имела связи в народном протестном движении и направляла его в нужную сторону. Была составлена разветвленная сеть тайных, «революционных агентов» для связи. Народные массы, ввергнутые в нищету и произвол «лихих девяностых» конца восемнадцатого века, составляли периферию «заговора равных».

Расчет на временное установление диктатуры в результате победы был новой и верной идеей. Однако большим изъяном данного заговора было отсутствие широкой агитации в массах и отсутствие налаженной обратной связи от сочувствующих народных масс к «тайной директории». Эти ошибки привели к срыву восстания. В результате предательства одного из участников движения заговор был раскрыт, все руководители арестованы.

Суд приговорил Бабёфа к смертной казни. Подобно примеру героев античности, арестованные пытались покончить с собой, окровавленных, но еще живых их отправили на эшафот.

«Напишите моей матери и моим сестрам. Расскажите им, как я умер, и постарайтесь, чтобы эти добрые люди поняли, что такая смерть славна, а совсем не позорна. Прощайте навеки, я погружаюсь в благостный сон».

Директория, казнившая Бабёфа, состоявшая из временщиков и воров, была сиюминутным явлением. Идеи и действия Гракха Бабёфа и его сторонников имели историческое значение как для социальных революций, так и для реальных социальных преобразований, плодами коих мы еще можем пользоваться по сей день.