



Дмитрий Буянов ИА REGNUM Бывшая территория Завода имени Лихачёва. Москва

Митинг рабочих Завода имени Лихачева. 1956

Решение развивать в России массовое автомобилестроение было принято в 1916 году, в условиях необходимости импортозамещения и потребности отечественного ВПК в транспорте. Одним из шести развертываемых производств должен был стать торговый дом «Кузнецов, Рябушинские» (будущий Завод имени Лихачева, ЗиЛ). Предприятие должно было производить авто FIAT 15 Ter с условием значительных отчислений за лицензию в пользу фирмы FIAT в размере 1000 франков за каждое произведенное авто, 1500 франков за произведенное сверх установленной меры, с запретом на экспорт из России произведенных авто. Кабальные условия производства, ограничивающие его развитие и значительно завышающие стоимость авто на внутреннем рынке, были сняты через национализацию предприятия в 1919 году. В 1924 году завод начал производить грузовики отечественной разработки. После запуска первого в Советской России конвейера в 1930-е годы завод стал одним из флагманов отечественного автомобилестроения, обеспечивающего страну необходимым количеством надежных большегрузных авто.

China-faw.ru First Automobile Works (FAW) (Автомобильный завод № 1)

На базе Советского ЗиЛа была создана Китайская автомобилестроительная компания First Automobile Works. Китай, избежавший рыночных преобразований перестройки и шоковой терапии, сохранил производство и поныне — First Automobile Works производит 100 тысяч легких грузовиков в год. Как в свое время ЗиЛ помогал становлению автомобильной промышленности в Китае, Китайская автомобилестроительная компания ныне открывает заводы в различных странах: в 2007 году в Мексике, в 2013 году в Северной Корее, Алжире, имея также совместные производства с Volkswagen, Toyota, Ford, Mazda и другими компаниями.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Бывшая территория Завода имени Лихачёва. Москва

ЗиЛ в 1990-е стал терять рынки сбыта и государственную поддержку. В 2011 году между Заводом имени Лихачева и управляющей компанией «Развитие» был подписан договор на управление частью недвижимости и выполнение научно-исследовательских работ. В феврале 2012 года зам. мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов заявил, что власти Москвы ведут переговоры с FIAT о сборке автомобиля этой марки на Заводе имени Лихачева. В конце 2012 года было принято решение правительства Москвы о сокращении территорий производства ЗиЛа в шесть раз (с 300 до 50 гектаров). В октябре 2013 года городскими властями было принято решение о высвобождении производственных территорий. В 2015 году правительство России развернуло широкую кампанию по импортзамещению, указав машиностроение одной из ключевых отраслей поддержки. В том же году большинство цехов завода ЗиЛ демонтировали, был уничтожен объект культурного значения Музей истории ЗиЛ с мемориальным кабинетом Лихачева. ЗиЛ прекратил свое существование, уничтожили память о нем.

Аэрофотосъемка люфтваффе, 1941. Волхонка, ЗИЛ Промышленный объект для уничтожения тактической авиацией люфтваффе

Владимир Югасов ИА REGNUM Уничтоженный промышленный объект. Завод имени Лихачёва. Москва 2017

Сегодня от корпусов Завода имени Лихачева осталось немногое, территорию завода сровняли с землей. Ныне на территории ЗиЛ построены спортивные объекты, возводится коммерческое жилье, офисная недвижимость.