За подписями председателя СНК Ленина и народного комиссара по делам национальностей Сталина 14 ноября 1917 года была опубликована «Декларация прав народов России», в которой объявляется, что национальная политика СНК будет проводиться на основе принципов:

Национальности СССР

1) равенство и суверенность народов России;

2) право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства;

3) отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных ограничений;

4) свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России».

Иосиф Сталин. Народный комиссар по делам национальностей

«Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению».

Эта мысль, высказанная Лениным в 1900 году по вопросу партстроительства, оказалась применима и по отношению к строительству нового Советского государства в 1917 году. Взявшие власть большевики получили в управление разрываемую сепаратизмом территорию бывшей Российской империи. Решение большевиков федерализовать Российское государство возможно понять, только если представить, чем Советская Россия в отношении к не русским народам отличалась от России дореволюционной и постсоветской. Чем отличается Советское государство от до‑ и постсоветского, буржуазного. Самоопределившиеся в своей независимости от дореволюционной России государства Советской Украины, Белоруссии, Кавказа, Средней Азии образовали через пять лет, к 1922 году, единое федеративное Советское государство — СССР.

Последняя страница Договора об образовании СССР

Факторами объединения Советской России стали:

1) хозяйственное сближение народов;

2) советская власть;

3) враждебное капиталистическое окружение.

Важно выделить второй пункт — советская власть. Есть два способа управления страной: один способ, когда аппарат «упрощен» и во главе его сидит, скажем, группа или один человек, у которого есть руки и глаза на местах в виде губернаторов. Это очень простая форма управления, причем глава, управляя страной, получает те сведения, которые могут быть получены от губернаторов, и глава утешает себя надеждой, что он честно и правильно управляет. Потом возникают трения, трения переходят в конфликты, конфликты — в восстания. Потом восстания подавляются. Конфликты хозяйствующих субъектов и передел собственности возможны всегда в таком государстве, и участвующие в переделе элиты заинтересованы в переводе социального протеста в национальное русло — разжигание национализма. Такая система управления — не советская система, к тому же она слишком дорога, хотя и проста, и привычна.

В советской стране усваивали систему управления, которая давала возможность предугадывать все изменения, все обстоятельства и среди крестьян, и среди националов, и среди так называемых инородцев, и среди русских, чтобы в системе высших органов был ряд инструментов, измеряющих всякое изменение, учитывающих и предупреждающих и басмаческое движение, и бандитское, и Кронштадт, и всякие возможные бури и невзгоды. Это и есть советская система управления. Она потому называется советской властью, народной властью, что, опираясь на самые низы, она раньше всех и объективно улавливает всякое изменение, принимает соответствующие меры и исправляет линию вовремя, если она искривилась, — сама себя критикует и исправляет. Эта советская система управления требует, чтобы в системе высших органов были те, которые отражали бы национальные нужды и потребности.

Всякое объединение есть ограничение ранее имевшихся прав у тех, кто объединились. Но элементы независимости остаются, как то право нации на выход из состава Союза. Равенство народов в СССР подразумевалось не фактическое (ввиду разности в развитии), а правовое. Все республики, включая РСФСР, отказываются от некоторых прав независимости — в пользу СССР.

Украинская ССР в 1922 году

Капитализм, в том числе рыночные условия в СССР в виде НЭПа, а затем перестройки, явился причиной национальных предрассудков, взращивания шовинизма.

Всякий шовинизм более крупной нации порождает как реакцию национализм нации угнетаемой. В Советской России русские могут угнетать более малые народы, а на Кавказе азербайджанцы могут угнетать армян и т.д. Но поскольку русская нация, в отличие от прочих наций СССР, имела первостепенное значение и на нее ориентировалось мировое коммунистическое движение, то акцент делался прежде всего на русском шовинизме, борьбе с ним — во имя сохранения и упрочнения доверия народов мира к русскому пролетариату. Что в дальнейшем должно было обеспечить присоединение к Советскому Союзу отделившихся от буржуазных государств и создавших свои советские государства наций.

Финляндия, которой Ленин дал независимость от России, вскоре после этого установила советскую власть и была готова войти в состав СССР. Действия белогвардейцев в смычке с немецкими интервентами навсегда оторвали Финляндию от России — вопреки воле финского народа.

Ленинский принцип самоопределения породил Советскую Венгерскую республику, отделившуюся от Австро-Венгерской империи. Был расчет на то, что угнетаемые в буржуазных государствах народы, стремящиеся к независимости, установят советскую форму правления, что в дальнейшем закономерно вело их к интеграции с Советской Россией. На протяжении дальнейших десятков лет СССР пожинал плоды такого подхода к вопросу наций на самоопределение.

Советская Россия не имела столь острых национальных проблем, как до революции и после 1991 года. Дружба народов была реальностью в СССР. Самоопределение наций, вырвавшихся на свободу из-под колониального гнета западных стран, и тяготение народов новых стран к интеграции с Советским Союзом также происходило без всякой боязни перед лицом русского шовинизма ввиду его отсутствия.

Карта ЗСФСР

Значение «Декларации прав народов России» ценно и сегодня. Понимание того шага, который совершили большевики, является ключом к разрешению проблемы сепаратизма в современном мире.

Конфликт на востоке Украины явился следствием шовинизма украинцев по отношению к русским. Сам этот шовинизм навязан и привит той буржуазной властью, которая посредством разжигания шовинизма по отношению к русской национальности на территории Украины производит передел собственности. Стоит ли говорить, что во время такого передела собственности страдают не только русские, но и украинцы. И этот конфликт был, есть и будет, покуда есть власть только богатых над государственным аппаратом, власть, которая разжигает в народе национализм и сепаратизм или, напротив, шовинистические настроения к определенной нации.

Какой, может быть впервые в истории человечества, был найден выход из подобной ситуации? Выходом из подобной ситуации может быть только включение широких слоев населения, народа в общественную и политическую жизнь, в управление государством. В этом случае его интерес будет в братском отношении к другим народам, к странам, где народная самоорганизация не позволяет расцвести и взять верх национализму и шовинизму.

ДНР и ЛНР, Южная Осетия и Приднестровье, Каталония в Европе и многие другие «сепаратистские» государственные образования вполне справедливо утверждают свою самостоятельность, свой национализм как реакцию, защиту от нации, которая их подавляет. В свою очередь шовинистически настроенная Украина по отношению к ДНР и ЛНР, Грузия по отношению к Абхазии и Южной Осетии, Испания по отношению к Каталонии — не приемлют сепаратизма и силой стремятся удержать народы и территории. В результате мы имеем войны. Войны и передел собственности.

Независимость Каталонии ничего не даст народу Каталонии, поскольку там нет ни широких народных движений, ни сколь-нибудь заметного влияния левых партий, от которых организацию народного движения возможно было ожидать. Но независимость Каталонии, безусловно, приведет к переделу собственности, разумеется, не в пользу народа Каталонии, но в пользу субъектов политического процесса из среды богатых и заинтересованных в отделении от Испании. В то же самое время и сохранение единства Каталонии с Испанией тоже ничего не даст народу Каталонии, такой союз противен каталонцам, и мы видим решительность не организованных, но многочисленных народных масс и демонстрантов на улицах Барселоны.

Первые декреты, принятые II Всероссийским съездом Советов

В России 1917 года в этот день был дан ответ на проблему сепаратизма, национализма и шовинизма. Ответ, дающий мир народам и территориальную целостность их государствам. Самоопределяться нации необходимо в своих интересах и своим гражданским большинством, а не руками богатого «компетентного» в управлении меньшинства.