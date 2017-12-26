



Илья Репин. Портрет Третьякова (фрагмент). 1883

Меценат

Меценатством, поддержкой науки и искусства, во все времена пользовались для реализации политических целей, как-то было у сподвижника Октавиава Августа — Гая Цильния Мецената, либо для извлечения прибыли, как-то было у торговцев антиквариатом Ротшильдов. В условиях незначительного участия государства в развитии культуры и такое содействие отдельных сильных мира сего было великим благом, позволившим творить многим гениям. Однако был и иной вид меценатства, основанный по большей части на истинно этических мотивах любви к искусству и желанию приобщить к этой любви как можно более многих, все общество. Представителем такого меценатства был Павел Михайлович Третьяков.

Младший брат Сергей Третьяков

Павел Третьяков был родом из купеческой семьи, в семье же получил образование, развивал семейное дело. В 32 года женился на двоюродной сестре известного мецената Саввы Мамонтова, Вере Николаевне Мамонтовой.

В 1850-х годах Павел Третьяков увлекся искусством. «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие».

Приобретение Третьяковым картин Николая Шидлера «Искушение», Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами», картин Алексея Саврасова, Федора Бруни и многих других, имело своей целью изначально одно — передачу всего этого культурного богатства в свободное общественное достояние. Любовь к искусству позволила завязать дружбу с живописцем Василием Перовым, который в значительной мере смог без стеснения в средствах раскрыть свои творческие способности и сыграть значительную роль в движении передвижников.

Третьяковская галерея

«Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях». В 1874 году на средства Третьякова была построена картинная галерея, к 1881 году открытая для посещения. «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» вобрала в себя всю коллекцию картин Третьяковых: 10 скульптур, 471 рисунок, 1276 картин русских художников и 84 картины — иностранных живописцев. Содержание галереи осуществлялось на процентный доход от завещанного Третьяковыми капитала в 125 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей в год обязалась выплачивать Городская дума.

Проект фасада Третьяковской галереи В. М. Васнецова, 1900 г

Свое нынешнее название Третьяковская галерея получила с установлением советской власти. Государство в полном объеме взяло на себя содержание и развитие галереи. Был создан Государственный музейный фонд, галерея стала систематически расширять свои пространства за счет находящихся поблизости зданий. В годы Великой Отечественной войны экспонаты галереи были эвакуированы в Сибирь. В дальнейшем, все советское время шло планомерное развитие, расширение Третьяковской галереи.

Сегодня

В наши дни Третьяковская галерея, как свойственно было ранее всякому меценатскому начинанию, стала ареной приобретения как коммерческого успеха, так и политических дивидендов.

Существеннейшая часть полотен русской живописи, которую собирал Третьяков, находится в других музеях, и недоступна посетителям галереи. Зато активно разворачиваются выставки западных художников и экспозиций западных музеев, хотя, по традиции, подобные выставки прекрасно можно разворачивать в Манеже, в ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Это при том, что выставки русских художников Серова, Айвазовского — показали большой запрос общества именно на русское классическое искусство. Выставка Серова, бывшая столь популярной, вмещала в себя далеко не все его работы, в том числе те, которым сам художник уделял особое внимание, как-то работы 1905 года, «Петра I», серию «Голод». Нравственная красота русского искусства по возможности приглушается, прячется, вместо нее выставляется и интерпретируется «лоск», эстетические мотивы, и политическая конъюнктура. Каталог Серова «Творчество Валентина Серова в контексте эпохи» обнаруживает на своих страницах лишь одну фигуру — государя Николая Второго, и опять-таки эстетические инсинуации составителя каталога, но никак не мыли и оценки самого художника.

Меценаты России. П. М. Третьяков. Конверт с оригинальной маркой, спецгашение, Россия, 2010 год

С самого замысла своего создания, с мыслей создателя Петра Михайловича Третьякова — галерея должна была стать местом, где русский гений становится доступен обществу. Коммерческий успех, политический расчет, вероятно, имеют право наличествовать в любом меценатском проекте, но Третьяковская галерея всегда была, должна быть ныне и будет местом русского художественного гения, который вмещает в себя прежде всего этику, и этим к обществу обращенный.