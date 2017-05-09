В Афинах сегодня, 9 мая, прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Олег Филиппов ИА Красная Весна «Бессмертный полк». Афины

Олег Филиппов ИА Красная Весна Афинский архиепископ. Благословление акции «Бессмертный полк». Афины

Участники акции собрались у центра Русских общин, близ церкви Святой Троицы, где акцию благословили православные священнослужители. Далее участники акции прошествовали до здания греческого парламента где был возложен венок. Шествующие пронесли фотографии своих дедов и отцов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Олег Филиппов ИА Красная Весна «Бессмертный полк». Афины

Были замечены флаги России, ДНР, Греции, Знамя Победы. Впереди демонстрантов была машина транслировавшая Советские военные песни. Возглавляла шествие дочь героя Советского Союза Мелитона Кантария Циала.

Олег Филиппов ИА Красная Весна Циала Кантария. «Бессмертный полк». Афины

«Бессмертный полк» в этом году прошёл по центру греческой столицы — от русской церкви Святой Троицы до площади Синтагма.