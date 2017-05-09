«Бессмертный полк» в Афинах
В Афинах сегодня, 9 мая, прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Участники акции собрались у центра Русских общин, близ церкви Святой Троицы, где акцию благословили православные священнослужители. Далее участники акции прошествовали до здания греческого парламента где был возложен венок. Шествующие пронесли фотографии своих дедов и отцов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Были замечены флаги России, ДНР, Греции, Знамя Победы. Впереди демонстрантов была машина транслировавшая Советские военные песни. Возглавляла шествие дочь героя Советского Союза Мелитона Кантария Циала.
«Бессмертный полк» в этом году прошёл по центру греческой столицы — от русской церкви Святой Троицы до площади Синтагма.