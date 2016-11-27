



Иван Шилов ИА REGNUM Петр Кропоткин

В бесчисленных обществах животных борьба за существование бывает заменена сотрудничеством, и эта замена приводит к развитию интеллектуальных и моральных способностей, которые обеспечивают видам лучшие условия для выживания. В этих случаях самыми приспособленными оказываются не отдельные физически сильные и хитрые, но те, кто учится объединяться, помогать друг другу. Те сообщества, которые включают самое большое число членов, будут процветать больше всего и воспитывать самое большое число потомков. Так же и человек, будучи способным посредством своего разума к более сложной форме совместного сотрудничества, безусловно, более всех живых существ способен к коллективному развитию.

Так интерпретировал теорию Дарвина применительно к человеку Петр Алексеевич Кропоткин. В конечном счете его анархические идеи были идеями об обществе высокой морали, гражданственной самоорганизации, которая исключает эксплуатацию человека человеком, позволяет каждому человеку реализовать свои творческие способности. Место государства — с полицией, армией, регулирующими и принуждающими институтами, куда, словно в матричную ячейку, помещался человек, — должна была занять этическая составляющая. Можно ли назвать эти идеи утопическими, несбыточными? Примером своей жизни Петр Кропоткин показал реальность своих идей.

Петр Кропоткин. Рисунок, сделанный во время сибирской экспедиции. 1865

Рюрикович в тридцатом поколении, внук героя войны 1812 года Николая Сулимы, Петр Кропоткин родился 27 ноября 1842 года и имел безупречное происхождение. Безупречное происхождения в царской России, равно как и владение многими сотнями крепостных мужиков и богатыми имениями, порождало класс ленивых и бездеятельных людей. Но бывали исключения, вырывавшиеся из скуки помещичьей жизни через просвещение к тому, чтобы бороться за счастье простых людей.

С отличием окончив Пажеский корпус, став офицером, Кропоткин участвует в экспедициях по Сибири, наносит на карту еще не изведанные горные хребты, рисует физическую карту всей Восточной Сибири. Во время экспедиции совершает десятки открытий, связанных с науками о земле, заложив основу теории четвертичных оледенений, научно обосновал и ввел термин «вечная мерзлота». В то время Кропоткину за выдающиеся заслуги впервые предложили государственный пост — секретаря Русского географического общества, от которого он отказался.

Петр Кропоткин. Карта южной части Восточной Сибири и части Монголии

Получив во время своей Сибирской экспедиции опыт практической работы в государственной комиссии по подготовке реформ тюрем и систем ссылки, встретившись и пообщавшись с декабристами, бывшими на тот момент в ссылке, Петр Кропоткин разочаровывается в идее реформ.

Получив разрешение на поездку в Европу, встречается с представителями европейских революционных организаций и вступает в Первый интернационал. Потом, вернувшись в Россию, становится одним из основателей народнического движения: хождения революционной интеллигенции и студенчества в русскую деревенскую глубинку. В конце концов, несмотря на выдающиеся заслуги перед Российским государством («Исследования о ледниковом периоде» Кропоткина позволили сохранить российский суверенитет над арктическими территориями, открытыми позднее иностранными первопроходцами), за принадлежность к революционному кружку, который добивался социальных прав для рабочих, Кропоткина заключают в тюрьму. Из-за плохих условий содержания в тюрьме у него развивается цинга, портится здоровье. Спасением стал удачно совершенный побег из заключения и эмиграция.

Петр Кропоткин

Эмиграция занимает значительный период жизни Кропоткина: с 34 до 75 лет, и весь этот период был сопряжен теперь уже главным образом с политической пропагандистской работой и научной деятельностью, исключительно обосновывающей анархизм.

Софья Григорьевна. Жена Петра Кропоткина

«Кропоткин был всегда завален работой: писал для разных учёных органов, переводил для наших ежемесячных журналов с иностранных языков, которых знал множество; но более всего времени отнимали у него, кроме издаваемого им французского листка, частые выступления на анархических собраниях. Он считался выдающимся оратором. Действительно, Кропоткин обладал всеми качествами, необходимыми для влияния на массы: привлекательной внешностью, страстностью, пламенностью, хорошим голосом и дикцией. По всесторонности развития он, несомненно, стоял значительно выше всех тогдашних последователей анархиста Бакунина. Решительно все, как русские, так и иностранцы, относились к нему с большим уважением и симпатией», — такова была оценка современников.

Однако, несмотря на столь позитивную оценку европейских интеллектуалов, нельзя сказать, что Европа явилась (в сравнении с Россией) царством свободомыслия. Избегая арестов то в Бельгии, то во Франции, будучи экстрадированным по причине политической неблагонадежности и взглядов из Швейцарии, Кропоткин, наконец, попадает в Лионскую тюрьму. Незадолго до того он успел жениться на молодой девушке, студентке, приехавшей в Швейцарию из Томска, однако, как прежде в России, в Европе ему пришлось перенести все тяготы заключения: к цинге прибавилась теперь и малярия. Побег был невозможен, и на этот раз благодаря заботам жены он смог пережить почти три года заключения, будучи в конце концов выпущенным под давлением протеста левых депутатов Французского парламента.

В 1886 году в возрасте 44 лет Кропоткин переезжает в Великобританию и остается там уже вплоть до революции 1917 года в России. В Великобритании он занимается энциклопедической работой, много пишет о географии России, основываясь на собственных открытиях и знаниях, полученных в экспедициях.

Петр Алексеевич Кропоткин. Государственное совещание. Москва. 1917

В царской России выдающегося русского мыслителя и ученого Кропоткина ждала только тюрьма, цинга и скорая кончина. Открыть путь домой позволила только Февральская революция.

Весной 1917 года Кропоткин, несмотря на протесты английского правительства, возвращается в Россию. Как и большинство наиболее видных русских политических эмигрантов, Кропоткин добрался в Россию через германскую территорию, в запломбированном вагоне. Германская сторона пошла на такую уступку в обмен на интернированных в России германских и австрийских пленных.

30 мая 1917 года, в возрасте 74 лет, Петр Алексеевич Кропоткин прибыл на Финляндский вокзал Петрограда. Россия встретила Кропоткина с заслуженной им любовью и уважением: «На одном (митинге), в котором впервые появлялся перед петроградской публикой незлобивый «анархист», престарелый князь Кропоткин, только что прибывший из Англии, я даже председательствовал. Я и рекомендовал его, при громах рукоплесканий переполнившей зал Мариинского театра публики. Добродушно-старческая, милая речь его, заключавшаяся в восхвалении дружного энтузиазма наших союзников, и в особенности англичан, порадовала многих, так как иные не представляли себе ранее «анархиста» иначе, как в образе зверином», — таковы воспоминания того времени.

Однако, как и в народнической молодости, добродушность Петра Алексеевича отделяла его от реальной революционной стихии. Благородно и разумно отказавшись от предложенного ему министерского поста во Временном правительстве, Кропоткин не смог понять и принять издержек революции. Ему претил реальный, порой действительно близкий к звериному рядовой революционер-анархист.

Приняв Октябрьскую революцию как благо, Кропоткин категорически не соглашался с методами управления большевиков. Поддерживая свержение буржуазного правительства, свержение диктатуры буржуазии, поддерживая передачу большевиками власти народу — в лице Советов, Кропоткин опасался, что одна диктатура будет заменена другой, что никакого дальнейшего расцвета самоорганизации в форме безгосударственного федеративного союза самоуправляемых Советов не будет:

«Или государство раздавит личность и местную жизнь, завладеет всеми областями человеческой деятельности, принесет с собой войны и внутреннюю борьбу из-за обладания властью, поверхностные революции, лишь сменяющие тиранов, и — как неизбежный конец — смерть. Или государство должно быть разрушено, и в таком случае новая жизнь возникнет в тысяче и тысяче центров, на почве энергической, личной и групповой инициативы, на почве вольного соглашения… Если вы хотите, как мы, чтобы полная свобода индивидуума и его жизни были уважаемы — вы поневоле принуждены будете отвергнуть владычество человека над человеком, какого бы вида оно ни было; вы будете принуждены принять принципы анархизма, которые вы так долго отвергали».

Петр Кропоткин с женой

Последние годы своей жизни Кропоткин провел в подмосковном Дмитрове. Много раз со стороны государства его просили принять помощь, на что всегда следовал отказ. Он продолжал заниматься политической деятельностью, активно критиковал большевиков. В то же время Ленин чутко следил за его жизнью, всячески, в том числе через жену, уговаривая принять помощь. Когда в возрасте 77 лет Кропоткин заболел, Ленин направил к нему народного комиссара здравоохранения Семашко, вновь настоял на принятии спецпайка. Кропоткин снова отказался. Умер он незаметно, тихо 9 февраля 1921 года.

Похороны Кропоткина положили начало советской традиции прощания с выдающимися людьми страны. В Дмитров прибыл специальный траурный поезд, на котором гроб с телом был доставлен в Москву и установлен для прощания в Колонном зале Дома союзов. С Кропоткиным прощались в течение двух дней. Пришли коммунисты, анархисты, пришли проститься тысячи простых людей.