



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Царь Иван Грозный

Александровская слобода — столица Русского государства

3 декабря 1564 года Иван IV с семьей выехал из Москвы на богомолье в село Коломенское. Отъезд был скорым, с собой царь взял казну, библиотеку, иконы и символы царской власти. После посещения Коломенского царь двинулся далее и через несколько недель достиг Александровской слободы. К удивлению многих, прежде всего взволнованных бояр, царь остался в Александровской слободе всерьез и надолго. Иван, прозванный в последствии Грозным, в течение последующих 18 лет правил страной, принимал послов, покидая Александровскую лишь ненадолго, редко посещая Москву. Стоит отметить, что Александровская слобода являлась сильным опорным фортификационным пунктом, крепостью в самой глубине Русского государства. Дальнейшие события показали, что с переезда в Александровскую началось подлинное воцарение Ивана на Русской земле, обретение царского единовластия и завершение объединения России в единое государство.

Александровский кремль (фото С.М.Прокудина-Горского). 1911

Опричная столица

Многими историками жизнь царя Ивана Грозного разделяется на два периода: до учреждения опричнины и после. Связывая все достижения с первым периодом, а все жертвы и неудачи с периодом вторым, историки пытаются представить историю так, будто царь был сначала хорош, а потом «испортился». Царь вначале прислушивался к боярам и в союзе с ними одерживал победы, завоевывая Казань и Астрахань. А после без всякой на то причины, а лишь в силу своего властолюбия, развязал войну против собственного народа.

Однако под «народом» в таких случаях подразумеваются в основном бояре — ничтожная (в смысле ее доли в населении) группа. При этом это были бояре, бывшие верными только своим личным интересам, а не интересам Русского государства, бояре, беспощадные к русским крестьянам и с их жизнями не считавшиеся, но весьма ценившие жизни свои. «Вертикаль власти» боярства выражала свои интересы, и лишь до поры до времени ей с царем было по пути. Наиболее видный из представителей интересов боярского сословия, князь Курбский, бежавший к польскому королю в услужение, с ненавистью обличал самодержавные устремления царя — то есть упорные попытки Ивана Грозного, отстранив от управления бояр, создать такой сильный, централизованный механизм власти, который защищал бы главные интересы всего населения страны, а не только отдельного сословия боярства и примыкавшей к нему Церкви. Курбский на западный, польско-шляхетский манер отстаивал исключительные права на власть только для аристократии, а не царя. Отстаивал права только избранного круга лиц из числа бояр, именуемых «мудрыми советниками», которым был «обязан» подчиняться сам государь. А значит ‑ и весь народ, и страна должны были служить только их интересам личного благополучия и процветания.

Цитата из кф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. СССР. 1944 Иван Грозный

Никакого долга, никакого служения общегосударственным задачам: царю, народу, полное и неоспоримое право «отъезда» (т.е. ухода) к другому правителю — лишь такая свобода, свобода боярский знати и для знати, отвечала интересам тех, от кого царь Иван уехал в Александровскую слободу. Не из рук боярства, как прежде, хотел Иван получить Русское царство в управление и им в услужение. Уезжая в Александровскую, Иван Грозный желал получить царство из рук народа, от гнета боярского к нему обращенного, и в молитвах, вдалеке от мирской суеты. Спустя месяц, преисполненные ненавистью к боярам, в Александровскую к царю явились тысячи простых москвичей. Опираясь на их волю и выражая их интересы, плоть от плоти интересов подлинно Русского государства, царь посещает Москву, забирает бразды правления из рук напуганного народным гневом боярства и учреждает опричнину.

Цитата из кф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. СССР. 1944 Царь

Прежде всего царь учреждает опричное войско — регулярное, лично ему преданное, посредством которого возможно было бы осуществлять царскую власть в России.

Опричники становились не только воинами и доверенными людьми, но и царскими порученцами по самым разным государственным делам: следственным, разведывательным, охранным. Условием принятия в опричное войско и опричный двор было отсутствие родственных и служебных связей со знатными боярами. На содержание опричного аппарата раздавались поместья в назначенных на то волостях, прежние феодальные землевладельцы переселялись с опричных земель на другие, в опричнину не входящие, «земские».

Царь (следуя примеру сильнейшей в то время в мире Османской империи) разграничил ответственность и полномочия в управлении Русской землей между «земщиной» и «опричниной», всецело руководя последней. Разрушил расширением опричных территорий внутри Русского государства столетиями укоренившиеся привилегии феодального боярского землевладения. Взамен утерянных земель боярству предлагались земли пограничные, где оно вынужденно было не обособляться, а искать союза с опричниной, чтобы вместе отражать натиск врагов России на ее рубежах, где постоянно велись боевые действия.

Илья Глазунов. Иван Грозный. 1969. Иллюстрация к произведению А.К.Толстого. Собр. соч.в 4 томах, т. II. – М.: Правда

Нельзя сказать, что опричнина в своей борьбе с привилегиями и засильем боярского землевладения породила новое, столь же привилегированное или более сословие — дворянство. Опричники вели жизнь монашеского воинства. Александровская слобода с построенными при Иване Грозном часовнями и храмами стала духовным центром опричного ордена. Одетые в черные монашеские одежды, носившие при себе оружие, они отрекались от прежней мирской жизни, присягали царю.

Царь, имея высший монашеский сан среди опричников, своим примером подавал образец набожности. Иван IV звонил в заутрене, пел на клиросе, во время общей трапезы читал вслух Новый Завет. На богослужение в сутки уходило в общей сложности до 9 часов. Подобными мерами царю удалось создать структуру, в целом радикально отличавшуюся своей мотивацией и интересами от боярства. Структуру, опираясь на которую государство могло пережить трудные годы и укрепиться. Опричнина была особенно важна для России в тяжелейший для нее период войн почти со всеми западными соседями, экономической блокады, неурожаев, эпидемий чумы.

Григорий Седов. Иван Грозный и Малюта Скуратов

В 1572 году значительная часть воинов опричного ордена героически погибла в битве при Молодях, наголову разгромив орду Крымского ханства и на долгие годы освободив Русские земли от опустошительных набегов крымских ханов. К 1581 году крепостные стены Александровской слободы оказываются ничуть не безопаснее Кремлевских палат, и Иван Грозный принимает решение покинуть Александровскую, окончательно вернуться в Москву.

Скульптурный портрет Ивана Грозного. Реконструкция Михаила Герасимова

Вскоре, в 1584 году, погибнет и сам царь.