Идея мультсериала, ставшего самым длинным в истории американского телевидения, принадлежит Мэтту Гроунингу, который к тому времени был известен как автор серии комиксов «Жизнь в аду». Мэтта заприметил телевизионный продюсер Джеймс Брукс, искавший аниматора для небольших короткометражек для шоу Трейси Ульман, и предложил попробовать свои силы в анимации. Изначально планировалось, что короткометражки будут основаны на персонажах комиксов, но Гроунинг решил создать что-то новое. Наспех сделав несколько набросков будущих персонажей типичной американской семьи, Гроунинг, недолго думая, дал им имена своих родных и близких.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Гомер

Simpsons.fox-fan.ru Главные персонажи

Двухминутные мини-серии начали показывать в 1987 году. Персонажи и коротенькие сюжеты так понравились телезрителям, что продюсеры FOX решились сделать отдельный мультсериал, и не прогадали. Стартовав спустя два года после выхода первой короткометражки, шоу имело эффект разорвавшейся атомной бомбы и моментально стало настоящим хитом.

Fan.art Nevermind

9 февраля 1997 года «Симпсоны» превзошли «Флинстоунов» как самый долгоидущий мультипликационный сериал в Америке. В 2004 году «Симпсоны» оставили позади Scooby Doo по количеству серий.

Time Барт Один из самых влиятельных персон столетия

Герои мультсериала неоднократно попадали на обложки различных журналов. Журнал Time в 1998 году назвал Симпсонов лучшим телевизионным сериалом XX века. В выпуске журнала Rolling Stone за ноябрь 2002 года, Барт изображён в виде младенца с обложки альбома Nirvana «Nevermind». Мардж в 2007 попала на обложку американского журнала «Maxim», а в ноябре 2009 года на обложку Playboy, приуроченном к 20-летию «Симпсонов».

Playboy Мардж. Playboy

История «Симпсонов» продолжается и поныне, снимаются новые сезоны и серии. Хотя исполнительный продюсер шоу Эл Джин сказал, выразив тем только свое личное мнение, что, скорее всего, шоу закончится до 30 сезона. Создатель мультсериала Мэтт Гроунинг уже не раз заявлял, что любит «Футураму» гораздо больше, и он был бы счастлив, если бы «Футурама» стала преемником «Симпсонов» и пережила их. Так или иначе, сегодня мультсериал «Симпсоны» живет, занимая достойнейшее место на американском телевидении, а нормы, показываемые в данном сериале, и его сатира оказывают большое влияние на американское общество.

Fan.art Жители Спрингфилда

Семейные ценности.

Часто «Симпсоны» получают критические оценки за то, что демонстрируют негативные ролевые модели родителей и детей. И высокий рейтинг мультсериала, таким образом, служит доказательством упадка семейных ценностей и морали в США. Президент США Джордж Буш как-то обвинил «Симпсонов» во всех бедах общества: «Мы будем продолжать наши старания по укреплению американской семьи, чтобы сделать американские семьи намного больше похожими на Уолтонов и намного меньше похожими на Симпсонов». Также Буш заявил, что американские семьи не должны уподобляться Симпсонам, и только в таком случае придет вселенское счастье. Его жена, Барбара Буш, в 1990 году назвала сериал «самой тупой вещью, которую она когда-либо видела». Создатели «Симпсонов» написали Барбаре Буш в Белый Дом письмо от персонажа Мардж Симпсон:

«Дорогая Первая Леди!

Недавно я ознакомилась с Вашей критикой в отношении моей семьи. Это сильно задело мои чувства. Небеса видят, мы далеки от того, чтобы быть идеальными, да и, честно говоря, не дотягиваем до того, чтобы просто называться нормальными. Но, как говорит доктор Сьюс, «человек есть человек». Я всегда учу своих детей, Барта, Лизу и даже маленькую Мэгги, не говорить о людях плохо. Тяжело заставить их принять этот совет, когда Первая Леди страны называет нас не просто тупыми, но «самыми тупыми из всех»…»

Пришло ответное письмо:

«Дорогая Мардж! Как мило, что Вы мне написали…

…Откровенно говоря, вы подаете хороший пример нашей стране. Пожалуйста, простите мне мой несдержанный язык.

С самыми теплыми пожеланиями,

Барбара Буш»

Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Марк Керклэнд. 1989-2016. США В кинотеатре

Но и без того, критика в адрес модели поведения семьи Симпсонов остается достаточно велика, и негативная оценка мультсериала часто дается вне контекста телевизионной истории в целом. При всей своей фарсовости, «Симпсоны» утверждают институт семьи и семейные ценности как норму Американского общества. Голливудская практика создания новых проектов на протяжении десятков лет экспериментировала с вариациями на тему не традиционных семей, семей с одним родителем, или вовсе без родителей. Неидеальная семья много лучше, чем ее отсутствие — такой посыл шел от «Симпсонов». С некоторыми изменениями, «Симпсоны» переняли эстафету у более ранних мультсериалов, утверждающих традиционные ценности, таких как «Флинстоуны» и «Джетсоны». Столь же преемственны к Американским ценностям и культуре персонажи мультсериала. Самовольный и бунтующий Барт — современный образ Тома Сойера. Образ мужчины, отца семейства, в «Симпсонах» претерпел те же изменения, что и в целом по голливудским проектам. Любовь к своей семье и глупость Гомера сродни человеколюбию и детской наивности культового для современного американского общества персонажа — Форреста Гампа.

Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Марк Керклэнд. 1989-2016. США Попытка — первый шаг к провалу

Тема ювенальной юстиции также раскрыта в «Симпсонах». В одной из серий, семья попадает в череду неприятностей. Гомер со своей женой уезжают на курорт, и второпях Мардж не успевает помыть посуду. В то же время Барт случайно подхватывает вшей от обезьянки своего друга, а Лиза оказывается в школе без обуви, поскольку ее сменную обувь украли. Как это обычно бывает с ювенальной практикой, череда неприятностей в семье становится поводом не для помощи ей, а для ее разрушения: предлагается передать Барта и Лизу другим родителям. Но, в конце концов, семью Симпсонов удается воссоединить. Это есть и счастливый конец в серии, и показанная Американскому зрителю общественная норма.

Simpsons.fox-fan.ru Рождество

Политические ценности.

Негативные стороны жизни в США в мультсериале широко освещены сатирой. Есть шутки, разоблачающие истинную сущность американских символов. Так, в кабинете мэра Куимби орлан на гербе США вместо оливковой ветви и пучка стрел держит пачку денег и бокал мартини. В эпизоде «Moe'N' Lisa» при исполнении американского гимна он кричит: «Выключите это хипповое дерьмо!».

Бернс и Элвис

Преисполненный сатирой и юмором, мир «Симпсонов» является образцом для Американского общества не только в вопросах семьи. Он демонстрирует ценность замкнутого в своей провинциальной ограниченности всеамериканского «Спрингфилда», протянувшегося от штата Мэн до Кентукки. Одна из серий мультсериала посвящена строительству Платоновской утопии на территории Спрингфилда. Так, будто это не город в составе штата США, а самодостаточное государство. Итогом этой серии становится не только крах строительства такой утопии, но и утверждение власти наиболее глупых, но обладающих коллективистским чувством граждан над индивидуалистичными и не находящими единства между собой интеллектуалами-просветителями. Таким образом, устоявшаяся политическая норма маленького Спрингфилда, и тому свидетельствует современная Американская политическая сатира (не только в «Симпсонах», но и в «Южном парке», «Гриффинах», в выступлениях комиков и так далее), есть образ современных Соединенных Штатов в целом.