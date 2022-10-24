Виктория Самойлова
Автор
Живёт в Крыму.
Последние публикации
«Ждём уголовного дела?» — сети о нацистском высказывании ведущего RT
Ведущий телеканала RT Антон Красовский опять в центре скандала. На этот раз он заявил о том, что на территории б. УССР нужно топить и сжигать детей с промытыми бандеровской пропагандой мозгами. Это высказывание уже поручил проверить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. При этом...
24 октября 2022
«Ещё генерал Мороз скоро придёт» — сети о заявлении Шольца о голоде
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что «Путин использует энергию и голод в качестве оружия». Эта новость вызвала у некоторых пользователей соцсетей недоумение, а кто-то припомнил уроки истории. Люди пишут, что европейские лидеры сами повинны в сложившейся ситуации. Так, житель Крыма Владимир В...
20 октября 2022
«Дело Адольфа живет» — сети о саде и джунглях Борреля
*** Из переполненной господним гневом чаши Кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! — Славянский мир, сомкнись тесней… «Единство, — возвестил оракул наших дней, — Быть может спаяно железом лишь и кровью…» Но мы попробуем спаять его любовью, — А там...
14 октября 2022
«Они своих дедов предали, что им Пушкин?» — сети о сносе памятника в Киеве
*** Вы грозны на словах — попробуйте на деле! Иль старый богатырь, покойный на постеле, Не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, От финских хладных скал до...
12 октября 2022
«Беги, Зеля, беги! Кинжал всё равно достанет» — Сеть о бегстве Зеленского
«Беги, Зеля, беги! Кинжал всё равно достанет». Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в социальных сетях и телеграм-каналах после публикации новости о том, что на фоне ракетных ударов по территории б. УССР Владимира Зеленского вывезли из Киева и везут на западную часть территории бывш...
10 октября 2022
«Фоткайтесь! Не забывайте!» — сети об очередях на автозаправках в Киеве
«А что такое? Уже не так радостно?» — спрашивают пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что на автозаправках в Киеве наблюдаются огромные очереди. «Почему это вдруг жители территории б. УССР, которые только вчера радостно фотографировались на фоне баннера со взорванным Крымским...
10 октября 2022
«А где детки чиновников?» — сети об отправке сыновей Кадырова на передовую
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что три его несовершеннолетних сына (14, 15 и 16 лет) отправятся в зону специальной военной операции России. «Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только...
3 октября 2022
«Вставай, страна огромная!» — сети о частичной мобилизации в России
Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября 2022 года. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Частичной мобилизации подлежат только те, кто отслужил, имеют боевой опыт и военную специальность. В своем обращении Путин сообщил, что власти стран Запада прямо подталкивают...
21 сентября 2022
«То ли ещё будет, ой-ой-ой» — Сеть о наведении «порядка» Пугачевой
«Наводить порядок» собралась вернувшаяся в Россию из Израиля певица Алла Пугачёва. Она уехала из России после начала спецоперации по денацификации территории б. УССР. Ее супруг Максим Галкин выступил против спецоперации. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — ответила Пугачева...
29 августа 2022
«У прибалтов роль Моськи» — сети о вопросах про Крым для въезда в ЕС
МИД Литвы предложил разрешать въезд граждан России в ЕС по результатам ответов на вопросы о Крыме и о деятельности российских вооруженных сил на территории бывшей УССР. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что прибалтийским странам, Польше и Финляндии необходимо установить...
24 августа 2022
«Стране с парадами нацистов недолго жить» — сети о сносе памятника в Риге
22 августа 2022 года власти Латвии начали сносить советский мемориальный военный комплекс Освободителям Риги, расположенный в столичном парке Победы. Это вызвало резкие протесты со стороны русской общины Латвии и части латвийского общества. Власти заявили, что будут жестко реагировать на всякие...
23 августа 2022
«Уберите сначала ЛГБТ-пропаганду!» — сети о звании «Мать-героиня»
Никакие звания и выплаты не поправят в стране демографической ситуации, пока на наших детей будет литься поток антисемейной идеологии, ЛГБТ‑ и чайлдфри-пропаганды. Так комментируют пользователи в социальных сетях новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в...
17 августа 2022
«Родина — она не уродина!» — соцсети о вине Шевчука в дискредитации ВС РФ
«Молодцы в Уфе! Когда других публичных лиц будут привлекать к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России?». Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в социальных сетях под новостью о том, что суд в Уфе оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука за...
16 августа 2022
«Развалинами удовлетворен!» — сети о сносе скандального автосервиса в Крыму
«Развалинами Рейстага удовлетворен!» Такой надписью советских солдат на здании поверженного Рейхстага нацистской Германии в 1945 году, а затем цитатой из кинофильма «В бой идут одни старики» пользователь одной из социальных сетей прокомментировал новость о том, что в Крыму был снесен автосервис, в...
12 августа 2022
«На что-то надеются?» — Сеть о Моргенштерне* и возвращенцах
Социальные сети всколыхнула информация о том, что рэпер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), занесенный в список иноагентов, возвращается в Россию. Пользователи возмущены тенденцией к возвращению в страну подобных персон. «Гнать в шею таких из России!», «Близко не...
5 июля 2022
«ПМЭФ-шоу! С креста — в инвесторы?» — сети о «гарцующем» Киркорове
Со скандала начался XXV Петербургский международный экономический форум. Танцевавший на декорациях в виде креста во время выступления в Кремлевском дворце певец Филипп Киркоров прибыл на форум в качестве… бизнесмена. Как оказалось, он и его партнеры намерены инвестировать 1,5 млрд рублей в...
16 июня 2022
«Катастрофа! Евровидение в Крыму!» — Сеть о конкурсе красоты в Севастополе
Социальные сети всколыхнула волна недоумения и негодования по поводу конкурса красоты «Королева красоты — Крым. Весна — 2022», где победительницей стала девушка с неоднозначным образом, не несущим традиционные представления о женской красоте. Известный писатель севастополец Платон Беседин сравнил...
1 июня 2022