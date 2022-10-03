Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что три его несовершеннолетних сына (14, 15 и 16 лет) отправятся в зону специальной военной операции России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Пользователи социальных сетей не замедлили высказать своем мнение по этому поводу. Кто-то полностью поддержал главу Чечни, а кто-то посчитал, что мальчиков, конечно же, нужно с детства воспитывать воинами, но все же на фронт отправлять детей нельзя.

«Не каждый отец решится на такое!» — пишут пользователи, отмечая, что Кадыров «своим примером все показывает».

«Во время Отечественной воевало много детей, и в армии, и на флоте», — напоминает Кирилл Д.

«Если бы вся страна так относилась к воспитанию подрастающего поколения, никто бы на нас не ринулся», — сообщил Юрий И.

«Низкий поклон Рамзану Ахматовичу и воинам за правильное воспитание. Храни вас всех Всевышний!» — написала Валентина Р.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже отметил, что Кадыров вносит большой вклад в проведение специальной военной операции, а жители Чечни действуют в ходе неё «героически и эффективно».

«Нет сомнений, что сыновья Кадырова воспитаны как настоящие воины и мужчины. Но они ещё очень молоды, должны учиться и приобретать знания для созидания в мирное время. Сейчас время взрослых мужчин. Они за Родину и детей, родителей, жен и сестер должны уметь постоять», — такое мнение высказала Наталья Т.

«А не рано ли несовершеннолетним-то туда ехать?» — интересуется Элли И.

«Рамзан, не надо! Мы и так тебе верим! Все военные ждут вас в Министерстве обороны! Только вы можете что-то поменять в лучшую сторону! С Уважением, капитан ВС РФ», — пишет Сергей.

«Дети!!! Зачем там дети?! Рамзан Ахматович. У нас же есть армия взрослых. У детей должно быть детство», — пишет Юлия П., и ей возражает Семен Р.: «Правильно делает. Растит не неженок, а настоящих мужчин».

«А что, кроме несовершеннолетних мальчишек, которым учиться надо, некому больше Родину защищать? То, что они уже готовы воевать, хорошо, но на передовую им ещё рановато», — пишет Раиса Щ.

Пользователи соцсетей также напоминают о том, что вся политика России в последние 30 лет была направлена на слияние с Западом, в котором усиленно продвигают нетрадиционные отношения между полами, поэтому и в России стали популярны среди молодежи скандальные личности неопределенного пола, а также соответствующий стиль поведения.

«Нашим детям с детства «вливали в уши» западную идеологию, делая из мальчиков инфантилов, а из девочек — «харизматичных стерв». Детей воспитывали в ключе самоудовлетворения, эгоизма и необузданного потребительства. При этом слово «патриотизм» стало почти ругательным. Нужно срочно менять политику государства, убрать с экранов милохиных, киркоровых и им подобных. Иначе ни к чему хорошему для России это не приведет», — пишет Ксения Х.

Цитата из к/ф «21 и больше». реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США Вечеринка

«Нашей молодежи видео только снимать разрешают да пятую точку бабам на камеру крутить. Пора вводить начальную военную подготовку и строить учебные городки по тактике», — отмечает Артем Т.

«Согласна с Кадыровым, мальчиков нужно с детства учить военному искусству, делать из них мужчин. Но нужна соответствующая политика государства. Сейчас же мы видим прямо противоположное: всё направлено на то, чтобы погасить мужественность у мужчин с самых ранних лет. Поэтому-то сейчас на границе России наблюдаются очереди из желающих уехать за рубеж молодых людей. Что посеяли, то и пожали», — пишет Анастасия М.

«Я думаю, в старших классах школы допризывная молодежь должна проходить практику в воинских частях», — сообщил Юрий Ю.

«Надо с детства воспитывать воинов. А пока в приоритете интернет и дурман. Вот такая у нас политика государства», — пишет Лариса М.

«Нужно регулярную армию формировать, как при Советском Союзе. А то думали, что одними контрактниками можно защитить Отечество. Не получилось, как видно. Но будет ли этот урок принят во внимание руководством страны?» — задает вопрос Иван П., и с ним соглашается Раиса Р.: «Раньше даже в деревенских школах обучали военному искусству. Когда я сама училась в средних классах, ходила в стрелковый кружок. Там нас учили стрелять из винтовки, учили разбирать, собирать автомат Калашникова, даже в тире пробовали стрелять из него. Проводили зимой биатлоны со стрельбой, весной — различные военные состязания. Нынешние дети, кроме телефона, ничего не держали в руке».

«Мы бы тоже учили детей обращаться с оружием и уметь его применить. Но есть одно «но», все обучения стоят немалых денег, к сожалению. А пацанам это действительно интересно и в жизни пригодится», — сообщила Татьяна Д., мать двух сыновей и двух дочерей.

Некоторые пользователи задают вопрос: «А где детки чиновников и олигархов?»

«А где детки разных абрамовичей?! Почему не в Армии России?!» — пишет Алексей Н.

«Что-то не слышно о детях тех, кто десятилетиями получал деньги из госбюджета и неплохо пристроился за народный счет. Где все эти получатели государственных зарплат, грантов, премий? Будут ли сделаны соответствующие выводы и приняты решения по этому поводу?» — интересуется Павел Г.

В комментариях пользователи желают всем нашим воинам мужества, здоровья и победы.

«Храни вас Бог, возвращайтесь живыми с победой», — пишут пользователи.

Между тем из Чечни на защиту Донбасса отправлено очередное подразделение обученных бойцов.

«Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.