«Беги, Зеля, беги! Кинжал всё равно достанет». Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в социальных сетях и телеграм-каналах после публикации новости о том, что на фоне ракетных ударов по территории б. УССР Владимира Зеленского вывезли из Киева и везут на западную часть территории бывш. УССР, эвакуируя в секретный бункер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство ВСУ

«Ну наконец-то началось», — пишут пользователи в социальных сетях, припоминая слова В. И. Ленина «Войну надо вести по-настоящему или её совсем не вести. Середины тут быть не может».

Пользователи требуют еще больше ответных ударов.

«Мало ударов. Давайте еще!» — пишет Никита З.

«Здесь, главное, системность нужна. Нельзя останавливаться. Запад признает только силу, иначе расценит как слабость. А слабых они уничтожают», — такое мнение высказал Денис Г.

«Беги… беги… Народный предатель! Всё равно подохнешь, как пёс», — пишет Никита Р., «Как крыса с тонущего корабля…» — соглашается Марина П.

«Надеюсь, координаты убежища уже имеются?» — поинтересовался Геннадий Н.

«Мы его и там достанем. Кара неминуема», — отметил Константин К., и с ним соглашается Артем В.: «Найти и уничтожить».

«С бункерами у нас вроде «Кинжал» справляется, не хочет ли наше руководство продемонстрировать работу нашего новейшего вооружения?» — спрашивают пользователи.

«От судьбы не убежишь. Бункер — это хорошо. Гитлер как раз в бункере застрелился», — припоминает Оксана Р.

Ирина Ш. также напоминает историю, которая произошла во времена Великой Отечественной войны: «Если память не подводит, некий Адольф именно в бункере и закончил…»

«Очень надеюсь, что наше Минобороны знает координаты этого бункера и «Кинжал» наготове!» — выказал надежду Денис В.

«Догнать, поймать, выдать жителям Донецка и Луганска!» — такое мнение высказал Евгений С.

«Зелю нужно срочно спецгруппой захвата перехватить и судить судом!» — считает Сергей Д.

Администрация Президента России МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Некоторые пользователи считают, что координаты этого убежища и так известны нашим спецслужбам.

«Я думаю, все бомбоубежища там времён СССР, сами они новое точно не построили. Поэтому секретность маловероятна», — пишет Эля Б, с ней соглашается Дмитрий Н.: «Секретный бункер, умора. Все бункера во время Советов строились, все местоположения в архиве Кремля есть».

«А вчера им так весело было фотографироваться на фоне баннера с взорванным Крымским мостом… А я говорил, что зря они радуются… Ничего хорошего для них это не сулит!» — написал Ильдар Х.

Некоторые пользователи считают, что Зеле некуда бежать, поскольку его всё равно найдут везде.

«Но всё равно ему бежать некуда, его везде достанут, либо наркотики сделают своё дело раньше».

Люди считают, что в бункере Зели не так безопасно, как в Киеве: «В бункере гораздо менее безопасно, чем в Киеве. В бункере его могут убрать западные спецслужбы».

«Ну шо, сынку, не помогли тебе твои ляхи?» — интересуется Денис Р.

Пользователи соцсетей также обращаются к жителям территории б УССР.

«Вы так радовались подрыву моста и смертям. Но как вы не понимаете — чем больше провокаций делают ваши власти с воплями: «Что вы нам сделаете?», тем больше страдаете вы, простые люди! Дети «решателей» давно за границей обложены деньжатами», — пишет Ксения В.

«Знаете, что самое страшное. Жители [территории б. УССР] настолько поверили в свою безнаказанность, принимая нашу доброту за слабость, что перешли все мыслимые и немыслимые красные линии. Подстрекаемые европейцами [жители территории б. УССР] своими собственными руками уничтожают своё квазигосударство. И поделом», — написал телеграм-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА».