Канцлер ФРГ Шольц заявил, что «Путин использует энергию и голод в качестве оружия». Эта новость вызвала у некоторых пользователей соцсетей недоумение, а кто-то припомнил уроки истории.

Камиль Писсарро. Крепкий мороз под утро. 1894

Люди пишут, что европейские лидеры сами повинны в сложившейся ситуации.

Так, житель Крыма Владимир В. поинтересовался: «А почему, когда Крым оставили без воды и света, этот Шольц молчал?», его поддержал еще один крымчанин: «Ваше же оружие против вас же используется! Почувствуйте себя в шкуре многих народов!»

«Сами санкции против нас ввели, а теперь плачут. Поделом!» ­ — написал Василий З., и с ним соглашается Ольга М.: «Как будто не они, а мы их санкциями обложили».

«Это в противовес европейским санкциям», — отметила Татьяна Т.

«Ну а как ты хотел? Слабоумие, наглость и дешевый пиар только так и лечатся. Холод и голод очень быстро приводят во вменяемость даже самых невменяемых. И тебя вылечат», — такое мнение высказал Андрей К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц. Продолжение

«Что-то у этого канцлера, по всей видимости, с матчастью плоховато. Помнится, еще Наполеон встречался с нашими «генералами Морозом и Голодом». Ему мало не показалось», ­ — написала Ксения Х., и с ней согласилась Светлана В.: «И ещё генерал Мороз скоро к нам на помощь придет».

«А санкции против нас они используют не в качестве оружия?» — поинтересовалась Алла Б.

«Хотели нам коллапс устроить, а вышло-то совсем наоборот. Правильно у нас говорят: «Не рой яму другому…» ­ — припомнила известное выражение Виктория Н.

«Эх, до чего же мудрой бабой была Меркель. Пришли другие, и Германия «зажила», — считает Геннадий Р.

«Канцлер ФРГ не боится бросаться громкими заявлениями, указывая, что якобы из-за России в Европе «холод и голод», при этом не упоминая, что причина ограничения поставок — различные санкции и запреты, введенные в отношении Москвы. Предшественница Шольца Ангела Меркель, напомним, не была столь категоричной и совсем недавно призывала к сотрудничеству с РФ», — пишет телеграм-канал Readovka.

«Немцы пожалеют ещё, что повернулись так к России», — считает Дмитрий З.

«Неплохо было бы напомнить г. Шольцу, что его нация повинна в убийстве миллионов наших граждан и, несмотря на это, мы их великодушно простили, а они опять поставляют оружие, из которого опять убивают наших граждан», — написал Виктор М.

«Переезжайте из своего «сада» в «джунгли», — советуют пользователи, припомнив заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.