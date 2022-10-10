«А что такое? Уже не так радостно?» — спрашивают пользователи социальных сетей, комментируя новость о том, что на автозаправках в Киеве наблюдаются огромные очереди.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Почему это вдруг жители территории б. УССР, которые только вчера радостно фотографировались на фоне баннера со взорванным Крымским мостом, сегодня как-то приуныли? А, ответку получили. Безнаказанности наконец-то пришел конец!» — пишет Анатолий В.

«Так и надо. Сдавайтесь!» — пишет Анатолий К.

«Хранилища с топливом у хохлов тоже нужно уничтожить. Главное, не останавливаться на этом», — отмечает Николай Ш.

«Фоткайтесь! Не забывайте!» — рекомендуют некоторые.

«Да, что они паникуют? Пусть селфи делают и прыгают», — пишет Ева Г.

«Что-то мало сегодня счастливых и радостных фото с [территории б. УССР]. Местные жители, ау! Где фото? На фоне горящего Крымского моста у всех есть, а где на фоне горящего Киева? Или не так радостно стало?» — интересуется Наталья Ф.

Кто-то интересуется, куда киевляне бежать будут.

«Мне вот интересно, а куда они все валить из Киева собрались? Не в Россию ли или в Белоруссию?» — интересуется Константин С., ему отвечает Никита З.: «Все приехали, ехать некуда».

«Бегут в Польшу к панам мыть сортиры, стирать, обслуживать», — предположил Сергей Н.

«Ну что, будут сегодня шутки про Крымский мост и «красные линии», а?» — спрашивает Лилия Ф.

Цитата из видео «ЧП на Крымском мосту. 08.10.2022. Россия» Теракт на Крымском мосту

«Проснулся только что, а тут такие новости. Как бальзам на душу! Ну наконец-то, Россия, вперёд! Даёшь ещё больше ударов, чтобы мозги на место встали у них там», — написал Георгий Н.

«Так у них интернет не работает теперь, диванные войска СБУ расформированы», — отметил Василий Т.

Пользователи соцсетей одобряют удары по инфраструктуре на территории б. УССР.

«С этого и надо было начинать. А то сюсюкались с нациками, как с детьми», — пишет Виталий В.

Пользователи рекомендуют доставить Зеленского и других нацистов в Россию, они считают, что тогда все несчастья жителей территории б. УССР закончатся.

«Зеленского лучше бы взяли и привезли к Рамзану Ахматовичу, и всех этих, кто с ним, и все бы проблемы кончились», — считает Кирилл Н.

«Я был в Киеве. Это красивый город, но мне его не жалко после того, что они делают с нашими городами и поселками. Бить их надо и не жалеть. И поверьте, там нет наших людей. С 2014 года — там враги, и нам просто не надо получить в спину нож», — написал Сергей Г.

«А, вот, заправки. Следующий шаг — топливная инфраструктура. И не для того, чтобы людей лишить бензина, а чтобы ни один танк, ни одна самоходка ВСУ ни капли топлива не получала и встала, став лёгкой мишенью», — считает Дмитрий К.