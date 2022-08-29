«Наводить порядок» собралась вернувшаяся в Россию из Израиля певица Алла Пугачёва. Она уехала из России после начала спецоперации по денацификации территории б. УССР. Ее супруг Максим Галкин выступил против спецоперации. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — ответила Пугачева журналисту.

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

Эта новость получила большой резонанс в сецсетях. «Мы ее не ждали», «Тоже нашлась наводильщица порядка… Сначала пусть в семье своей порядок наведет, а потом на других замахивается», «Сошла с ума от мании величия», — такие и подобные комментарии оставляли пользователи социальных сетей под новостью о возвращении теледивы.

«То, что скоморохи, шуты и лакеи начнут возвращаться, было очевидно ещё в марте. Кушать-то, в конце концов, хотят. Вопрос в другом. Позволят ли им вновь стать учителями жизни? Ведь это ж явление едва ли не второй половины ХХ века, чтобы скоморох был нравственным камертоном. У которого берут интервью, чьё мнение тиражируется», — написал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем телеграм-канале

«И уж точно надо оторвать от государственных кормушек тех, кто волком смотрит в сторону СВО и наших ВС и не только смотрит, но и гадит в информационном пространстве, продолжая питаться бюджетными средствами», — пишет в своем телеграм-канале экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

И с ним согласилась Елизавета В.: «Согласна. Пришло время очищения основ Отечества на веки вперёд. Всех шутов нужно удалить из эфира».

Татьяна А. недоумевает, почему власти до сих пор не навели порядок в медиапространстве: «Надо ее и ей подобных убирать с новостных лент! Народ это понимает! Почему власти до сих пор это не сделали?! Кто и как это должен сделать?! Кто должен заставить «их» сделать это?! Меня больше всего этот вопрос волнует!.. Почему всё остаётся по-прежнему?».

Некоторые пользователи социальных сетей не понимают, как можно совмещать и спецоперацию, и увеселительные мероприятия.

«Пир во время чумы не уместен. И развлечения развлечениям рознь. Проводить фестиваль Таврида в Крыму, рядом с зоной боевых действий, где наши солдаты гибнут, — я считаю кощунством. А выступления пианистки Валентины Лисицы — уместно и даже необходимо. Марафон твиста вчера на ВДНХ — неуместен так же, как все другие балаганные мероприятия нашего мэра. Это неуважение к изуродованным ребятам в госпиталях. Никто не призывает закрывать театры, цирки для детишек. Но должна быть грань дозволенного — между поднимающим дух юмором и пошлятиной ниже пояса. У меня такое чувство, что с 24 февраля я постарела лет на десять. Думаю, не я одна. Хочется уважения к тем, кто проливает сейчас свою кровь [на территории б. УССР]», — пишет Виолетта В.

Василий Иванов ИА REGNUM Якоб Йорданс. Пир короля

Об этом же говорит и редактор, обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин в своем телеграм-канале: «Сначала гражданка, помогавшая собирать деньги на «помощь [территории б. УССР]», спокойно пересекает границу и её не задерживают за финансирование терроризма. Потом певец, поддержавший молодую террористическую демократию, даёт концерты в Москве, и с клубами, в которых он поёт, ничего не происходит. Ну а чего тогда удивляться потом? Если смыслов нет, то всё дозволено. Соответствующий душок пронизывает все слои до автопробега мажорных дебилов включительно. Ничего ж особенного не происходит. Всего-навсего искореняем нацизм со своей земли, сражаясь против НАТО. Можно и попеть, можно и «порядок в головах понаводить», можно и демонстративно-хамски покататься. Или все-таки нет. Машинки на аукцион, дебилов на передовую, сторонников молодой нацистской державы — туда, откуда приехали. Почему этого не происходит?»

«Пора признать, спустя полгода с начала СВО наша элита из-за лютого непонимания людей ухитрилась не просто не создать образы и смыслы, ради чего все это было, но с упорством серийного самоубийцы заглушила и затоптала то, что шло снизу», — пишет телеграм-канал РИА Катюша.

«Теперь, когда выяснилось, что там их никто не ждёт, а здесь корабль, с которого они побежали, не потонул и тонуть не собирается, отбывшим за рубеж звёздам приходится приспосабливаться к новым реалиям. Внимание, друзья, процесс пошёл: сейчас будем наблюдать с вами увлекательнейшее шоу и волшебные метаморфозы: чем дальше, тем стремительнее начнут прозревать отечественные интеллигенты, всё сильнее будет происходить осознание ими их подлинного внутреннего искрящегося патриотизма. На старт, внимание, марш, Алла Борисовна — первый пошёл! Только вот есть одно но. Наступило время ясности. Сегодняшний день требует новых героев, которые и рождаются сами собой на передовой, на фронтах, и военного и идейного противостояния. Наши испуганные звёзды не понимают одного — их время ушло, их возвращение — конвульсии. На подходе новые подлинные герои. Их мы ждём, они куют нашу победу», — пишет телеграм-канал Шафран.

Пользователи соглашаются с этими комментариями: «Да, наступило новое время!!! Мы поняли, кто есть кто!!! К нам приходит все новое, достойное и качественное!!! Вся гниль осталась в прошлом», — поделилась своими мыслями Марина А.

«А мы так надеялись, что не вернётся», — сообщила Татьяна З, говоря о возвращении Пугачевой.

«Первым Ургант вернулся. Пугачева уже вторая. Правильно подмечено — они звезды уже вчерашние. Пришли новые времена, теперь нужны новые звезды, другие кумиры. К этим «испуганным патриотам» — презрение. Их ждет забвение. Пугачеву будут помнить за старые заслуги, старые песни как артистку позднесоветской эпохи. Надо было ей там и оставаться — был бы мудрый поступок, и вспоминали бы ее с теплотой и ностальгией. Но она заработала презрение от народа и нелюбовь», — пишет Виолетта В.

Лука Джордано. Поцелуй Иуды (фрагмент)

«Время Пугачевой и разнообразных алкиных-галкиных прошло, хотя привычка открыть дверь с ноги ещё сохраняется. Но Алла уже не та, да и мы тоже», — соглашается Наталья И.

Некоторые пользователи предположили, что у Аллы Борисовны мания величия.

«Пугачева демонстрирует, что двери в Россию она открывает с ноги. Давно вернулась и уверена в себе», — так прокомментировал Андрей Малахов в своем телеграм-канале видео, на котором певица открыла дверь автомобиля ногой.

«Женщина страдает манией величия: сначала открыла дверь с ноги буквально, затем громыхнула заявлением о наведении порядка… то ли ещё будет, ой-ой-ой, переживаю за состояние певицы», — пишет Анна К.

«Не нужно ходить на её концерты и Галкина, полный игнор и забвение. Вот лучшее для них наказание», — считает Дмитрий С.

Некоторые пользователи предположили, что Пугачева прибыла в Россию для того, чтобы подготовить почву для возвращения ее супруга Галкина: «Приехала подготовить почву для возвращения своего мальчика? Сейчас все свои связи, наверное, подключит».

Об этом же пишет и телеграм-канал КАК-ТО ВОТ ТАК: «Возвращение певицы А. Пугачевой в Россию, вольготно в период СВО на [территории б. УССР] открывающей дверь своего автомобиля «с ноги», понятным образом вызывает ненависть со стороны патриотической аудитории и равнодушие со стороны нелояльной прослойки граждан — несмотря на громкий «камбэк» в РФ, «примадонна» не вписалась в смысловой набор россиянина: для первых она не столкнулась с трудностями, которые испытали граждане с началом санкционного давления, для вторых — зачем-то вернулась в страну, чей политический курс она публично обходит стороной». При этом Пугачева умалчивает о своем оскандалившемся муже М. Галкине, «который остался «за спиной» эстрадной дивы — судя по всему, защищать семейные активы за границей через свою антироссийскую позицию».

Телеграм-канал подчёркивает, что возвращение певицы становится для других публичных медиаперсон «сигналом», что возможно вернуться в Россию: «Возвращение всех «критиковавших» или «молчавших» звёзд при этом во многом выступает разочаровывающим фактором для патриотической прослойки, а с технологической точки зрения такое же возвращение всех осудивших СВО знаменитостей лишь помогает наметившейся «рутинизации» действий на [территории б. УССР] — но тем не менее стоит ожидать, что россиянин сделает свой выбор и проголосует рублём, что снизит благосостояние возвращающихся звёзд».

Напомним, спустя полгода с начала специальной военной операции ИА REGNUM провело независимое исследование реакции молодёжных инфлюенсеров на начало конфликта России и киевского режима. В рамках проекта изучили позицию 300 блогеров, журналистов, деятелей культуры и спорта — СВО поддержали 10,3% (31 человек), против СВО высказались 42% (126 человек), промолчали 39,7% (119 человек), а 8% (24 человека) выразили двойственную позицию.

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