Со скандала начался XXV Петербургский международный экономический форум. Танцевавший на декорациях в виде креста во время выступления в Кремлевском дворце певец Филипп Киркоров прибыл на форум в качестве… бизнесмена. Как оказалось, он и его партнеры намерены инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство в Ленинградской области торгово-развлекательного комплекса «Звезда».

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров на ПМЭФ — 2022

Пользователи возмутились визитом Киркорова на это деловое мероприятие.

«Его в дверь, а он в окно. Питер же окно в Европу или из гейропы?» — пишут пользователи соцсетей, напоминая об отмене концертов Киркорова на юге России. «С креста — и сразу в инвесторы», — возмущается Ксения Ж.

«Бог ему судья, он уже и так согрешил: по кресту походил», — написал Александр Б.

«Он же разве не хотел свалить из страны? Осуждающего спецоперацию Галкина поддержал. И вот тебе на — в бизнесмены подался, пение ртом уже не приносит дохода?» — возмутился Александр Б.

Константин С. отмечает: «Приехал с гейровидения с большими планами, наверное».

«Я так думаю, пролетит он с этим ТРЦ. Простаивать будет, а налоги надо платить. Если уж «Крокус» в упадке, то куда Филе в Питере. Там желающих намного меньше. Думаю, Филя блефует, ему надо переобуться в информационном поле всего лишь. А его бизнесменство — очередная попытка хайпануть», — предполагает Елена К.

«Импортозаместился в рекламу стройтреста», — написал Александр Р.

«А причём сейчас торговые площади? Их масса сейчас освобождается и так. Сейчас нужно в производство вкладывать», — пишет Сергей Д.

«Это кто же допустил этого «бизнесмена» на ПМЭФ? Может, ещё и его дружок Галкин начнет строить бизнес-центры в России? А там, глядишь, Урганты, Макаревичи подтянутся. Пугачева построит цветочный холдинг под названием «Миллион алых роз?»­ — спросил Валерий В.

«Какое отношение он имеет к экономическому форуму? Если бы слет ЛГБТ, тогда можно понять», — пишет Максим Т.

«Пользы нет от этих торговых центов. В России много других сфер, где нужны инвестиции. Что можно ждать от певца ртом? Только пиар, и ничего более», — отметил Леонид Б., с ним согласился Сергей Ц.: «Да зачем все эти торговые центры? Пора задуматься о том, чтобы деньги вкладывать в реальные вещи».

«А я бы задала только один вопрос: «Кому-нибудь из этой братии приходит в голову, что сфер для вложения денег, помимо ТРК, есть огромное количество?». Например, инфраструктурные проекты, производство лекарств (к примеру, инсулина), строительство жилья, больниц, медицинских центров для наших воинов, … да то же самое производство гвоздей, бумаги и т.п. На мой взгляд, вкладывая именно в эти сферы, Филипп Бедросович мог бы принести хоть какую-то пользу стране, а не только себе», — написала в своем телеграм-канале актриса Мария Шукшина.

«Может, всё-таки больничку или хоспис построить, а?» — поинтересовалась Ирина К., с ней согласилась Надежда С.: «Неужто у нас дефицит торговых центров? Есть же куда направить свои миллионы. Посмотри, Филя, кому простые люди сейчас помогают. Хотя понятно… Волонтерить-то — это бесплатно, а с торгового центра бабки будут в его карман капать».

Дарья Драй ИА REGNUM Подписание соглашения о строительстве ТРК во Всеволожском районе. ПМЭФ — 2022

Пользователи социальных сетей возмущаются, что из серьезного мероприятия настойчиво делают увеселительную вечеринку. Они вспоминают о том, что в 2021 году на форуме побывал скандально известный тик-токер Даня Милохин, который считает, что для создания интересного контента не всегда требуется интеллектуальная деятельность.

«Милохин, Киркоров, следующий кто? Совсем дискредитировали мероприятие этим шоу», — возмутился Евгений У.

«Неужто забыли скандал с гей-пропагандой на «МУЗ-ТВ» — «свадьбой» Киркорова и прочими данямилохинами?» — вопрошает Наталья К.

«ПМЭФ-шоу… Пора менять и площадку, и организаторов», — пишет Анна К.

«У него что, нормального делового костюма нет? Выглядит как клон. Вот тебе и деловой форум. Очередное шоу устроили», — возмутился Игорь К.

«Организаторы ПМЭФ из Росконгресса могли бы сделать из форума смысловую площадку прорыва в будущее, но предпочли предаться ностальгии по бессмысленному инклюзивному прошлому, ведущему Россию в тупик. Псевдоэкологическая углеродная повестка, цифровизация, вакцинация и прочее наследие старика-разбойника Клауса Шваба. Путин, конечно, сделает заявления и вытянет повестку форума, наполнив его иным содержанием и смыслом, но вокруг него какая-то звенящая пустота и темный мрак. На форуме при полном отсутствии реального содержания и смыслов бал правит пустой хайп. Ярмарка тщеславия как она есть — губернаторы и корпорации меряются стендами. Силиконовый робот Дуняша от Германа Грефа с сиськами четвертого размера, ПЦР-тестирование, ресторан «Башкирия» с обеденным сетом для гостей за треть зарплаты глубинного россиянина (4500 рублей), запрещенный в России «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пока незапрещенный в России представитель гей-лобби Филипп Киркоров, уклоняющийся от ответа о поддержке СВО и выступающий на ПМЭФ в роли… инвестора», — пишет телеграм-канал «Тот самый Олень».

Люди напоминают о том, что сейчас на Украине идет спецоперация, но участники форума ведут себя так, как будто в Донбассе не гибнут от украинских мин мирные жители.

«Сутки прошли с момента обращения за помощью к России главы ДНР Дениса Пушилина? Кажется, да. По-прежнему лупят Донецк и Макеевку, Горловку и Ясиноватую. На четвертый месяц спецоперации по освобождению Донбасса и демилитаризации Украины. Я понимаю, что пуск 10−12 ракет ОТРК «Искандер» не решит всех военных задач, но кое-кого и кое-что в Авдеевском укрепрайоне противника аннигилирует. Так же как и планомерные удары авиацией. Есть еще несколько приемлемых для Донбасса и всей России решений. Они есть… И они востребованы не менее Питерского форума с гарцующим, простите, Киркоровым. Вы или воюйте, или голубые хороводы водите. Или плавки, или крестик…» — пишет телеграм-канал Vоенкор Котенок Z.

Наталья Ш. также возмутилась происходящим: «А мысль не приходит — помочь беженцам, детям-сиротам с Донбасса? Или только прыгать на кресте и развлекательные комплексы строить?» — поинтересовалась она.

«Построил бы что путное да подарил деткам, старикам, инвалидам. Стыдоба, ещё и говорит про импортозамещение», — написал Владимир С.

«Пир во время чумы. Лучше бы эти деньги потратили на помощь нашим солдатам и их реабилитацию», — возмутилась Юлия Ю.

«У него не было концертов в Донбассе. Это о многом говорит», — пишет Людмила Г.

«Пацаны наши кровь проливают, жизни свои кладут, чтоб мы тут спали спокойно. А он даже говорить об этом не хочет. Сам-то спит спокойно благодаря им. Неуважение к военным. Так это и останется безнаказанным?» — возмутился Александр С.