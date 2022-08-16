«Молодцы в Уфе! Когда других публичных лиц будут привлекать к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России?». Такие и подобные комментарии оставляют пользователи в социальных сетях под новостью о том, что суд в Уфе оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука за дискредитацию Вооруженных сил России. Напомним, в мае 2022 года во время концерта группы ДДТ в Уфе Шевчук сообщил о своем негативном отношении к спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Некоторые пользователи соцсетей с одобрением встретили новость о наказании рок-музыканта, но посчитали, что штраф в 50 тысяч рублей является смешным наказанием для Шевчука.

«Серьезно? 50 тысяч рублей? Ну, конечно, теперь он осознает всю тяжесть последствий своего поступка», — пишет Ольга М., и с ней соглашается Дмитрий К.: «На первый раз откровенно простили! В следующий раз, надеюсь, суд по полной программе ему впаяет».

«Что такое для Шевчука 50 тысяч рублей?» — высказал свое мнение Григорий О., с ним согласился Дмитрий М.: «Что-то мало… 50 тысяч рублей он и не почувствует, таких нужно штрафовать как минимум на пять миллионов».

«Публичных людей нужно штрафовать на более крупные суммы. Что для подавляющего большинства из них 50 тысяч?! Один раз в ресторан сходить, и то по-скромному», — считает Александр С.

«Настоящее наказание для него — это запрет выступлений в России. Сразу поймет, что потерял, потому что Родина — она не уродина», — сообщил Виктор П., и с ним согласился Анатолий В., сообщив, что Шевчуку нужно выехать из России, как это сделали некоторые публичные персоны.

«Стоимость штрафа — цена нескольких билетов на его концерт. Пустяки для него. И не почувствует даже», — написал Михаил Т.

«На концерте, скорее всего, заработал миллионы, а оштрафовали на пять десятков тысяч. Несоразмерно как-то. Это во-первых, а во-вторых, это был удар по нашим ребятам, которые жизни свои отдают, чтобы очистить мир от фашизма. Это вообще неоценимо. За дискредитацию их героизма нужно сразу применять уголовное наказание. Поскольку информационная война, она может быть даже пострашней, чем спецоперация, т. к. противника в ней не сразу увидишь», — сообщила Ксения М.

Некоторые пользователи рекомендуют лидеру группы ДДТ съездить в Донбасс и посмотреть собственными глазами, что там происходит.

«Юра, съезди на Донбасс для симметрии, пообщайся с местными жителями, с военными, будь мужиком. Ты же в Чечню ездил на позиции, съезди и на Донбасс, или это другое?»­ — пишет Евгений Ш.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

«Показал своё истинное лицо… Помнится мне, он и Майдан на Украине поддерживал?» ­— припомнил Ярослав П., и с ним согласился Валерий С.: «Не он ли поддержал развал Советского Союза?»

«Родину такие продадут и не поморщатся! Жаль, что только в сложной ситуации можно узнать человека», — сообщил Андрей О.

Николай Л. напомнил, что Шевчук не явился на заседание суда по делу о дискредитации Вооружённых сил России: «Не барское это дело на суды кататься. Юра, братан, не губи заработанное годами отношение к себе».

Вячеслав Ю. рассчитывает на то, что в следующий раз наказание будет более существенным: «Ну это, так сказать, его последний раз пожалели… Думаю, ещё одна такая выходка — и будет уже уголовка по полной, и правильно будет».

«Принцип неотвратимости наказания не должен быть избирательным: простых накажем, богатых и могущественных не тронем. Он должен быть безусловным, это и есть справедливость», — считает Наталья К.

Пользователи также интересуются, когда же будут привлекать к ответственности и других медиаперсон за подобные высказывания.

Они напоминают, что СССР проиграл информационную войну. Тогда люди позволили развалить страну за несколько сот сортов сыра и колбасы и теперь расхлебывают это. Поэтому нельзя снова допустить подобного. Ведь речь сейчас идет уже о целостности России.

«Нужно жестко пресекать действия по дискредитации наших Вооруженных сил, ведь это тыл наших бойцов, который мы обязаны защитить!» — заключает Анна И.