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Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!

Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?

Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас?

Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов. — Александр Сергеевич Пушкин, Клеветникам России, 1831 год

В Киеве снесли самый старый городской памятник А. С. Пушкину, установленный около транспортного университета. Бюст был привезен из Санкт-Петербурга в 1899 году. На постаменте неизвестные оставили надпись «За Бука» (Бук — позывной лейтенанта ВСУ Дениса Антипова, который был ликвидирован в бою в мае 2022 года).

«Если эти селюки сносят памятник Пушкину как месть за гибель какого-то лейтенантика ВСУ, то эта страна не имеет будущего. И права на существование в таком виде тоже», — пишет журналист Дмитрий Борисенко в своём телеграм-канале.

«Дрессированные звери делают то, чему научил их дрессировщик. Ещё они умеют всем стадом скакать и вместе кричать», — пишет Виктор П. И с ним соглашается Константин П.: «Чтобы ценить памятники, нужно иметь историческую память. А когда вместо исторической памяти истерическая мифология — подобное в порядке вещей».

«Наверное, уже бессмысленно объяснять этим людям, что они демонтируют свою собственную память, свою культуру. Помню, как какой-то заезжий [с территории б. УССР] «политолог» сказал золотые слова, буквально проговорился — мол, страну получили, а вот политическую нацию создать не смогли. И я объясню, почему не смогли. Потому что строительство нации на мифах, лжи и ненависти — обречено на провал. Вместо того живого, что было у [жителей б. УССР] и что на самом деле могло объединить страну, они выкопали мертвечину — истлевшие трупы Бандеры и Шухевича, лжеучение Костомарова и Грушевского», — пишет телеграм-канал 360tv, приводя слова автора телеграм-канала «Голос Мордора».

«Демонтируем нацистов с русских земель…» — призывает Виталий В. И с ним согласен Григорий В.: «Мы ж их тоже демонтируем. А снесенные памятники воздвигнем вновь». Им вторит Михаил К.: «У меня есть встречное предложение: демонтировать фашистский киевский режим!»

«Они просто не знают, кто такой Пушкин», — такое мнение высказала Екатерина Д., и с ней согласна Елена Ч.: «Дикари уничтожают следы бывшей когда-то на Щэвмэрле цивилизации».

«Самостоятельное государство [на территории б. УССР] построить невозможно. Если убрать людоедскую идеологию, оставить истинную историю и уважение к людям, то получится ещё одна Россия, но с малороссийским колоритом. А Западу это нужно? Нет. Вот потому не было и не будет шанса у независимой [территории б. УССР]. И хватит об этом…» — отметила Мария Р.

«Ощущение, что хохлам давно уже демонтировали мозги. Ну что ж, поэтому сейчас имеют то, что имеют», — пишет Сергей У., и с ним согласен Сергей К.: «Дикарисссс».

Цитата из видео «Памятник Пушкину снесли в центре Киева» В Киеве снесли самый старый городской памятник А. С. Пушкину

«[Территория б. УССР] стала государством-зомби. Нет ничего живого в нем: ни экономики, ни политической идеи, мертвые идолы», — отметил Семен Г.

«Чем тупее стадо, тем проще им управлять. Зачем им Пушкин, у них есть теперь клоун из цирка», — пишет Борис В.

«Они без света дичают, скоро мыться перестанут и зубы чистить, им Пушкин ни к чему», — считает Иннокентий Ш.

«Пушкин — известный пропагандист русской культуры, это сейчас самое страшное для будущего поколения [киевского режима]», — пишет Ирина Т.

«Ну надо же над чем-то отыграться, силенок маловато, давайте памятник скинем, он же сдачи в ответ не даст», — отметил Андрей Ч. И с ним согласен Николай М.: «Да, памятник сдачи дать не может…»

«Такими темпами их скоро заново придется учить ходить на двух конечностях», — считает Михаил Л., ему вторит Леонид М.: «Вот это перемога! Всё ближе к пещерам, так сказать, к предкам».

«Хохлы сами себя уничтожат. Все сломают, разобьют, сожгут и поедут дальше вандалить в Европу», — такое мнение высказал Леонид И.

«Они своих дедов предали, что им Пушкин?» — пишет Наталья Ч.