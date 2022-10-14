«Дело Адольфа живет» — сети о саде и джунглях Борреля
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Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней…
«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней…
«Дело Адольфа живет. Потому, что не Адольфа это было дело», — такие и подобные комментарии оставляют пользователи социальных сетей, комментируя выступление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором он заявил, что, дескать, «Европа — это сад, а большая часть остального мира — джунгли».
«Сад на костях жителей колоний и дешёвых российских ресурсах», — дополняют пользователи слова Борреля.
«Что-то этот «сад» сорняками зарос. Во всех смыслах этого слова», — написала Татьяна К., и с ней согласился Владимир Н.: «Он просто оговорился, он хотел сказать «зад». «Сад или ад?» — интересуется Эмилия В., и ей отвечает Тимофей У.: «Европа — не сад, а де Сад». И такие ассоциации возникли не только у него.
«Когда Боррель говорит, что Европа — Сад, то мне отчего-то сразу вспоминается почти одноимённый маркиз», — пишет телеграм-канал Радио Лекух.
«Выращивает сад: садистов, садомитов, сатанистов», — считает Олег С.
«Некий сад — ну разве что сад Нургла, в это охотно верю», — пишет Денис В., и с ним соглашается Светлана Ч.: «Что-то от этого сада попахивает мертвечиной».
«Сад, который снабжала всем самым нужным Россия… Без энергии ваш «сад» превратится в пустыню», — пишет Илья П.
Телеграм-канал БП online напомнил, что «Европа это сад, обильно сдобренный удобрениями, добытыми в Майданеке, Бухенвальде, Освенциме, Дахау, Маутхайзене».
«Последние заявления Борреля про ядерные удары подтверждают, что этот «садовник» отъехал в джунгли», — написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«У этого сада буква «С» отпала давным давно», — пишет Борис В., и с ним соглашается Игорь В.: «ЕС превратился в американский зоопарк».
«Летом сад засыхает, зимой замерзает… Джунгли США снимают сливки с промышленности сада. Что-то чахнет сад», — считает Ольга К.
«Господин Боррель, я понимаю, что вы законченный и убежденный расист, но мир слишком сильно изменился, и скоро в вашем чудесном саду будет настолько невесело, что даже те, кого вы считаете недочеловеками, будут обходить его стороной», — приводит слова автора тelegram-канала «Голос Мордора» телеграм-канал 360tv.
«Как надоело слушать их всех. И это, заметьте, не какие-то там с улицы говорят, а люди, которые имеют руководящие должности, мировые политики, люди с образованием», — пишет Милана Г.
«А действительно, стоит только в слове «сад» в речи Борреля поменять одну букву… и все встанет на свои места», — отметила Ирина Б.
«Когда-то Европа была «колыбелью искусства», но что нового и выдающегося за последнее время там появилось? Ничего! Деградация полнейшая!» — припоминает Татьяна М.
«Господа гейропейцы, все в сад! А в джунглях мудрый Каа наведёт порядок и передушит бандерлогов», — пишет Александр Ч.
«Англосаксонский содомогоморный сад «Золотого миллиарда» он имел в виду», — предположил Савелий Д. и с ним согласился Иван Л.: «Нацист до мозга костей, был тихим. Теперь начал говорить. Понимает, что Россия опять победит, и их «золотому миллиарду» ничего на планете Земля не обломится. Да и не золотой он вовсе, а коричневый».
«В свое время варвары уничтожили римскую империю, которая точно так же, как нынешняя Европа, погрязла во лжи, разврате и чувстве превосходства над другими народами», — напоминает Елена Г.