Никакие звания и выплаты не поправят в стране демографической ситуации, пока на наших детей будет литься поток антисемейной идеологии, ЛГБТ‑ и чайлдфри-пропаганды. Так комментируют пользователи в социальных сетях новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в стране звания «Мать-героиня». Это звание будет присваиваться гражданке страны, которая родила и воспитала десять и более детей, являющихся гражданами России. Согласно указу, награждённой женщине будет выплачен единовременно один миллион рублей.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, кормящая ребенка (фрагмент). 1894

Некоторые пользователи напомнили, что информационное пространство России наполнено чуждой антисемейной идеологией, дети совершенно не защищены от ЛГБТ-пропаганды и идеологии чайлдфри.

«Наши дети с детства впитывают чуждую нашему обществу идеологию индивидуализма: киркоровы и иже с ними до недавних пор неплохо жили в нашей стране. О каком уважении к семьям можно вообще говорить? Очередная профанация. Сначала удалите подобных персонажей из информационного пространства. То есть, с одной стороны, в стране процветает идеология вседозволенности и гомоотношений, с другой стороны, вводятся какие-то награды. В общем, нет никакой последовательности у наших чиновников», — отмечает Кирилл С.

«Лившаяся десятилетиями западная пропаганда привела к тому, что большое число российских женщин не хочет заводить детей, мечтая о «свободной жизни». При этом таких дам нельзя назвать убеждёнными чайлдфри или феминистками, потому что антисемейные нарративы выжжены незаметно, глубоко в подкорке. У некоторых даже есть дети, появившиеся «по неопытности», но теперь всё, блок. Попытка переубедить обречена на провал. Материнские капиталы не работают. В метафизическую стерилизацию русских женщин вложены миллиарды долларов, детофобские паттерны закладывались мастерами из многочисленных женских журналов, порталов, телешоу, а также частными психологами», — пишет кандидат философских наук Юрий Баранчик в своем телеграм-канале.

«Уберите сначала ЛГБТ-пропаганду!» — возмущается Анастасия Ю.

Некоторые пользователи удивляются столь малому размеру выплаты. Они считают, что родить и достойно воспитать трех-то детей — уже является героизмом.

«Попробуй тут хоть трех детей воспитать. Очереди-то в детский сад никто не отменял. Цены на квартиры заоблачные. Среднестатистическая российская семья не может себе позволить улучшения жилищных условий без заемных средств. А кредит в банке — это кабала на долгие годы. В таких условиях о каких десяти детях может идти речь?» — интересуется Марина Г.

Жан Франсуа Милле. Кормление птенцов (фрагмент).1860

«Сама инициатива прекрасная. Всего один млн рублей, конечно, немного. Надо по миллиону на каждого. Дело даже не в деньгах, а что это несерьёзно: 10 детей, а цена геройства — четыре метра жилплощади в Москве», — пишет телеграм-канал «Стукач».

«Надо менять сам подход в обустройстве детей. Что толку от этих званий и выплат, если детей проблемно устроить в садик, школу. Родители на работе целыми днями, зарабатывают копейки, дети шляются, у школы забрали воспитательную функцию. И что этот миллион? Кому он нужен?» — пишет Олег Ж., и его поддержала Вероника М., вспомнив последствия пенсионной реформы: «Недавнее повышение пенсионного возраста лишило наших детей бабушек и дедушек».

Про пенсионную реформу напомнила также и Татьяна. Б.: «Чтобы мама могла работать, пока дети болеют, нужно, чтобы с ними бабушки и дедушки могли «сидеть», а для этого надо прежний пенсионный возраст и нормальную пенсию», и ее поддержала Светлана С.: «Зачем нужно было пенсионный возраст увеличивать? Бабушки вынуждены теперь вкалывать до 60 лет, а там уже и здоровье не то! Не до воспитания внуков!»

Александр К. припомнил, что в СССР были матери-героини, но в то время был совершенно другой подход к семьям: «Бессонные ночи, болезни, накормить, обуть-одеть, воспитать, поставить на ноги. Один миллион рублей единовременно — это совсем немного. И семей таких немного. Надо хотя бы к практике СССР вернуться в отношении многодетных семей, которым и квартиры давали, и машины, да и уважение народное было».

Виктор Иванов. Будь счастлив, Родной! 1955

Нина Ватолина. Слава матери-героине! 1944

«Всё это ерунда! Нет у нас уважения к семьям с детьми, от слова совсем. Выполняют из-под палки федеральные законы или совсем не выполняют. Смотрят на тебя как на ущербного человека», — отмечает Яков С., и с ним согласилась Ирина М.: «У всех моих знакомых, приятельниц и подруг в среднем один ребёнок, на второго решаются единицы, потому что взять ипотеку, устроить ребёнка в садик и иметь работу с приличной заработной платой — тот ещё квест. Для ипотеки нужен высокий доход, для садика — прописка, без неё очередь никогда до вас не дойдёт, а для работы с нормальной зарплатой у вас не должен болеть ребёнок, желательно, чтобы его вообще не было. Для получения пособий доход должен быть низкий. Получается замкнутый круг. Так что из ямы демографической мы точно в ближайшее время не вылезаем, как ни крути».

«Да с ипотекой тоже интересно. Нам не дают ипотеку по льготной ставке, так как у нас многодетная семья и средний доход на каждого им не нравится. Получается, ипотека по льготной ставке есть, но её не взять, потому что мы недостаточно бедны», — отмечает Елена Ш.

«Знаем мы эти льготы и выплаты. Участки для многодетных дают порой там, где нет ни подъездных дорог, ни коммуникаций. Зато отчитываются хорошо — предоставили. А толку с этого участка?» — сообщает Ангелина Ц. И.

Определенная часть пользователей считает, что если не сменить семейную политику государства, ситуацию не изменить: «Нельзя за детей платить деньгами, если государство хочет иметь достойных граждан. Нормальные родители смотрят вперёд — учить, лечить и прочее. К примеру — дайте возможность третьего и последующих детей учить бесплатно там, где смогут и захотят. Ну а если не смогут учиться, то государство ничего не должно. Или ещё что-то предложить, но не деньги. Дети — не товар, чтоб их покупать и продавать».