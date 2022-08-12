«Развалинами Рейстага удовлетворен!» Такой надписью советских солдат на здании поверженного Рейхстага нацистской Германии в 1945 году, а затем цитатой из кинофильма «В бой идут одни старики» пользователь одной из социальных сетей прокомментировал новость о том, что в Крыму был снесен автосервис, в котором отказались обслуживать российских военных.

Советский солдат у развалин Рейхстага. 1945

«Наши военные борются с фашизмом на Украине, и мы просто обязаны прикрывать их тыл. Отрадно, что власти не дают в обиду наших ребят», — написала Ксения Д.

«В такой ситуации никакие отговорки не должны проходить. Там люди гибнут, а здесь всё шуточки? Хорошо, что они ответили за свои действия», — написал Александр М. И с ним согласился Виталий Щ.: «Нужно всем миром помогать нашим военным, они Родину защищают от фашизма. А тех, кто отказывает в помощи, нужно наказывать без пощады. Забыли, наверное, уже фашистские лагеря смерти?»

«Как аукнулось, так и откликнулось», — одобрил снос автосервиса Владимир А., которого поддержала Галина М.: «Правильно!»

«Наконец-то у кого-то появилась воля, поставили на место хозяина СТО», — заявил Геннадий Р.

«Нужно посмотреть, если ли у хозяина еще СТО. Если есть — все нужно закрыть. И вообще всю пятую колонну нужно выявить», — написал Юрий Б., и его поддержал Олег Ч. «Идет спецоперация, а тут такое. Хозяина надо отправить лес валить да ума набираться. Защитников надо уважать».

«А почему хозяина не депортируют на Украину? Пусть там гайки у машин крутит», — поинтересовалась Инна Б.

Вячеслав П. также поддержал решение о сносе автосервиса: «Так нужно везде. Кто против России и солдат нашей страны, те должны уехать».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Солдаты России

«Со всеми, кто не поддерживает нашу армию, так и нужно поступать. Не нравится, пусть уезжают. Здесь чище станет», — сообщила Юлия Б.

У некоторых пользователей возникли вопросы по поводу предлога к закрытию автосервиса.

«Мне формулировка не нравится — закрыли за то, что незаконно построили СТО. А надо — за предательство России и её защитников», — сообщила Анна И.

Кто-то из пользователей не верит, что это решение о сносе является окончательным.

«Да это не снесли, а демонтировали. Что мешает через неделю собрать всё как было?» — поинтересовался Дмитрий К.

«Главное, чтобы навсегда снесли, а не так, что на волне народного негодования демонтировали, а потом по-тихому восстановили», — сообщил Геннадий Н., и ему ответила Ирина А, которая предположила: «Думаете, что после такого резонанса кто-то будет с ним связываться в ущерб своей карьере?»

Алексей Н. также беспокоится о возможном восстановлении СТО: «Построят в другом месте, это как с овощными ларьками во всех городах».

Анна С. также высказала свои опасения о возможном восстановлении СТО: «Почему СТО разобрали и аккуратно сложили и не вывезли? Где гарантия, что через месяц на том же месте не построят его заново из тех материалов, что оставили»? И ей ответил Михаил Р.: «Гарантия в том, что люди не позволят!»