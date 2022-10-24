Ведущий телеканала RT Антон Красовский опять в центре скандала. На этот раз он заявил о том, что на территории б. УССР нужно топить и сжигать детей с промытыми бандеровской пропагандой мозгами. Это высказывание уже поручил проверить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества телеканала RT с Красовским, что тоже вызвало массу возмущенных комментариев.

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При этом сам Красовский сообщил, что ему, дескать, «по-настоящему неловко» и что он якобы «не увидел этой границы. Про детей».

«Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — попытался оправдаться журналист.

«Один «несёт пургу», другого просто «несёт», отчего такие странные пропагандисты», — замечает Наталия К.

«Мда, лучшего подарка киевским карателям и придумать-то сложно. Сейчас пойдут распространяться фейки, что якобы «русские пришли убивать детей, фашисты у порога, все на бой с детоубийцами. Этого Красовского судить нужно по законам военного времени», — пишет Ксения Р., комментируя сложившуюся ситуацию.

«У меня вопрос к ФСБ, а не к Симоньян, с которой и так все понятно, будет ли наказан Красовский? А если да, то не отделается ли он мелким штрафом, как это обычно у нас происходит в отношении медиаперсон», — поинтересовался Симен Г., и его поддержал Алексей П.: «Надеюсь, его будут судить за экстремизм».

«Кейс Красовского крайне интересен прежде всего в части возможной реакции на него Запада. С одной стороны, это определённо людоед и взгляды озвучивает людоедские. Причём в данной конкретной ситуации они признаются людоедскими и в западном мире. Когда он предлагал расстреливать антипрививочников, никто особо не напрягался», — пишет телеграм-канал «Седьмая печать», отметив и другую сторону представителя секс-меньшинств: он «из касты на Западе неприкасаемых. И в ответ на любой демарш против RT руководство канала может обвинить его организаторов в нетолерантности по отношению к ЛГБТ».

Цитата из видео: «Антон Красовский о роли Синдзо Абэ в мировой политике. Большая игра. Фрагмент выпуска от 08.07.2022» Антон Красовский

«Говорить про то, что не нужно уподобляться [киевским] нацистам, призывавшим к точно таким же действиям в отношении русских детей, даже не буду — всё очень очевидно. Нам необходимо освобождать [территорию б. УССР], максимально уничтожая врага, который посмеет повернуть оружие в нашу сторону. Насаждать на освобожденных территориях русский язык и русский мир точно так же неистово, как делал все эти годы [киевский режим]. <…> Никаких самостоятельных [киевских окраин] быть более не должно, [киевский режим] нам слишком дорого обходится. А детей [территории б. УССР] не трогайте, мы их сделаем русскими», — пишет телеграм-канал «Zаписки vетерана».

«Марго приостановила сотрудничество, не уволила. За ней АП в целом. В кулуарах при этом уверены, что Красовского вернут точно «в эфир». Кто стоит за Красовским? Кто это всё позволяет?» — интересуется телеграм-канал «Образ будущего».

«Красовского пинать лень. Мне всегда было достаточно, что он был на майдане и радостно фоткался в вышиванке с Собчак под портретом Бандеры. Приём его на работу в RT всегда казался более чем странным», — пишет телеграм-канал «Голос Мордора».

Пользователи считают, что Симоньян знала, кто такой Красовский, поэтому она тоже в ответе за происходящее.

«Помнится, товарищ Красовский снимался в вышиванке на фоне Бандеры. Теперь он предлагает жечь детей [проживающих на территории б. УССР]. Но появление этих провокационных и экстремистских высказываний логично. Фашизм национальности не имеет. И все они одним миром мазаны. Например, может же фашист одной страны своими провокациями и экстремистскими высказываниями сыграть на руку фашистам вражеской страны по другую линию фронта? И в конечном итоге фашисты пророссийские и [киевские] сольются вместе и обрушатся на Россию», — пишет телеграм-канал «Родительское Всероссийское Сопротивление».

«А помните, как он трясся от ненависти к тем, кто не хотел делать прививки от новомодного вируса?» — припоминает Елена Ф. фильм Красовского «Враги народа».

«Он неприкасаемый, что ли?» — недоумевают люди.

«Ждём уголовного дела и дальнейшего развития событий», — пишет Анна М.

«Его начальница тоже отжигает, предлагая провокационные, хотя нет, деструктивные идеи в отношении спецоперации. И это всё происходит на государственном канале за государственные деньги. Странная работа с общественным сознанием, не находите? Между прочим, это всё тоже можно назвать спецоперацией, которая длится десятилетия. И даже войной по разрушению общественного сознания. На этом поле боя порядок кто-то думает наводить? Или там все свои, а своих, как известно, мы не бросаем?» — задает вопрос телеграм-канал «Иркутский суетолог», припоминая поддержку Симоньян инициативы мэра Сочи, который предоставил военкомам списки злостных алиментщиков, чтобы этих людей отправляли на фронт в первую очередь.

При этом г-жа Симоньян решила, что «инициативу необходимо творчески развить. Составить список тех, кто пойдёт отдавать долги сразу за алиментщиками: неплательщики кредитов и штрафов, задолжники по квартплате, уклонисты от уплаты налогов, нарушители ПДД…».

«Необходимо очистить наши СМИ от таких личностей, сколько можно терпеть их деструктивную деятельность?» — такие комментарии оставляют пользователи в социальных сетях.