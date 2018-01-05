Валентина Самойлова
Последние публикации
«Достопримечательное» место: Минкульт как новый землевладелец
Территории памятников истории и культуры охраняются законодательными актами, в том числе разработанными в СССР и союзных республиках, уже много десятилетий. Охранные зоны объектов культурного наследия устанавливаются, чтобы обеспечить сохранность конкретных объектов культурного наследия в их...
5 января 2018
«Белоруссия и Казахстан померяются IT-кластерами»: обзор экономики СНГ
Белоруссия От руководства Белоруссии в последнее время часто можно услышать, что экономика республики становится более цифровой. Так ли это на самом деле? Руководитель отдела по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» Европейской службы внешних действий Дирк Шубель уверен в...
9 декабря 2017
Белорусы реанимируют «антиукраинский» газовый проект: обзор энергетики СНГ
Белоруссия В Гродненской области республики во второй половине октября введён в эксплуатацию новый ветропарк. «При хорошем ветре ветропарк сможет обеспечить энергией 15,5 тыс. человек — это всё население Зельвенского района», — доволен заместитель председателя Зельвенского райисполкома Анатолий...
29 ноября 2017
«Достопримечательное» место: Минкульт как новый землевладелец
Территории памятников истории и культуры охраняются законодательными актами, в том числе разработанными в СССР и союзных республиках, уже много десятилетий. Охранные зоны объектов культурного наследия устанавливаются, чтобы обеспечить сохранность конкретных объектов культурного наследия в их...
27 ноября 2017
Баку грозит Брюсселю, а Минск ищет бонусы: обзор «евроинтеграции» в СНГ
Белоруссия В преддверии саммита «Восточное партнёрство», который должен пройти в Брюсселе в ноябре этого года и куда персонально был приглашён президент республики Белоруссия Александр Лукашенко, в СМИ актуализировались вопросы внешней политики РБ. Так, текущую официальную позицию своей страны...
20 ноября 2017
МВФ и Всемирный банк жаждут взять Белоруссию под свой контроль
Белоруссия Белстат обнародовал новые данные о состоянии белорусской экономики, согласно которым, за предыдущие 9 месяцев ВВП республики увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Или на 76,5 миллиарда рублей, если говорить о денежном выражении. Однако отмечается, что...
13 ноября 2017
Лукашенко дали «волшебную палочку» для бегства от РФ: обзор экономик СНГ
Белоруссия Вслед за мультивалютной платёжной системой, которая будет обслуживать расчёты в криптовалютах, в Белоруссии заявили и о собственной криптовалюте, получившей название «талер». Транзакции уже доступны для всех желающих. Её презентация пока отложена, в последний момент стало известно о...
13 октября 2017
Бородинское сражение: самое кровопролитное из однодневных
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? — редкий школьник не знает строки Михаила Лермонтова, посвященные Бородинскому сражению 1812 года. — Ведь были ж схватки боевые, да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Многие российские и...
7 сентября 2017
Аварийное расселение Ленинградской области
1 сентября 2017 — страна проходит критический рубеж по завершению федеральной программы по расселению аварийного жилья. На протяжении последних нескольких месяцев не утихали разговоры о том, что Ленинградская область рискует сорвать реализацию этой приоритетной задачи: по данным Фонда содействия...
1 сентября 2017
Арктика: Пора перестать покупаться на истерию вокруг глобального потепления
За прошедшую неделю иностранные медиа, которые пишут об Арктике, давали много материалов об изменениях климата. В первую очередь это связано с публикацией NASA о рекордном минимуме льдов в Северном Ледовитом океане. Журналисты и аналитики рассматривали и плюсы, и минусы глобального потепления...
31 июля 2017
«Теплеет» и тает: чего опасаться живущим в вечной мерзлоте
Более половины всей площади России приходится на зону вечной мерзлоты. Кто-то представит себе в этот момент бескрайний снежный горизонт, безлюдную тайгу и пространства, где обычно не ступает нога человека. И будет прав. Но при этом сюда же надо включить и довольно густо населенные города и поселки...
22 июля 2017
Арктика: у Японии появились амбиции в Северном полушарии
Всю прошлую неделю иностранных журналистов, работающих по теме Арктики, почти не волновала Россия. Они обращали свое внимание на увеличение интереса Японии к Северному Ледовитому океану, размышляли на тему военных разведывательных неудач на канадском севере и о причинах масштабного ртутного...
18 июля 2017
«Угольная проблема» Находки: поможет ли железная дорога?
Десятки контролирующих и надзорных органов съехались в Находку для проведения проверок: Ространснадзор, Росприроднадзор, прокуратура, экологические и политические общественные организации. Порты Приморского края проинспектировал губернатор Владимир Миклушевский, работу угольных терминалов...
13 июля 2017
Арктика: Китай планирует удвоить мощность своих ледоколов
Большинство материалов об Арктике, которые публиковали иностранные медиа с 3 по 9 июля, были посвящены климату — таяние льдов подошло к максимальной отметке, которую зафиксировали в 2012 году, но все же не стало рекордным. Но среди экологических экспертиз ИА REGNUM увидел, как зарубежные журналисты...
12 июля 2017
Экологическая диктатура: как мир готовят к новому переделу
Климатические общепланетарные изменения — один из самых дискуссионных вопросов десятилетия. Если еще 20 лет назад наибольшее количество финансовых вливаний приходились на проблему борьбы с бедностью и распространением ВИЧ/СПИД, то сегодня фокус сместился в сторону экологии и антропогенного влияния...
8 июля 2017
«Русские военные научились выживать в Арктике»
За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, Арктика интересовала иностранных журналистов, в первую очередь, в разрезе военных учений: Россия успешно запустила баллистические ракеты, а ее военные научились выживать в суровых северных условиях. К тому же, РФ продолжает открывать новые месторождения...
3 июля 2017
Битва за Арктику: Морпехи США остаются в Норвегии, Россия недовольна
За прошедшеую неделю, с 19 по 25 июня, в иностранных СМИ тема Арктики поднималась много раз. Мы подобрали наиболее интересные материалы и предлагаем ознакомиться с вопросами усиления военного присутствия США в арктическом регионе, проблемами российско-китайского сотрудничества и обнаружения новых...
26 июня 2017
Севморпуть: чужие здесь не ходят
Последние несколько лет арктическая тема всё чаще поднимается в рамках международных переговоров и внутрироссийских дискуссий. Речь идет не только о климате, делимитации границ и разработке месторождений полезных ископаемых. Тут и стратегические вопросы, и вопросы безопасности, и экономические...
25 июня 2017
«Китай возрождает свои арктические амбиции»
За прошедшую неделю внимание иностранных журналистов, пишущих об Арктике, больше всего привлекало общение президента России Владимира Путина с гражданами РФ. Он отвечал на вопросы об арктической зоне, и медиа подхватили тему. Кроме того, в этой подборке мы предлагаем познакомиться с идеей развития...
19 июня 2017
«Гренландия взбешена, её отстранили от арктической политики»
Роль Гренландии в изменении системы управления Арктикой Существует много уровней управления Арктикой. Один из них — Арктический совет, который охватывает весь регион преимущественно с точки зрения государственного и международного влияния. А есть субнациональный уровень, когда возникает...
11 июня 2017