Бородинское сражение: самое кровопролитное из однодневных
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? — редкий школьник не знает строки Михаила Лермонтова, посвященные Бородинскому сражению 1812 года. — Ведь были ж схватки боевые, да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия про день Бородина».
Многие российские и зарубежные литераторы и ученые до сих пор обращаются к теме сражения под селом Бородино 7 сентября (26 августа по старому стилю). И это заслуженно — битва развеяла миф о непобедимости Наполеона Бонапарта, который устойчиво закрепился в Европе в начале XIX века. Русская армия под предводительством Михаила Кутузова смогла переломить ход всей войны и уничтожила явное численное преимущество французов.
Один из участников Бородинского сражения маркиз Шамбре отмечал, что Франция на бой выставила лучшую европейскую армию, солдаты которой были профессиональными и имели большой опыт ведения боевых действий. У Бонапарта также был большой перевес тяжелой кавалерии, что создавало дополнительное преимущество. Россия же построила, как виделось Шамбре, новобранцев и добровольцев, основным занятием которых было совсем не военное дело.
По данным историков, общая численность русской армии определялась 112−120 тысячами человек и 640 пушками, в то время как у Наполеона было 138 тысяч солдат при 587 пушках.
Ход сражения при Бородино
На самом деле сражение началось еще 5 сентября (24 августа) около деревни Шевардино, где русские задержали продвижение французов и позволили своим основным силам создать укрепления на Бородинском поле. Ранним утром 6 сентября (25 августа) Наполеон направил войска в атаку и ценой больших потерь сумел отодвинуть армию Кутузова. Потери этого дня составили 44 тысячи человек у русских и 58 тысяч у французов — порядка 40% всего личного состава. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой», — писал позже Наполеон об этом продвижении.
Но Москва была отдана — Кутузов понимал, что у него нет времени и ресурса для контрнаступления, и отступил. Французы почти праздновали победу, но русские историки полагают, что военачальники Александра I действовали грамотно: обескровленная армия захватчиков, которая застряла в сожженной Москве, была обречена на поражение.
Генеральное сражение Отечественной войны 1812 года между армиями Наполеона и Кутузова состоялось 7 сентября (26 августа). Битва началась в половине шестого утра канонадой с обеих сторон. Наполеон пытался сломить оборону войск Багратиона вдоль всего левого фланга обороны, и ему удалось это сделать после упорных атак и больших потерь личного состава. Затем французы перенесли основной удар на центр русской армии и открыли огонь из 400 орудий, Кутузов перебросил туда часть сил с правого фланга — центр обороны русские не сдали. В семь вечера Бонапарт увел армию к Горкам, чтобы дать ей передохнуть перед основным сражением. Но Кутузов отказался от боя и отправил солдат в Можайск. Так закончилась битва, воспетая в русской литературе и исторической науке как переломный момент в войне с французами.
Окончательных данных по потерям до сих пор нет. Французы фиксировали у себя 28 тысяч, русские данные говорят, что противник потерял от 50 до 58 тысяч человек. Потери русских составили 45,6 тысячи личного состава.
Кто победил в Бородинском сражении
Оба полководца — и Наполеон, и Кутузов — заявили о своей победе в Бородинском сражении. Да и сейчас по этому поводу ведутся дискуссии.
«Московская битва (Наполеон так называл битву, — ред.) — мое самое великое сражение: это схватка гигантов. Русские имели под ружьем 170 тысяч человек; они имели за собой все преимущества: численное превосходство в пехоте, кавалерии, артиллерии, прекрасную позицию. Они были побеждены!» — писал позже о сражении Бонапарт.
Кутузов же своем письме императору Александру I тоже писал о победе: «…Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать». Государь сразу заявил о победе над французами и произвел Михаила Иларионовича в фельдмаршалы с жалованием 100 тысяч рублей, а всем нижним чинам распорядился выдать по пять рублей.
Важно понимать, что французская армия могла продолжать бой — в резерве у Наполеона было еще порядка 18 тысяч человек, а Кутузову с его резервом в 5 тысяч ничего не оставалось, как уйти с поля боя. Поэтому французские историки говорят о победе Бонапарта на русскими. Но русские ученые отмечают, что французский полководец пусть и оставил за собой Бородинское поле, но не смог уничтожить русскую армию, как того хотел — а, значит, проиграл.
После битвы под Бородино французы были растеряны. Об этом говорит тот факт, что еще несколько дней они не решались преследоваться противника, которого победили 7 сентября. Армия Наполеона утратила весь наступательный пыл и уже пыталась не победить, а скорее остаться в живых. И Кутузов воспользовался этим: морально надломленный неприятель обязательно проиграет.