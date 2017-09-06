«Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? — редкий школьник не знает строки Михаила Лермонтова, посвященные Бородинскому сражению 1812 года. — Ведь были ж схватки боевые, да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия про день Бородина».

Ян Мухаметьянов ИА REGNUM Бородинское сражение

Василий Верещагин. Наполеон на Бородинских высотах. 1897

Многие российские и зарубежные литераторы и ученые до сих пор обращаются к теме сражения под селом Бородино 7 сентября (26 августа по старому стилю). И это заслуженно — битва развеяла миф о непобедимости Наполеона Бонапарта, который устойчиво закрепился в Европе в начале XIX века. Русская армия под предводительством Михаила Кутузова смогла переломить ход всей войны и уничтожила явное численное преимущество французов.

Франц Рубо. Бородинская битва (фрагмент). 1912

Один из участников Бородинского сражения маркиз Шамбре отмечал, что Франция на бой выставила лучшую европейскую армию, солдаты которой были профессиональными и имели большой опыт ведения боевых действий. У Бонапарта также был большой перевес тяжелой кавалерии, что создавало дополнительное преимущество. Россия же построила, как виделось Шамбре, новобранцев и добровольцев, основным занятием которых было совсем не военное дело.

По данным историков, общая численность русской армии определялась 112−120 тысячами человек и 640 пушками, в то время как у Наполеона было 138 тысяч солдат при 587 пушках.

Сергей Герасимов. Кутузов на Бородинском поле. 1952

Ход сражения при Бородино

На самом деле сражение началось еще 5 сентября (24 августа) около деревни Шевардино, где русские задержали продвижение французов и позволили своим основным силам создать укрепления на Бородинском поле. Ранним утром 6 сентября (25 августа) Наполеон направил войска в атаку и ценой больших потерь сумел отодвинуть армию Кутузова. Потери этого дня составили 44 тысячи человек у русских и 58 тысяч у французов — порядка 40% всего личного состава. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой», — писал позже Наполеон об этом продвижении.

Но Москва была отдана — Кутузов понимал, что у него нет времени и ресурса для контрнаступления, и отступил. Французы почти праздновали победу, но русские историки полагают, что военачальники Александра I действовали грамотно: обескровленная армия захватчиков, которая застряла в сожженной Москве, была обречена на поражение.

Бородинское сражение

Генеральное сражение Отечественной войны 1812 года между армиями Наполеона и Кутузова состоялось 7 сентября (26 августа). Битва началась в половине шестого утра канонадой с обеих сторон. Наполеон пытался сломить оборону войск Багратиона вдоль всего левого фланга обороны, и ему удалось это сделать после упорных атак и больших потерь личного состава. Затем французы перенесли основной удар на центр русской армии и открыли огонь из 400 орудий, Кутузов перебросил туда часть сил с правого фланга — центр обороны русские не сдали. В семь вечера Бонапарт увел армию к Горкам, чтобы дать ей передохнуть перед основным сражением. Но Кутузов отказался от боя и отправил солдат в Можайск. Так закончилась битва, воспетая в русской литературе и исторической науке как переломный момент в войне с французами.

Окончательных данных по потерям до сих пор нет. Французы фиксировали у себя 28 тысяч, русские данные говорят, что противник потерял от 50 до 58 тысяч человек. Потери русских составили 45,6 тысячи личного состава.

А. Адам. Французская атака на батарею Раевского и смерть генерала Коленкура

Кто победил в Бородинском сражении

Оба полководца — и Наполеон, и Кутузов — заявили о своей победе в Бородинском сражении. Да и сейчас по этому поводу ведутся дискуссии.

«Московская битва (Наполеон так называл битву, — ред.) — мое самое великое сражение: это схватка гигантов. Русские имели под ружьем 170 тысяч человек; они имели за собой все преимущества: численное превосходство в пехоте, кавалерии, артиллерии, прекрасную позицию. Они были побеждены!» — писал позже о сражении Бонапарт.

Николай Самокиш. Лейб-гвардии Литовский полк в Бородинском сражении. 1911

Кутузов же своем письме императору Александру I тоже писал о победе: «…Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать». Государь сразу заявил о победе над французами и произвел Михаила Иларионовича в фельдмаршалы с жалованием 100 тысяч рублей, а всем нижним чинам распорядился выдать по пять рублей.

Важно понимать, что французская армия могла продолжать бой — в резерве у Наполеона было еще порядка 18 тысяч человек, а Кутузову с его резервом в 5 тысяч ничего не оставалось, как уйти с поля боя. Поэтому французские историки говорят о победе Бонапарта на русскими. Но русские ученые отмечают, что французский полководец пусть и оставил за собой Бородинское поле, но не смог уничтожить русскую армию, как того хотел — а, значит, проиграл.

Василий Верещагин. Конец Бородинского боя. 1899

После битвы под Бородино французы были растеряны. Об этом говорит тот факт, что еще несколько дней они не решались преследоваться противника, которого победили 7 сентября. Армия Наполеона утратила весь наступательный пыл и уже пыталась не победить, а скорее остаться в живых. И Кутузов воспользовался этим: морально надломленный неприятель обязательно проиграет.