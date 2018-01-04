Территории памятников истории и культуры охраняются законодательными актами, в том числе разработанными в СССР и союзных республиках, уже много десятилетий. Охранные зоны объектов культурного наследия устанавливаются, чтобы обеспечить сохранность конкретных объектов культурного наследия в их исторической среде, и эта система эффективно работает.

Полина Волхова ИА REGNUM Здание министерства культуры РФ

В 2007 году наличие охранных зон позволило предотвратить массовую застройку земель сельхозназначения на территории зон охраны древнего города Радонеж. Суд признал незаконными 11 постановлений глав администраций сельских поселений, в которых менялся вид разрешенного использования земельных участков с земель сельхозназначения на земли под дачное строительство.

Однако при всех плюсах появление новых типов объектов культурного наследия порой становится очередной головной болью.

ИА REGNUM Научный городок академика Ивана Павлова под Санкт-Петербургом

В феврале 2017 года 26 зданий и сооружений на территории научного городка академика Ивана Павлова под Санкт-Петербургом приказом Комитета по культуре Ленинградской области получили особый статус — объекты культурного наследия. Однако эти здания находятся в плачевном состоянии и вообще больше напоминают бараки, и теперь вопрос их реконструкции и реставрации находится под чутким вниманием Минкульта и требует массы бумаг и согласований. Сам домик Павлова — доминанта этого городка — весной 2017 года сгорел дотла.

Но внимание Минкульта привлекли не только сооружения. В 2016 году «Центр культурных исследований и экспертиз» по заданию Министерства культуры Российской Федерации разработал проектную документацию по отнесению компонентов объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и отдельные группы памятников Колтушская возвышенность и Колтушское шоссе» к объекту культурного наследия федерального значения в виде «достопримечательного места».

«На практике проектирование научно необоснованных «достопримечательных мест» повсеместно превращается в схему отмены существовавших ранее зон охраны. Выделение «достопримечательных мест» осуществляется не на основе четких норм «положения о зонах охраны», а произвольно с целью «захвата» обширных территорий, не имеющих объектов культурного наследия», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Центра независимых экспертиз Сергей Бакиров.

ИА REGNUM Дом Ивана Павлова

По словам эксперта, внедряясь в ту или иную историческую территорию под видом постановки на охрану историко-культурных ландшафтов и памятных мест, проекты «достопримечательных мест» фактически навязывают услуги по зонированию и приданию режимов использования обширных территорий, где живут люди и уже сложилась хозяйственная и планировочная инфраструктура.

«Но если зоны охраны решают задачи зонирования по установленным законодательством научным требованиям и архитектурно-планировочным нормативам (статья 34 73-ФЗ), то проекты «достопримечательных мест» имитируют решение этих задач, произвольно устанавливая режимы и регламенты», — отметил Бакиров.

Чтобы разрушить последнюю преграду на пути внедрения достопримечательных мест, 28 февраля 2017 года Министерство культуры РФ подготовило «Проект изменений в положение о зонах охраны» от 12 сентября 2015 года № 972 следующего содержания:

«При утверждении требований к осуществлению деятельности и к градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места федерального значения ранее принятое решение об утверждении зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия, расположенных в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места федерального значения, утрачивает силу».

Как отметил в комментарии ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников, «отмена зон охраны одних объектов культурного наследия при установлении требований, обеспечивающих сохранность совсем другого объекта, противоречит базовым конституционным принципам и законодательным положениям, гарантирующим сохранность объектов культурного наследия, так как ставит их сохранность под угрозу».

ИА REGNUM Уплотниловка в Павлово: некоторые коттеджи построены прямо около пруда

В случае с посёлком Колтуши Минкульт отнёс к «достопримечательному месту» не только территорию научного городка Павлова, но и земли сельхозназначения, современную застройку, строительные площадки, линии ЛЭП и другое.

Как будут отчуждать ЛЭП и жилые дома — вопрос совершенно неясный. Кроме того, на этой территории, которая в 2010 году не являлась «достопримечательным местом», была начата стройка многоквартирных домов. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства передал одной из строительных компаний землю на территории будущего «достопримечательного места» под застройку. Благодаря решению Минкульта стройка оказалась под угрозой отмены, и три с лишним десятка дольщиков не знают ответа на вопрос, будут ли построены квартиры или, на худой конец, будут ли возвращены вложенные ими в строительство этих домов деньги. Арбитражный суд города Москвы подтвердил правоту претензий компании-застройщика, но Фонд содействия развитию жилищного строительства подал кассационную жалобу, и процесс по «размораживанию стройки» был остановлен. Стороны готовятся к новым слушаниям в суде 29 ноября. И чем больше проходит времени с момента остановки стройки, тем больше шансов на появление точки социального напряжения в Ленинградской области накануне выборов президента России.

ИА REGNUM Место предполагаемого строительства

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Напомним, что термин «достопримечательное место» как один из видов объектов культурного наследия был позаимствован из текста Международной конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия, принятой в Париже в 1972 г. и ратифицированной в СССР в 1988 г. Так, это произведения человека или совместные произведения человека и природы, включая археологические поселения, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. В основном этот термин используется в туристическо-экскурсионной работе.

Впервые статья была опубликована 27 ноября 2017 года.