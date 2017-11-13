Белоруссия

Mil.ru Флаги стран СНГ

От руководства Белоруссии в последнее время часто можно услышать, что экономика республики становится более цифровой. Так ли это на самом деле? Руководитель отдела по двусторонним отношениям со странами «Восточного партнерства» Европейской службы внешних действий Дирк Шубель уверен в правдивости этих слов.

«Беларусь… успешно работает в сфере электронной коммерции. Сфере, где себя хорошо чувствуют малые и средние предприятия. И здесь Беларусь демонстрирует более высокие показатели, чем большинство наших стран-партнеров. Где еще нужно подтянуться — это в сфере введения цифровых технологий в таможенной сфере, а также в регулировании отрасли телекоммуникаций», — заявил он во время выступления на Минском форуме.

В этом смысле несколько символично, что именно в этом году Белоруссия председательствует в Парламентской ассамблее Центрально-Европейской Инициативы, ведь тема этого года — цифровизация экономики. На заседании ПА ЦЕИ в Минске 28 ноября белорусская сторона не только говорила о ней, но и демонстрировала конкретные успехи: презентовала разработанную здесь систему мгновенных платежей (СМП) с использованием технологии блокчейн. Заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц отмечает, что работа по согласованию работы этой системы с IT-структурами белорусских банков уже завершена, актуальная задача — интегрировать СМП с международными платёжными системами, в первую очередь внутри ЕАЭС.

Чтобы активизировать эти процессы, в «Конфедерации промышленников и предпринимателей» РБ предлагают в будущем году провести форум по цифровизации для представителей цифровых рынков ЕАЭС и Европейского союза. Правительство РБ инициативу уже поддержало, ЕЭК, скорее всего, тоже поддержит, учитывая позицию председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна:

«Опасность заключается в следующем: если каждая страна будет разрабатывать свою цифровую повестку без согласования с партнерами из ЕЭАС, возникнут новые проблемы и препятствия для гармонизации рынков. Это может привести к развалу нашего Союза. Мы должны проводить согласованную политику цифровизации».

Почему такой форум также необходимо проводить в Белоруссии? В рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) республика занимает первое место среди стран СНГ и 32-е — в мире. Кроме того, по данным исследования независимой консалтинговой компании BDRC Continental и британского провайдера Cable.co.uk, по доступности широкополосного интернета РБ занимает 7-е место в мире.

Minsvyaz.ru Информатизация

Пожалуй, главная экономическая новость ноября — «вольная» белорусскому бизнесу от правительства и президента. Декрет «О развитии предпринимательства» стал одним из двух наиболее ожидаемых документов текущего года. Из наиболее значимых новаций документа следует выделить:

— Заявительный принцип сменяет разрешительный. Желающим начать своё дело не нужно будет собирать ворох разрешений в инстанциях. Достаточно будет письменно известить местные власти об открытии предприятия. Если же речь о самостоятельной занятости, то для таких предпринимателей уже даже определены ставки единого налога в зависимости от видов деятельности, не нужно даже регистрации ИП. Работает это не для всех видов деятельности, однако их перечень достаточно широк: частные и грузовые перевозки, бытовые услуги, общественное питание, производство мебели

— Регуляторная база в сфере противопожарной и санитарной безопасности для бизнеса сокращена в 10—15 раз, что должно защитить от извечной проблемы «что-нибудь да найдут»

— Сокращается количество проверок, а внеплановые вообще запрещаются, снижаются ставки штрафов. К тому же теперь проверяющим совсем не обязательно штрафовать, на первый раз достаточно просто предупредить.

— Ну и, пожалуй главное: декрет устанавливает мораторий на повышение налогов до 2020 года. Бизнес — всегда риск и неопределённость, однако в ближайшие 2—3 года бизнес в Белоруссии будет точно знать, сколько должен заплатить налогов.

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, обсуждая новый документ с журналистами, заявил, что к концу I полугодия 2018 года в правительстве ждут ощутимого эффекта от декрета.

Белорусские машиностроители продолжают наращивать географию присутствия. В конце ноября СМИ сообщили о запуске совместных предприятий в Таджикистане. Пока что там будут производиться тракторы МТЗ, однако в будущем площадка станет базой и для других белорусских производителей, среди которых «Амкодор», «Пожснаб» «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш». Такое внушительное количество брендов объясняется тем, что производство в Таджикистане рассчитано не только на внутреннее потребление, но и на экспорт в другие среднеазиатские республики. Примерно так же, как вновь поставляемые в Венесуэлу машинокомплекты предназначены в т.ч. для экспорта в соседние страны.

Кстати, в т.ч. благодаря активной сбытовой политике Белоруссии удалось значительно снизить затаренность складов. Если на начало года она составляла 40,2%, то к настоящему моменту, согласно официальной информации, снизилась до 23,3%.

Закавказье

После того, как по итогам саммита в Брюсселе Армения подписала Соглашение о партнёрстве с ЕС, СМИ запестрели заголовками на тему «Союзники России уходят на Запад». Что, конечно же, неправда. В Армении хватает людей, способных адекватно оценивать значение подписанных документов и перспектив, которые они открывают или не открывают.

«С сырьем у европейцев нет вопросов. А вот к готовым товарам требования уже очень четкие. И этим требованиям Армения не соответствует. Де-факто мы для Европы — сырьевой придаток. А для России мы — поставщик сельскохозяйственной продукции, теперь уже — одежды, а скоро — приборов и машин», — пояснил депутатам парламента Армении председатель постоянной комиссии по экономике Хосров Арутюнян.

Дело в том, что после подписания соглашения оппозиционная фракция «Выход» (имеется в виду выход из ЕАЭС) испытала очередное головокружение от успехов и инициировала парламентские слушания по этому поводу.

ЕАБР оставил в силе свой прогноз экономического роста Армении на текущий год — 5,2% (в бюджет заложен 3,2% рост ВВП). Как сообщает директор проектной группы по финансовым кредитам Евразийского фонда стратегического развития (СФСР) Алишер Мирзоев в интервью агентству ARKA, главным фактором роста экономики остаётся экспорт, который в январе-сентябре 2017 года вырос на 19,1%: до 360 млн долл в страны СНГ и до 462 млн долл в страны ЕС.

Видимо, как раз этот показатель не даёт покоя армянской оппозиции — почему приоритетен ЕАЭС, если формально доходы от торговли с ЕС выше? Ответ прост: на сырье экономика зарабатывает только один раз, а на производстве — столько, сколько в этом производстве производственных цепочек.

Впрочем, обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян в своём материале отмечает, что рост экспорта не только позволяет зарабатывать, но и создаёт проблемы, поскольку приводит к дисбалансам на внутреннем рынке, следствием чего становятся резкие скачки цен (проблема, ставшая уже привычной для Украины). Однако это уже задача правительства — стимулировать бизнес осваивать новые экспортные ниши, а также не допускать монополизации в уже уже освоенных.

В середине декабря на границе Армении с Ираном состоится долгожданное открытие СЭЗ «Мегри» — одной из семи таких зон в рамках ЕАЭС. На сегодня уже есть заявки от 10 компаний, готовых открывать там производство, всего же планируется, что в «Мегри» будут работать более 100 компаний, работа которых позволит нарастить экспорт на 30%.

unbdaveable Мегри

Однако, как оказалось, кроме экспорта, значительный вклад в экономику даёт туризм, вернее, одна из его специфических статей. Объём услуг в сфере игорного бизнеса в I полугодии составил более 400 млн долл, сообщает Национальная статистическая служба Армении.

Валютные резервы Азербайджана, несмотря на непростое состояние экономики, выросли на 4,5 млрд (январь-сентябрь). Об этом в середине ноября заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию партии «Ени Азербайджан». Несмотря на развитие ненефтяного сектора экономики, Алиев признал, что в основном этот рост — заслуга нефтяного сектора, который «…еще долгие годы будет ведущей силой нашей экономики».

Впрочем, вскоре министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения бюджета-2018 в парламенте подтвердил справедливость слов президента республики. Падение экономики Азербайджана к концу года замедлилось с 3,9% до 0,6%, а значит, по итогам 12 месяцев вполне могут выйти в 0. Ненефтяная экономика даже выросла на 2,5% и вместе с нефтяным сектором дала положительное сальдо торгового баланса в размере 4,4 млрд долл. Информацию о росте ЗВР министр также подтвердил. Руководствуясь этими данными, спикер парламента Огтай Асадов заявил, что 33,5% расходов бюджета будет направлено на социальную сферу.

Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, выступая на азербайджано-российской деловой встрече в Баку, упомянул о размере взаимных инвестиций России и Азербайджана. С российской стороны это 3,7 млрд долл, а число российских компаний, работающих в Азербайджане, превысило 700. Азербайджан, в свою очередь, вложил в Россию более 1 млрд долл. Товарооборот между странами в прошлом году составил 1,9 млрд долл, в этом, с учётом роста, превысит 2 млрд — больше, чем с Киргизией или Арменией. Неудивительно, что глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Азербайджанской дипломатической академии, в очередной раз повторил предложение:

«В настоящее время рассматривается вопрос вступления Таджикистана в организацию. К нам также поступают обращения от стран, не являющихся членами СНГ. Мы будем очень рады видеть и Азербайджан в этой структуре».

Любопытно, что вскоре после этого предложения в Армении его стали использовать в качестве одного из аргументов в полемике с фракцией «Елк»:

"Глава МИД России на прошлой неделе в Баку недвусмысленно заявил, что в Москве были бы рады увидеть Азербайджан в ЕАЭС. Можете не сомневаться — как только Армения покинет эту структуру, в нее вступит Азербайджан. Но подумайте, разве нам это надо?» — заявил армянский экономист Татул Манасерян во время всё тех же парламентских слушаний.

В МИД Армении, в свою очередь напомнили, что ни о каком вступлении в ЕЭАС не может идти речь до снятия блокады Армении. Однако если она будет снята, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян даже пообещал поддержать евразийскую интеграцию Азербайджана.

Средняя Азия

Если Белоруссия, видимо, собирается стать «Гонконгом Восточной Европы» (как заявил бизнесмен Виктор Прокопеня на заседании ПА ЦЕИ в Минске), то у Казахстана аналогичные амбиции по отношению к Средней Азии. Со следующего года в Астане откроется Международный финансовый центр. Название не должно обманывать, по сути он будет похож на белорусский ПВТ «Великий камень»: специальные условия для технологических компаний, отдельный режим налогообложения, государственный венчурный фонд для инвестиций в наиболее привлекательные стартапы (и инфраструктура для них в МФЦ).

«Цифровизация в среднесрочной перспективе даст нам прямые экономические эффекты. Была поставлена задача создать принципиально новую систему развития экономики — индустрию будущего», — пояснил руководитель Национального телекоммуникационного холдинга «Зерде» Руслан Енсебаев на Дне инноваций от Huawei.

Если в цифрах, то новая экономика — это +30% ВВП к 2025 году, 182 тыс. занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) до 2022 года, рост доли госуслуг, получаемых в электронном виде, с 25% в 2016 до 82% в 2022 гг., высокоскоростной интернет в 1200 сельских населённых пунктах к 2022 г.

Пока что в рейтинге стран по степени развития ИКТ Казахстан сильно отстаёт от Белоруссии (52-ое место), однако намерен быстро сократить этот разрыв.

Таким образом, в Казахстане ожидают, что цифровизация будет ежегодно прибавлять к росту ВВП 1,5—2% — исходя из того, что сегодня в республике наблюдается 4% рост экономики (по итогами января-октября).

В середине сентября межправительственная комиссия Казахстана и РФ заявила о том, что согласовала маршрут ВМС «Евразия» — части магистрали «Пекин — Москва — Берлин», которая пройдёт по территории Казахстана, России и Белоруссии. В конце года рабочая группа начнёт готовить ТЭО проекта. Стоимость российского участка при протяжённости 2,366 тыс км оценивается в 3,58 трлн рублей.

Впрочем, у экономики Казахстана есть и свои собственные проблемы. Так, многие специалисты могут попросту не дождаться цифровой экономики, которая ориентировочно наступит спустя 5 лет. Согласно исследованию аналитиков Finprom, за январь-сентябрь текущего года из Казахстана уехало 28,2 тыс. человек, тогда как переехало на ПМЖ только 12 тыс.: это самое крупное негативное сальдо за последние 10 лет. 4,8 тыс из уехавших — люди технических специальностей, им на смену приехала только 1 тыс. Также активно уезжают медики и учителя.

Эквивалент 259,4 млн долл. перевели трудовые мигранты Киргизии на родину в сентябре 2017 года. Чуть меньше, чем в августе (262 млн), однако по итогам года всё равно рост: +274 млн долл. в сравнении с январём-сентябрём 2016 года (1,74 млрд долл). При этом 253 из 259 млн приходится на переводы из РФ. В связи с этим аналитики прогнозируют увеличение импорта в республику в последнем квартале этого года.

Динамика переводов, довольно неплохой рост ВВП (ожидается 3,5% по итогам года, заявляет министр финансов республики Адылбек Касымалиев), недавний конфликт с Казахстаном — ничего из перечисленного не влияет на рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s, присвоенный Киргизии. Он по прежнему остаётся в значении «B2: стабильный», т. е. неизменным с 2015 года. На будущий год в минэкономики республики закладывают даже большие цифры: +3,6% ВВП без учёта «Кумтора» (крупнейшее месторождение золота) или +3,8% с ним.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Кстати, о золоте. В конце ноября «Русская платина» начала строительство в Киргизии золотоизвлекательной фабрики в районе месторождения Джеруй. В январе 2019 года её обещают запустить, создав 1 тыс. рабочих мест и ещё 5 тыс. — в смежных отраслях. В компании рассчитывают к 2043 году добыть более 87 тонн золота, т. е. примерно по 3,63 тонны в год.

Киргизия и Казахстан договорились о совместном контроле границы, чтобы сократить поток контрабанды китайских товаров и повысить качество продукции, экспортируемой на рынок РК. Правительства республик 2 декабря подписали соглашение о «дорожной карте» по двустороннему экономическому сотрудничеству, так что кризис в отношениях сторон в определенной степени преодолен.

«Меры, упомянутые в документе, нацелены на дальнейшую адаптацию киргизской экономики к нормам и требованиям ЕАЭС с целью обеспечения доступа товаров республики на рынки Евразийского экономического союза… Будет проведена совместная работа, направленная на соблюдение требований технических регламентов ЕАЭС, включая проведение сертификации киргизских товаров в органах, подтверждающих их соответствие», — заявил заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин.