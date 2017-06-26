За прошедшеую неделю, с 19 по 25 июня, в иностранных СМИ тема Арктики поднималась много раз. Мы подобрали наиболее интересные материалы и предлагаем ознакомиться с вопросами усиления военного присутствия США в арктическом регионе, проблемами российско-китайского сотрудничества и обнаружения новых месторождений «Роснефтью».

2ndmarines.marines.mil Десантирование Морских пехотинцев США

Business Insider

Морские пехотинцы США продлевают свое присутствие в Норвегии, и это уже раздражает Россию

Военные США продлевают срок своего присутствия в Норвегии до 2018 года. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сурайде. Около 330 морских пехотинцев с января 2017 года находились в Ваернесе (центральная Норвегия). Там они проводили совместные учения с норвежскими военными и силами других партнеров по проведению операций в арктических условиях. Их планируют заменить еще одним морским контингентом.

«Наши морские пехотинцы в Норвегии демонстрируют высокий уровень сотрудничества с союзниками по НАТО, — отметил генерал-майор Нил Э. Нельсон, глава сил морской пехоты США в Европе и Африке. — Чем больше мы тренируемся вместе, тем сильнее становится наш альянс».

Учение включало присутствие военных в северной Норвегии в местах, расположенных вблизи границы с Россией. «Проделанная работа доказала две вещи. Одна из них заключается в том, что эта команда может без сомнений работать в таких погодных условиях. Во-вторых, мы можем эффективно сотрудничать с иностранным батальоном Telemark и бороться вместе», — отметил командир специальной роты капитан Марк Эдгар, имея в виду норвежский механизированный пехотный батальон».

Россия, со своей стороны, возражает против присутствия морских пехотинцев США в Норвегии.

BangorDailyNews

Трамп решил бурить в Арктике

В мае Дональд Трамп представил свой первый бюджет на посту президента Соединенных Штатов Америки. Этот документ предусматривает разрешение на бурение в арктической заповедной зоне.

Аналитик Клайд Морсе в связи с этим отмечает: «Я помню, как президент Джордж Буш — младший хотел открыть арктическую станцию для бурения нефти. Но я не помню, чтобы он вносил эту инициативу в свой бюджет. Я помню один законопроект в этом ключе, с обсуждениями и дискуссиями: представители парламента обсуждали и поясняли свои позиции в течение нескольких месяцев и прислушивались к мнению своих избирателей.

То, что делает Дональд Трамп, похоже на лоббирование чьих-то интересов темной ночью. Хотя я не поклонник бурения в этом регионе, безусловно, тема заслуживает дискуссии, достойного обсуждения и прямого голосования в Вашингтоне».

The New York Times

«Роснефть» нашла первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики

Крупнейший в России производитель нефти «Роснефть» заявил, что нашел свое первое месторождение в море Лаптевых в восточной части Арктики, сделав прорыв в поисках углеводородов, несмотря на западные санкции.

«Роснефть» и ее партнеры планируют инвестировать 480 млрд рублей в развитие оффшорной энергетической отрасли России в ближайшие пять лет, в том числе в разработку новых месторождений нефти.

«Результат бурения на лицензионном участке Хатанга позволяет» Роснефти «считаться первооткрывателем нефтяных месторождений в оффшорной Восточной Арктике», — говорится в заявлении компании.

Большая часть нефти в России добывается в Западной Сибири, где месторождения истощаются. Это подталкивает производителей искать новые регионы. Санкции усложняют этот процесс, не позволяя западным компаниям помогать реализовывать проекты в Арктике.

NewsDeeply

Непростой альянс: разграничение Китайско-российского Арктического партнерства

Китай не так стремится инвестировать в российскую Арктику, как когда-то заявлял. Об этом говорит сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Екатерина Клименко.

России и Китаю необходимо сотрудничество по добыче полезных ископаемых в Арктике. Первая испытывает дискомфорт от низких цен на нефть и западных санкций, введенных после ситуации с Крымом, ей нужны деньги для финансирования амбициозных целей экономического развития Арктики. Китай, в свою очередь, является ресурсоемкой растущей супердержавой, которая стремится увеличить свое влияние в арктическом регионе. С первого взгляда это выглядит как идеальный брак. Тем не менее эти отношения не так просты.

Недавно построенный завод по производству сжиженного природного газа на Ямале часто называется историей успеха китайских инвестиций в российскую Арктику, но Китай продавил жесткую сделку, настаивая на том, что большая часть оборудования для завода будет производиться на китайских верфях. Другие востребованные китайские инвестиции в российскую Арктику еще не реализовались.

Россия, несмотря на то, что не нуждается в западной помощи для развития своей части Арктики, по-прежнему, похоже, хочет привлечь западные технологии и управленческий опыт. Китайские эксперты это приняли на свой счет и заявили, что инвестиции в российскую арктическую зону не будут долгосрочными.

Российский эксперты регулярно заявляют, что Китай очень сложен в переговорах. Например, когда россияне считают, что разрешение на деятельность в каком-либо регионе России должно сделать китайцев счастливыми и благодарными, китайцы при этом не прыгают от счастья. Потому что они хотят не просто что-то делать на российской территории, они хотят взять как можно больше от нее: зарабатывать, получать ресурсы, чтобы использовалось их оборудование и привлекались их специалисты. Для китайцев это не помощь России в развитии ее энергетических ресурсов. Это бизнес.

Проект на Ямале дает возможность России кричать на всех углах: «Теперь мы будем работать с Китаем!». Китай везде подается как главный стратегический партнер для развития арктических месторождений и путей доставки. Но сами китайцы не в восторге от России, в арктическом вопросе в том числе. Потому что они должны иметь свою долю, свои голоса и свои права. Например, в том же Ямале, если они вкладывают деньги и привлекают инвестиции, то они ожидают, что могут продавать сюда свое, китайское, оборудование, которое доставят китайские судоходные компании с китайскими специалистами и китайскими управленцами.

Россияне же ожидают, что партнерство будет более легким и одновременно более развитым. Ожидали большего участия китайцев и при строительстве инфраструктуры Северного морского пути, например. Но этого не произошло. Кроме того, россияне ожидали, что китайцы будут просто «заливать» им деньги, предоставлять много кредитов для развития месторождений. Но ожидания приходится снижать.