За прошедшую неделю иностранные медиа, которые пишут об Арктике, давали много материалов об изменениях климата. В первую очередь это связано с публикацией NASA о рекордном минимуме льдов в Северном Ледовитом океане. Журналисты и аналитики рассматривали и плюсы, и минусы глобального потепления, обсуждали последствия увеличения количества судов в Арктике и рассуждали о новых партнерах российской газовой компании «Новатэк».

tpsdave Арктика

Reuters

Saipem совместно с «Новатэком» будет работать над проектом «Арктик СПГ 2»

По словам одного из партнеров «Новатэк», итальянская компания Saipem станет субподрядчиком в новом проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике.

Проект «Арктик СПГ-2»

«Новатэк» — крупнейший в России негосударственный производитель СПГ, разрабатывает планы строительства второго завода, известного как «Арктик СПГ 2», на полуострове Гыдан в Карском море. Производство должно начаться в 2022—2023 годах. «Планируется, что Saipem примет участие в качестве субподрядчика, у них есть опыт в этом деле», — сказал Борис Лим, глава инженерной фирмы «Нипигаз», партнера «Новатэк».

«Эти установки будут располагаться на морском дне на расстоянии около 40 километров от берегового газового месторождения и будут производить и поставлять СПГ», — сказал Леонид Михельсон, главный исполнительный директор «Новатэк».

Михельсон (самый богатый бизнесмен России по версии журнала Forbes) также отметил, что «Арктик СПГ 2» будет иметь три линии мощностью около 6 миллионов тонн в год каждая, а газовое месторождение «Утренняя» станет ресурсной базой для проекта. «Мы определили производственные мощности чуть более 30 миллиардов кубических метров в год … этого достаточно, чтобы компенсировать затраты проекта», — сказал Михельсон о газовом месторождении.

На данный момент у России есть только один объект по производству СПГ, управляемый «Газпромом», на тихоокеанском острове Сахалин.

В четвертом квартале 2017 года «Новатэк» начнет добывать газ на своем проекте «Ямал СПГ». В конечном итоге этот проект будет производить около 16,5 млн тонн СПГ в год.

Михельсон сказал, что «Новатэк» вел переговоры с рядом компаний о присоединении к «Арктик СПГ 2», в том числе его нынешними партнерами на Ямальском СПГ — французской компанией Total и CNPC из Китая.

Neftegaz.ru СПГ-порт Сабетта

Напомним, «Новатэк» находится под санкциями США из-за роли Москвы в украинском кризисе, что ограничивает способность компании иметь дело с финансовыми организациями США. «Новатэк» привлек финансирование Ямала из Китая, России и некоторых европейских кредиторов.

Toronto Star

Большее количество кораблей в Арктике повышает риск катастрофы

Глобальное потепление уменьшает морские льды в Арктике, а это значит, что там появится больше морских судов. Эксперты в области безопасности на море говорят, что такие планы пугают: что мы будем делать, когда что-то неизбежно пойдет не так.

«Это то, что не дает нам уснуть каждую ночь», — сказала Эми Мертен, которая работает над вопросами реагирования на кризисные ситуации морских перевозок в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований.

Хотя страны, которые граничат с Арктикой, включая Соединенные Штаты, согласились оказывать друг другу помощь в случае стихийного бедствия, у США очень мало аварийной инфраструктуры. То же самое происходит в канадских арктических водах или на российском Северном морском пути.

skeeze Ледоколы

То, что держит в напряжении Мертен и других экспертов, — это возможность возникновения проблем у судов, которые потребуют масштабной операции поиска и спасения.

В регионе относительно мало ледоколов, а дальний воздушный перелет на вертолетах будет чрезвычайно сложным. Спасание может занять несколько дней. «Для быстрого реагирования нет инфраструктуры, — сказал Мертен. — Все может быть в порядке. Но это будет очень сложная ситуация».

Морской лед, который полностью покрывает Северный Ледовитый океан зимой, постепенно тает весной и достигает максимального таяния в сентябре. Согласно данным NASA, этот ледовый минимум снизился примерно на 13% по сравнению со средним показателем 1981−2010 годов.

По мере того, как изменение климата продолжается, большая часть Арктики будет открыта для судов более длительное время, нежели сейчас. Некоторые ученые предсказывают, что к 2030-м или 2040-м годам регион может быть полностью освобожден летом от льдов.

Но активность по региону по-прежнему невелика, и в ближайшее время не ожидается активизации в Арктике. Даже если ледовое покрытие сокращается, погодные условия остаются достаточно переменчивыми. Поэтому ни одна судоходная компания с жесткими сроками не рискует организовать регулярный проход через Арктику.

Mother Jones

После посещения Арктики ученые пришли к выводу, что глобальное потепление — это хорошо

Вместо того чтобы покупаться на «истерию» по поводу изменения климата, американцы должны обращать внимание на плюсы меняющегося климата. «Преимущества изменения климата часто игнорируются и недостаточно изучаются, — говорит член палаты представителей США от Техаса Ламар Смит.

bacole87 Арктика

Повышенный уровень углекислого газа, пишет Смит в HuffPost, способствует фотосинтезу, что приводит к «большему объему производства продуктов питания» и «пышной растительности», «обеспечивает больше мест обитания для многих видов животных и даже помогает в стабилизации климата, поскольку больше растительности поглощает больше углекислого газа».

«Кроме того, по мере того, как Земля согревается, мы видим полезные изменения в географии Земли, — пишет он. — Например, арктический морской лед уменьшается. Это создаст новые коммерческие маршруты, обеспечивающие более быструю, удобную и менее дорогостоящую доставку между портами в Азии, Европы и Северной Америки. Это увеличит международную торговлю и укрепит мировую экономику».

Сжигание ископаемого топлива, пишет Смит в своем докладе, «помогло повысить уровень жизни для миллиардов людей. Использование ископаемых видов топлива и побочных продуктов обогащения углерода играет большую роль в повышении качества жизни людей путем увеличения производства продовольствия, чтобы накормить наше растущее население, стимулировать экономику и снизить уровень бедности. По его мнению, такие сделки, как Парижское соглашение, обойдутся миллиардами долларов США, потерями сотен тысяч рабочих мест и не окажут заметного влияния на глобальную температуру. Вместо того чтобы поддаваться страху и панике от преувеличенных предсказаний, мы должны инвестировать в исследования и технологии, которые могут помочь нам лучше понять последствия изменения климата».

США в Арктике

Pacific Standart

Как Америка может сохранить свои арктические позиции

Соединенные Штаты могут быть гораздо лучше подготовлены к усилению воздействия глобального потепления в Арктике, но для этого потребуется целенаправленная политика и увеличение расходов. Проще говоря, нам нужно больше исследований и больше ледостойких судов, и нам особенно нужны сильные позиции в местных сообществах.

Затраты США на исследования в Арктике были сведены к минимуму в последние несколько лет. Напротив, Канада только что открыла новую научную станцию в Нунавуте и сотрудничает с местной общиной коренных народов.

У США есть подводные исследовательские возможности и подробные спутниковые данные из Арктики, но нет новых ледоколов, которые действительно помогут мониторингу изменений на местах и прогнозированию опасных ситуаций. Все согласны с тем, что эти корабли необходимы, но бюрократическая инерция препятствует прогрессу.

Изменения в Арктике могут стимулировать новую геополитическую напряженность в регионе, поскольку по меньшей мере ископаемые виды топлива на триллионы долларов станут более доступными. Когда вы смотрите на неиспользованные запасы нефти и газа в Арктике, то понимаете, что большая их часть находится в нашей исключительной экономической зоне. В то же время Россия претендует на большую часть морского дна Северного Ледовитого океана, вплоть до Северного полюса.

tpsdave Подводная лодка ВМС США, Северный Ледовитый океан

При нынешней цене на нефть около 46 долларов за баррель мало шансов, что будет большой толчок к развитию добычи в Арктике, но как только цены превысят 80 долларов за баррель, все может измениться.