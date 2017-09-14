1 сентября 2017 — страна проходит критический рубеж по завершению федеральной программы по расселению аварийного жилья. На протяжении последних нескольких месяцев не утихали разговоры о том, что Ленинградская область рискует сорвать реализацию этой приоритетной задачи: по данным Фонда содействия реформе ЖКХ, по данным на 1 августа программа расселения в области была выполнена на 55,6%. По информации, опубликованной на сайте «Реформа ЖКХ», в 116 домах региона расселение отстает от графика более, чем на три месяца (15,71 тыс. кв. м), в 125 — до трех месяцев (23,25 тыс. кв. м), по 110 домам есть данные о гражданах, которые не были переселены из-за непредвиденных обстоятельств (24,31 тыс. кв. м). Наиболее проблемными, по данным на 1 августа, были восемь районов области: Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Кировский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский. При этом неделю назад — 23 августа, «Бн-газета» публикует заверения председателя комитета по строительству региона Виталия Жданова, что в Ленинградской области отсутствует риск невыполнения программы. Напомним, что если ожидания господина Жданова не оправдаются и хоть одно переселение не будет осуществлено, средства, выделенные Москвой на реализацию— а это 2,5 млрд рублей из общей стоимости программы в 7,5 млрд — придется вернуть.

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По данным пресс-службы правительства Ленинградской области, на 16:00 31 августа органы местного самоуправления продолжают направлять последние отчеты по завершению программы расселения. После этого информация будет отправлена в Фонд ЖКХ— по окончанию их проверки данные будут опубликованы на сайте Фонда. «В любом случае, мы закроем программу. По нашим предварительным результатам, почти на все 100%. Единственный момент, который не позволяет нам показать стопроцентный результат, — это непредвиденные обстоятельства. Например, смерть человека, которого мы должны были расселить, или судебные процессы с гражданами, которые по разным причинам не хотели переезжать», — уточнили в пресс-службе.

Марина Каширская ИА REGNUM Старый дом

История проблемы

Всего в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленобласти в 2013—2017 годах» принимают участие 96 муниципалитетов. Под расселение попадают 189,7 тысяч кв. метров, которые были признаны аварийными до 2012 года. Здесь проживало 12 150 человек. По данным федерального рейтинга реализации программы, ЛО находится в списке отстающих: на 1 мая она занимала 63 место из 83 возможных. И основной причиной власти называют недобросовестное поведение подрядчиков. Их-то и планируют призвать к ответственности. «Комитет по строительству направит информацию в прокуратуру Ленобласти по всем объектам, которые не будут сданы до 1 сентября 2017. Пусть проверят законность расходования средств, выделенных на программу расселения аварийного жилья»,— заявил еще в апреле заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Между тем Фонд содействия реформе ЖКХ видит другие причины срыва реализации программы в отдельных регионах. «Проведенный анализ результатов выездного мониторинга показал, что несвоевременное завершение мероприятий программы в большинстве случаев по-прежнему связано с организационными недостатками, которые выражаются в отсутствии надлежащей подготовки органов местного самоуправления к ее реализации, с низким уровнем администрирования выполнения мероприятий программы в муниципальных образованиях и недостаточным контролем за ходом реализации программы со стороны ответственных органов исполнительной власти», — отмечается на сайте Фонда после проведения контроля за реализацией программы.

Невыполнение обязательств застройщиков здесь отмечается только во вторую очередь. Более того, по данным организации, в Ленинградской области зафиксированы случаи, когда новые контракты были заключены с теми строительными организациями, которые ранее уже нарушали сроки исполнения своих обязательств в предыдущих этапах программы переселения. «Основные проблемы в регионе, из-за которых затягивалось выполнение программы, были с документами. Приходилось приезжать и брать людей за руку, чтобы они пошли в госреестр, оказалось, что за людей необходимо было решать все»,— рассказали в правительстве.

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Ситуация складывается таким образом, что местные и региональные власти винят друг друга, застройщиков и граждан. Но важно отметить: несмотря на то, что расселение аварийных домов осуществляет местное самоуправление, ответственность несет региональная власть. То есть отвечать за выполненную работу будут не застройщики и органы на местах, а правительство Ленинградской области. И именно им нужно ускориться. Но спешка, с которой региональные власти пытаются наверстать упущенное, отражается и на качестве предоставляемого жилья. То, что на бумаге будет зафиксировано, как сданное жилое помещение, по факту может быть непригодным для этой цели. По данным полномочного представителя президента РФ в СЗФО Николая Цуканова, в его аппарат регулярно поступают факты о нарушениях в технологических процессах при строительстве домов в регионе.

Таких новопостроенных домов в Ленинградской области достаточно, чтобы сформировать специальную региональную комиссию, которая проверяет качество жилых зданий, построенных по программе расселения аварийных домов. За время ее работы с 2015 года было обследовано 45 жилых зданий, в 28 домах дефекты устранены, 18 находится на контроле комиссии. «Наиболее распространенные претензии, которые случается слышать от переселенных людей, это отсутствие ручек на двери или неустановленный плинтус. Эти вопросы могут решиться позже, и они будут решаться. Конечно, есть случаи, когда по стенам идут трещины. И эти вопросы будет решать местное самоуправление за счет муниципальных бюджетов или подрядчиков, по вине которых проблемы образовались. Но за каждым из таких зданий правительство следит и контролирует выполнение обязательств», — рассказали в правительстве.