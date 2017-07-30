Климатические общепланетарные изменения — один из самых дискуссионных вопросов десятилетия. Если еще 20 лет назад наибольшее количество финансовых вливаний приходились на проблему борьбы с бедностью и распространением ВИЧ/СПИД, то сегодня фокус сместился в сторону экологии и антропогенного влияния на атмосферу Земли. «Планета на грани уничтожения, — говорят радикальные экологи. — И, если человечество не изменит своего отношения к потреблению ее ресурсов, через 100 лет нам грозит вымирание». Под лоббирование этого тезиса выделяются колоссальные средства, организовываются международные конференции, учреждаются экспертные должности в государственных аппаратах. Климатология уверенно проникает в сферу политического влияния.

Pixabay.com Экологические споры

Для мирового сообщества такая масштабная работа с массовым сознанием не проходит бесследно. Последние широко растиражированные в конце мая отчеты «Глобальные катастрофические риски 2017», подготовленные международной организацией Global Challenges Foundation, говорят сами за себя. Так, по результатам опросов, проведенных в восьми странах (Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Индия, Южная Африка, Великобритания и США), 84% респондентов считают самой большой угрозой человечеству климатические изменения. А это значит, что для каждого восьмого из десяти опрошенных проблема меняющихся погодных условий стоит выше опасности мировых войн, голода, эпидемий и критического роста населения.

Идем дальше. Этот же документ отмечает, что 70% «жителей планеты» (именно таким манипулятивным способом называется 8101 участник опроса) считают, что сегодня ООН не справляется с вызовами, которые готовит нам климатические сдвиги. Поэтому 60% «жителей планеты» «готовы к тому, что их страна может отказаться от части суверенитета для борьбы с катастрофой». То есть, по логике тех, кто составлял опрос и потом представлял его результаты, необходимо создать надгосударственную структуру, которая будет контролировать деятельность ее членов: экономическое развитие, энергетические рынки, политические и геополитические дискуссии.

Оставим в стороне нерепрезентативность выборки опроса, проведенного социологами Global Challenges Foundation. Важно то, что идея создания межнационального контролера появляется в медийном, научном и политическом пространстве и имеет поддержку. И все благодаря постоянным выступлениям, манипуляциям и подогреваниям общественного мнения в отношении климата. Конечно, после двух десятилетий этой планомерной работы огромное количество людей будет убеждено в том, что Земле в ближайшее время грозит настоящий Армагеддон.

«Люди ожидают от политиков совсем не то, что делают политики. К сожалению, климатические изменения не столь важны для многих представителей власти и политикума, как для их избирателей», —отмечает один из соавторов отчета «Глобальные катастрофические риски 2017» Мэтс Андерссон после заявления Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения.

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Но что собой представляет это соглашение? Ничего, кроме хорошего примера в учебниках по жонглированию массовым сознанием. По мнению климатолога Анастасии Виннинской, Парижское соглашение это показатель того, как политика влияет на науку и делает ее инструментом манипуляции в решении экономических и геополитических вопросов. Документ, подписанный в Париже в 2015 году при поддержке ООН, носит исключительно декларативный характер. В нем нет конкретных обязательств стран-подписантов. А, значит, и нет конкретной ответственности за неисполнение договоренностей. «Делай то, что тебе хочется, но заявляй о поддержке нашей экологической политики. Но, как только государственный лидер говорит в публичной сфере о том, что он либо выходит из соглашения, либо рад изменению климата, он тут же для мирового сообщества превращается в Главное Зло», — продолжает эксперт. Потому что реальное экономическое развитие своего государства ставит выше, чем слова.

«Вся эта кампания была рассчитана на реакцию общества. И они (радикальные экологи, — ред.) сумели напугать общественность, чиновничье круги и международные сообщества тем, что человек и промышленность якобы вносят большой вклад в глобальное потепление и провоцируют катастрофу для нашей планеты, — отмечает доктор геолого-минералогических наук, главный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Александр Городницкий в одном из своих публичных выступлений.

Но наука о климате не дает стопроцентной достоверности прогнозов, она оперирует вероятностными характеристиками. Тем не менее экологические дискуссии давно вышли за пределы научных лабораторий и перешли в разряд геополитических стратегий и взаимных сдерживаний в развитии. Если руководствоваться рекомендациями «экологов» или Парижского соглашения, то России, например, необходимо отказаться от того, на чем держится ее энергетика и экономика: нефти, угля и газа; Китаю — от ископаемых видов топлива, за счет которого стремительно развивается его индустрия; Британии — от экспорта нефтепродуктов морем, который приносит в госбюджет колоссальные поступления; Бразилии — от горнодобывающей промышленности, дающей возможность поддерживать жизнеспособность экономики, находящейся в глубоком кризисе.

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Безусловно, климатические изменения есть, и они всегда будут — это само по себе нестабильное явление, на которое человек при всем желании повлиять глобально не может. Ни ускорить потепление, ни его замедлить. И выведение дискуссии о проблемах общепланетарных климатических изменений на такой масштабный уровень и запугивание населения планеты скорым концом света как минимум неэтично. Но страх одних дает другим право распоряжаться их собственностью, временем и жизнью. Этика здесь лишняя.