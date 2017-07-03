За прошедшую неделю, с 26 июня по 2 июля, Арктика интересовала иностранных журналистов, в первую очередь, в разрезе военных учений: Россия успешно запустила баллистические ракеты, а ее военные научились выживать в суровых северных условиях. К тому же, РФ продолжает открывать новые месторождения газа и нефти в арктических водах, а Дональд Трамп обещает дать возможность бурить в любом месте у собственного побережья. Читайте самые интересные материалы зарубежных СМИ в ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM В Арктике

Newsweek

Schekinov Alexey Victorovich АПЛ Юрий Долгорукий проект «Борей»

Россия провела испытания баллистической ракеты в Арктике

Российская атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий» провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты в Баренцевом море в Арктике.

Ядерная подлодка «Юрий Долгорукий» запустила ракету «Булава» на Северо-Западе России, поразив цель на другой стороне страны. «Запуск был осуществлен с подводного положения в соответствии с планом боевой готовности, — говорится в заявлении министерства обороны. — Мы поразили назначенные цели». Этот удар стал редким успехом и показал перспективу дальнейшего развития. Предыдущий был осуществлен в сентябре 2016 года и не завершил полный цикл поражения цели.

«Юрий Долгорукий» является одним из самых значительных судов России на севере страны. Этому региону Москва придает особое стратегическое значение в военном развитии и укреплении границ. В регионе действует Северный флот ВМФ России, и к 2030 году правительство пообещало значительно расширить здесь свое присутствие.

Россия является одной из пяти стран с территориальным претензиями на Арктику, и в рамках укрепления своего влияния в регионе Москва в апреле 2017 года открыла арктическую военную базу. У США, Канады, Дании и Норвегии также есть претензии на регион, причем все четыре, кроме России, являются членами военного альянса НАТО.

RBTH

Арктический комплект: Как российские военные справляются с холодом на Крайнем Севере

Военная служба на территориях Крайнего Севера России, которые простираются далеко за пределами Северного полярного круга, требует специального снаряжения и питания, предназначенных для выживания в экстремальных условиях. RBTH покажет, что солдаты носят и едят при температурах, которые могут опуститься до минус 50 градусов по Цельсию.

Mil.ru Арктический десант

В 2016 году российские военнослужащие провели несколько крупных учений в Арктике, чтобы проверить свою готовность к бою в экстремальных погодных условиях Крайнего Севера. В апреле на Северном полюсе были выброшены парашютисты. Это период, когда сильные северные ветры бьют по Арктике, и метели делают невозможными даже самые короткие экспедиции по заснеженной территории. Но если произойдет военный кризис, элитные воздушные силы России должны быть готовы к боевым действиям в любом месте, в том числе в Арктике. Именно для этого были проведены учения.

Когда парашютные войска достигли полюса, министерство обороны не смогло эвакуировать их из-за внезапного ухудшения погоды. В результате 150 военнослужащих оказались на дрейфующей льдине у Северного полюса.

Но военные стойко выдержали сложившуюся ситуацию. Солдаты и офицеры были одеты в специальную форму, созданную для Арктики. Их экспедиционные рюкзаки содержали комплекты высококалорийной пищи, а также новое оборудование, специально предназначенное для работы и жизни в экстремальных условиях.

Как пояснили в министерстве обороны, новая арктическая форма, которую носят войска, помогает им работать в условиях низких температур. Униформа защищает военнослужащих, даже если они попадают в замерзающую воду.

«Специальная армейская военная униформа содержит 13 предметов, — говорит профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Они должны защищать военнослужащих от долговременного воздействия холодных, свирепых ветров, дождя и снега. Одежда эргономична, что помогает военным носить специальный арктический пуленепробиваемый жилет и не мешает использованию ими винтовки».

Специальное питание было разработано, чтобы помочь военным выжить на севере: каждодневный рацион содержит 5000 калорий по сравнению с 3000 калориями, которые должны потреблять военные в обычных погодных условиях. Помимо компонентов традиционного армейского питания, северный паек содержит бутерброды с салом и высококалорийными салями, а также фруктовые напитки и концентрированный шоколад из какао.

Mil.ru Арктический Трилистник

На севере у России есть шесть военных баз. Кроме того, имеется более 10 военных аэропортов, позиций зенитных ракетных установок и военных портов. Эта инфраструктура работает 24 часа в сутки, независимо от сезона и погоды. Его основная задача, по мнению экспертов, заключается в защите границ России и экономических интересов.

The Washington Post

Трамп: «Атлантика и Арктика скоро может быть открыта для нефтяного бурения

Белый дом делает ставку на отмену пятилетнего запрета администрации Обамы на разведку нефти и газа в Арктическом и Атлантическом океанах, и рассмотрит возможности бурения на любом участке у побережья США.

Должностные лица министерства внутренних дел заявили, что открытие большей части внешнего континентального шельфа для лизинга является частью стратегии президента Трампа. Он хочет сделать Соединенные Штаты мировым лидером в области производства электроэнергии, простимулировать деятельность в прибрежном регионе и создать тысячи рабочих мест.

Oil-gas.ru Плавучая буровая установка СПБУ Арктическая

Баррель нефти продается менее чем за 45 долларов, и многие нефтяные компании отказываются от огромных инвестиций в оборудование, необходимое для бурения на море, если цена за баррель будет ниже 85 долларов.

«У нашей страны огромные энергетические запасы, и мы должны ими пользоваться, а не держать энергетические ресурсы в земле, — сказал Винсент Де Вито, консультант по вопросам энергетики. — Эта работа будет способствовать ответственному исследованию и производству энергии и продвинет позицию Соединенных Штатов в вопросах энергетики и безопасности граждан США».

4010600 Арктика

The Maritime Executive

Арктика сделает «Novatek» крупнейшим экспортеров сжиженного природного газа

Российская газовая компания «Novatek» заявила, что арктический газ в течение 10 лет сделает компанию крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ).

Заместитель председателя правления Novatek Марк Джетвей говорит, что амбициозные планы будут достигнуты с реализацией проектов по сжижению природного газа на Ямале.

В настоящее время Катар является крупнейшим производителем СПГ в мире — 77 млн тонн в год. Страна сталкивается с растущей конкуренцией со стороны новых источников СПГ, включая Австралию и США.

Ожидается, что экспорт газа из российского Ямала начнется в 2017 году, второй этап завершится в 2018 году, третий — в 2019 году. К тому времени ожидается, что ежегодно будет производиться 16,5 млн тонн СПГ. Большую часть планируют отправлять на запад к европейскому покупателю. В планах также есть экспорт на восток через Северный морской путь.

В настоящее время Россия экспортирует СПГ из Сахалина. В 2015 году отсюда вывезли чуть более 500 млрд куб. газа: в Японию (72%), Южную Корею (24%), Китай (2%) и на Тайвань (2%).