За прошедшую неделю, с 4 по 10 июня, иностранные медиа рассматривали «арктические» вопросы довольно широко. В этой подборке вы сможете ознакомиться с мнениями журналистов касательно возможных последствий выхода США из Парижского климатического соглашения, узнать о том, каким образом Канада планирует наращивать присутствие своей армии и военных НАТО в арктическом регионе, а также получите представление о международных азиатских проектах и субнациональных территориях Арктики.

Pixabay.com Флаг Гренландии

News Deeply

Арктические размышления о планах выхода США из Парижского климатического соглашения

1 июня президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского климатического соглашения — знаменательной сделки, достигнутой 197 странами в 2015 году, которая направлена на снижение уровня глобального потепления на 2 градуса по Цельсию.

Майк Сфрага, директор Полярной инициативы Центра Вудро Вильсона и содиректор Института арктической политики Института Арктики прокомментировал это следующим образом: «Когда Соединенные Штаты решают не участвовать в соглашении, которое насчитывает более 190 других стран, мы отдаем наше право руководить другим. Во-вторых, я думаю, что это влияет на нашу международную политику, потому что мы не находимся в глобальном диалоге. Я бы предпочел, чтобы наши политики принимали участие не только в национальной политике США в Арктике, но и в политике других стран. Я не знаю, создаст ли эта ситуация напряжение в Арктическом совете. Думаю, у нас теперь будут разные мнения в вопросах экологии, потому что Парижское соглашение —это часть сотрудничества в рамках Арктического совета. Теперь при появлении темы климатических изменений возникнут разногласия. Арктический совет сосредоточен на решении многих вопросов, в том числе вопросов о влиянии климата на экономический и физический ландшафт. Я думаю, появится много энергетических дискуссий, но я не думаю, что будет острая конфронтация».

World Policy

Роль Гренландии в изменении системы управления Арктикой

Существует много уровней управления Арктикой. Один из них — Арктический совет, который охватывает весь регион преимущественно с точки зрения государственного и международного влияния. А есть субнациональный уровень, когда возникает сотрудничество между одной и той же народностью, которая проживает в разных странах. Например, инуиты, живущие на Аляске и в Канаде, или народность, проживающая в России и Гренландии. В результате некоторые из этих северных субрегионов имеют больше общего между собой, даже если они находятся в разных государствах, нежели с теми, кто живет в их собственных государственных столицах.

Арктика

Это влияет на международное право, поскольку субрегионы начинают становиться весьма активными. Не стоит говорить о том, что это подрывает международное право, но негосударственные субъекты начинают все больше влиять на него. В итоге они могут способствовать принятию новых международных правил, хотя это не всегда происходит, и не обязательно является целью.

Мы начинаем видеть больше негосударственных игроков, которые активны и заинтересованы в повестке дня. С другой стороны, в 2011 году Гренландия была исключена из совещаний исполнительной власти Арктического совета. Раньше в табличке говорилось «Дания, Фарерские острова и Гренландия» — теперь это Королевство Дания, и наш флаг больше не отображается. Это то, что привело в ярость правительство Гренландии, потому что нам больше не разрешалось сидеть за столом Арктического совета, как в течение многих лет до этого. Прежде Гренландия имела возможность диктовать политику Арктики.

Без участия людей, которые проживают в этом регионе, и их правительств, картина развития будет искажена. Теперь все решения по Арктике принимаются далеко от напрямую заинтересованных людей, а они должны быть включены в этот процесс.

Немногие датчане приезжают в Гренландию, так же как большинство южных канадцев или людей из нижних 48 штатов в США не были в канадской Арктике или на Аляске. У них создается впечатление, что там никто не живет, а в СМИ показывают Арктику как место с айсбергами и полярными медведями. Складывается ощущение, что Арктика это обычная пустыня, которую надо сохранять. Нельзя просто бороться с изменением климата. Нужно помнить, что эти меры не должны влиять на экономику региона и иметь негативные последствия для жизни людей.

Когда южане влияют на повестку дня Арктического совета, они принимают решения и проводят политические меры, которые затрагивают общины на севере. Однако эта политика может иногда быть неактуальной или даже нанести ущерб самим северным регионам.

CBCNews

Политики расширят возможность Канады контролировать свое воздушное пространство в арктическом регионе

Канада обязалась обеспечить соблюдение своего арктического суверенитета в новой политике обороны и увеличить количество инфраструктурных объектов для наблюдения и присутствия в регионе. Политики признают, что НАТО уделяет повышенное внимание способности России «наращивать силы» в Арктике, и говорят, что Канада будет готова «сдерживать и защищать», если возникнет соответствующая ситуация.

Канадское правительство обещало выделить долгосрочное финансирование, которое обеспечит стране возможность соответствовать стандартам НАТО, но не будет расходиться с требованиями бюджета на оборону.

Изменения означают, что Канада сможет контролировать воздушное пространство над всеми 36 000 островов в архипелаге страны. В настоящее время воздушное наблюдение за потенциальными угрозами ограничено возможностями времен «холодной войны». В то время, как технологии продвинулись дальше, способность Канады наблюдать за военными угрозами на своей территории не изменилась.

The Sun

Огромные замороженные купола в арктических водах вскоре могут взорваться и выплеснуть опасный газ

На дне арктических вод было обнаружено поле замерзших куполов, которые могут взорваться в любой момент. Эти гигантские пузырьки с метаном, возможно, вызвали кратеры в океане. А когда лед движется и медленно освобождает захваченный газ в глубоких резервуарах, он заставляет его собираться прямо под поверхностью воды. Некоторые из них уже увеличились до 500 метров.

Арктика

Купола с метаном обнаружили ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале «Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки». По их словам, требуется всего лишь небольшое повышение температуры, чтобы метан мог взорваться.

«Если бы температура немного повысилась, они могли бы рухнуть, и метан мог бы вырваться наружу, — сказал кандидат наук Арктического университета Норвегии Павел Серов. — Температура в океане еще не достигла этого критического уровня, но она довольно близка».

Такие взрывы могут изменить температуру моря, что в итоге может привести к наводнениям. Но пока Павел Серов считает, что пузырей недостаточно, чтобы вызвать огромные колебания.

The Japan Times

Япония, Китай и Южная Корея проведут совместное исследование по развитию Арктики

Япония, Китай и Южная Корея договорились провести совместное исследование для оценки воздействия загрязнения на климат в Арктике.

Соглашение о совместных научных исследованиях и разведке происходит на фоне растущего интереса к навигации и освоению ресурсов в Северном Ледовитом океане, в котором находятся крупные месторождения нефти, газа и редкоземельных металлов. Из-за быстрого таяния льда страны стремятся открыть новые маршруты для сокращения времени на транспортировку товаров между Европой и Азией.

По договоренности, достигнутой во время переговоров на высоком уровне в министерстве иностранных дел в Токио, три страны будут собирать базовые данные, в том числе по уровню загрязнения морской среды в Северном Ледовитом океане.

«Международному сообществу необходимо обеспечить защиту и сохранение хрупкой морской среды Северного Ледовитого океана и поддерживать мир, стабильность и конструктивное сотрудничество на основе морского права», — говорится в совместном заявлении, опубликованном после переговоров.