«Гренландия взбешена, её отстранили от арктической политики»
За прошедшую неделю, с 4 по 10 июня, иностранные медиа рассматривали «арктические» вопросы довольно широко. В этой подборке вы сможете ознакомиться с мнениями журналистов касательно возможных последствий выхода США из Парижского климатического соглашения, узнать о том, каким образом Канада планирует наращивать присутствие своей армии и военных НАТО в арктическом регионе, а также получите представление о международных азиатских проектах и субнациональных территориях Арктики.
Арктические размышления о планах выхода США из Парижского климатического соглашения
1 июня президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского климатического соглашения — знаменательной сделки, достигнутой 197 странами в 2015 году, которая направлена на снижение уровня глобального потепления на 2 градуса по Цельсию.
Майк Сфрага, директор Полярной инициативы Центра Вудро Вильсона и содиректор Института арктической политики Института Арктики прокомментировал это следующим образом: «Когда Соединенные Штаты решают не участвовать в соглашении, которое насчитывает более 190 других стран, мы отдаем наше право руководить другим. Во-вторых, я думаю, что это влияет на нашу международную политику, потому что мы не находимся в глобальном диалоге. Я бы предпочел, чтобы наши политики принимали участие не только в национальной политике США в Арктике, но и в политике других стран. Я не знаю, создаст ли эта ситуация напряжение в Арктическом совете. Думаю, у нас теперь будут разные мнения в вопросах экологии, потому что Парижское соглашение —это часть сотрудничества в рамках Арктического совета. Теперь при появлении темы климатических изменений возникнут разногласия. Арктический совет сосредоточен на решении многих вопросов, в том числе вопросов о влиянии климата на экономический и физический ландшафт. Я думаю, появится много энергетических дискуссий, но я не думаю, что будет острая конфронтация».
Роль Гренландии в изменении системы управления Арктикой
Существует много уровней управления Арктикой. Один из них — Арктический совет, который охватывает весь регион преимущественно с точки зрения государственного и международного влияния. А есть субнациональный уровень, когда возникает сотрудничество между одной и той же народностью, которая проживает в разных странах. Например, инуиты, живущие на Аляске и в Канаде, или народность, проживающая в России и Гренландии. В результате некоторые из этих северных субрегионов имеют больше общего между собой, даже если они находятся в разных государствах, нежели с теми, кто живет в их собственных государственных столицах.
Это влияет на международное право, поскольку субрегионы начинают становиться весьма активными. Не стоит говорить о том, что это подрывает международное право, но негосударственные субъекты начинают все больше влиять на него. В итоге они могут способствовать принятию новых международных правил, хотя это не всегда происходит, и не обязательно является целью.
Мы начинаем видеть больше негосударственных игроков, которые активны и заинтересованы в повестке дня. С другой стороны, в 2011 году Гренландия была исключена из совещаний исполнительной власти Арктического совета. Раньше в табличке говорилось «Дания, Фарерские острова и Гренландия» — теперь это Королевство Дания, и наш флаг больше не отображается. Это то, что привело в ярость правительство Гренландии, потому что нам больше не разрешалось сидеть за столом Арктического совета, как в течение многих лет до этого. Прежде Гренландия имела возможность диктовать политику Арктики.
Без участия людей, которые проживают в этом регионе, и их правительств, картина развития будет искажена. Теперь все решения по Арктике принимаются далеко от напрямую заинтересованных людей, а они должны быть включены в этот процесс.
Немногие датчане приезжают в Гренландию, так же как большинство южных канадцев или людей из нижних 48 штатов в США не были в канадской Арктике или на Аляске. У них создается впечатление, что там никто не живет, а в СМИ показывают Арктику как место с айсбергами и полярными медведями. Складывается ощущение, что Арктика это обычная пустыня, которую надо сохранять. Нельзя просто бороться с изменением климата. Нужно помнить, что эти меры не должны влиять на экономику региона и иметь негативные последствия для жизни людей.
Когда южане влияют на повестку дня Арктического совета, они принимают решения и проводят политические меры, которые затрагивают общины на севере. Однако эта политика может иногда быть неактуальной или даже нанести ущерб самим северным регионам.
Политики расширят возможность Канады контролировать свое воздушное пространство в арктическом регионе
Канада обязалась обеспечить соблюдение своего арктического суверенитета в новой политике обороны и увеличить количество инфраструктурных объектов для наблюдения и присутствия в регионе. Политики признают, что НАТО уделяет повышенное внимание способности России «наращивать силы» в Арктике, и говорят, что Канада будет готова «сдерживать и защищать», если возникнет соответствующая ситуация.
Канадское правительство обещало выделить долгосрочное финансирование, которое обеспечит стране возможность соответствовать стандартам НАТО, но не будет расходиться с требованиями бюджета на оборону.
Изменения означают, что Канада сможет контролировать воздушное пространство над всеми 36 000 островов в архипелаге страны. В настоящее время воздушное наблюдение за потенциальными угрозами ограничено возможностями времен «холодной войны». В то время, как технологии продвинулись дальше, способность Канады наблюдать за военными угрозами на своей территории не изменилась.
Огромные замороженные купола в арктических водах вскоре могут взорваться и выплеснуть опасный газ
На дне арктических вод было обнаружено поле замерзших куполов, которые могут взорваться в любой момент. Эти гигантские пузырьки с метаном, возможно, вызвали кратеры в океане. А когда лед движется и медленно освобождает захваченный газ в глубоких резервуарах, он заставляет его собираться прямо под поверхностью воды. Некоторые из них уже увеличились до 500 метров.
Купола с метаном обнаружили ученые в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале «Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки». По их словам, требуется всего лишь небольшое повышение температуры, чтобы метан мог взорваться.
«Если бы температура немного повысилась, они могли бы рухнуть, и метан мог бы вырваться наружу, — сказал кандидат наук Арктического университета Норвегии Павел Серов. — Температура в океане еще не достигла этого критического уровня, но она довольно близка».
Такие взрывы могут изменить температуру моря, что в итоге может привести к наводнениям. Но пока Павел Серов считает, что пузырей недостаточно, чтобы вызвать огромные колебания.
Япония, Китай и Южная Корея проведут совместное исследование по развитию Арктики
Япония, Китай и Южная Корея договорились провести совместное исследование для оценки воздействия загрязнения на климат в Арктике.
Соглашение о совместных научных исследованиях и разведке происходит на фоне растущего интереса к навигации и освоению ресурсов в Северном Ледовитом океане, в котором находятся крупные месторождения нефти, газа и редкоземельных металлов. Из-за быстрого таяния льда страны стремятся открыть новые маршруты для сокращения времени на транспортировку товаров между Европой и Азией.
По договоренности, достигнутой во время переговоров на высоком уровне в министерстве иностранных дел в Токио, три страны будут собирать базовые данные, в том числе по уровню загрязнения морской среды в Северном Ледовитом океане.
«Международному сообществу необходимо обеспечить защиту и сохранение хрупкой морской среды Северного Ледовитого океана и поддерживать мир, стабильность и конструктивное сотрудничество на основе морского права», — говорится в совместном заявлении, опубликованном после переговоров.