Большинство материалов об Арктике, которые публиковали иностранные медиа с 3 по 9 июля, были посвящены климату — таяние льдов подошло к максимальной отметке, которую зафиксировали в 2012 году, но все же не стало рекордным. Но среди экологических экспертиз ИА REGNUM увидел, как зарубежные журналисты реагируют на предложение России добывать сжиженный природный газ (СПГ) совместно с Саудовской Аравией, что нужно сделать Китаю для повышения роли в регионе и зачем защищать природные арктические заповедники в США.

Arctic-rf.ru КНР в Арктике

En.kremlin.ru Arctic LNG

Daily Sabah

Россия приглашает Саудовскую Аравию в совместный проект по добыче СПГ в Арктике

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что энергетическое сотрудничество с Саудовской Аравией станет еще более тесным, если министр энергетики Эр-Рияд примет предложение участвовать в российском проекте по добыче арктического газа. Россия и Саудовская Аравия в прошлом году объединили свои усилия для сдерживания снижения цен на нефть.

«Наше сотрудничество с Саудовской Аравией находится на самом высоком уровне», — сказал Новак. По его словам, чтобы расширить партнерство, РФ предложила СА принять участие в проекте Arctic LNG-2. Сейчас им руководит крупнейший в России производитель газа Novatek, который хочет создать первый технологический узел по производству сжиженного природного газа к 2022−2023 годам.

En.kremlin.ru Arctic LNG

«Saudi Aramco (крупнейшая компания по производству СПГ в саудовской Аравии, — ред.) предложила различные варианты участия в Arctic LNG-2», — сказал Новак, но не уточнил роль, которая отводится Саудовской Аравии.

Отмечается, что партнеры по проекту Arctic LNG-2, который намерен производить не менее 16,5 млн тонн СПГ в год, еще не выбраны. Ранее Новак заявлял, что японские компании проявили интерес к проекту, а Novatek заявила, что китайско-французская компания Total также его изучает. По словам крупнейшего акционера Леонида Михельсона, компания может предложить иностранным инвесторам до 49% в Arctic LNG-2.

Напомним, санкции, введенные против России, сдерживают западных инвесторов и банки. Россия стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с чуть менее 5% до 10% к 2020 году.

4010600 Арктика

BDNMaine

Бурение в Арктике разрушит одно из последних диких мест Америки

Жажда приключений может обеспечить преимущество в деловом и исследовательском мире. Предприниматель и ученые наслаждаются острыми ощущениями открытия, когда они гонятся за мечтой на пути к неизвестным территориям.

Ежегодно американские потребители тратят больше средств на отдых на природе (887 млрд долларов), чем на бензин и топливо (304 млрд долларов), автомобили и запчасти (465 млрд долларов США) и фармацевтические препараты (466 млрд долларов). «Мы обязаны большой частью нашего успеха общественным землям — национальным паркам, памятникам, лесам и заповедникам», — говорится в публикации. Все американцы получают выгоду от этих земель.

tpsdave Арктика

США имеет 11 национальных заповедников дикой природы и деловое сообщество обязано высказываться в защиту этих территорий, которые принадлежат всем американцам. Потому что администрация Трампа надеется начать бурение нефтяных скважин, возможно, в самых диких, самых нетронутых и драгоценных заповедниках в Соединенных Штатах — Арктическом национальном заповеднике в северо-восточном уголке Аляски. Это, пожалуй, самое последнее место на земле, которое должно быть вымощено, закачано и загрязнено бурением нефти.

Бурение в этом заповеднике не имеет никакого экономического смысла. Нефть доступна в других частях Аляски. Но американская нация сталкивается с обилием ископаемого топлива и с растущей способностью генерировать энергию из возобновляемых источников. «Мы должны быть уверенными, что в Арктическом национальном заповеднике нет и не будет бурения. Если мы не сможем это проконтролировать, мы не сможем защитить остальные наши заповедники и парки», — делают вывод авторы публикации.

Noel_Bauza Недоступная Арктика

The Independent Barents Observer

Россия сокращает арктические расходы

Пересмотренная схема финансирования программы по Арктике в 17 раз ниже, чем планировалось изначально. Минэкономразвития России хотело получить 209 млрд рублей (3,1 млрд евро) для новой национальной программы Арктики. Но может получить только 12 млрд (177 млн евро). Это серьезный удар по амбициозным планам развития России в регионе.

Изначально министерство экономического развития хотело включить в программу ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе разработку нового класса атомных ледоколов «Лидер», а также флота судов для охраны окружающей среды Арктики и исследования шельфов. Целых 80 млрд рублей (1,2 млрд евро) пришлось потратить только на «Лидер». Но реализовать все это у России не получится из-за ослабленной экономики.

Atomic-energy.ru Ледокол проекта 10510 «Лидер»

Ключевым инвестиционным объектом в пересмотренной программе финансирования является разработка и строительство дрейфующей платформы ледового класса для арктических исследований. Платформа, получившая название «Северный полюс», будет использоваться Государственной гидрометеорологической службой для арктических исследований и измерений льда. Платформа имеет предварительную цену в 7 млрд рублей и, следовательно, забирает более половины бюджета по программам.

Еще один миллиард рублей будет потрачен на региональные антитеррористические мероприятия, проводимые Национальной гвардией России в Арктике.

В дополнение к финансированию планируются и другие поступления. Среди них будет 34 млрд рублей (502 млн евро), которые будут потрачены министерством обороны.

Straits Times

Timo Palo Вид с китайского ледокола Xue Long на находящийся на дрейфующей посреди Северного Ледовитого океана льдине лагерь

Китай может сыграть большую роль в Арктике

К концу 2019 года Китай планирует удвоить мощность своих ледоколов, введя в эксплуатацию новое исследовательское судно, которое станет огромным шагом вперед для того, чтобы Пекин лучше понял последствия изменения климата в Арктике и подтвердил свою способность стать решающим игроком в регионе.

Соединенные Штаты, Россия и северные страны используют свой опыт и прилагают усилия для получения максимальных выгод от изменений в Арктике. Чтобы соответствовать их темпам, Китай должен углубить свое участие в традиционных региональных мероприятиях, таких как транспортировка и добыча ресурсов, и сосредоточиться на новых развивающихся рынках в Арктике.

Arctic-rf.ru КНР в Арктике

Транзитные грузовые и контейнерные перевозки в Европу через Северный морской путь идеально вписываются в концепцию инициативы транспортного пояса, но Китай должен прилагать больше усилий, чтобы заинтересованные стороны действительно приняли участие в этой инициативе.

С другой стороны, Китаю и России следует более точно проанализировать практические транспортные модели (переходные узлы, контейнерные перевозки или просто транзит грузов), решить проблему навигации по айсбергам и замороженным морям, климатическим картам и навигации. Они должны проводить больше пробных рейсов, чтобы уменьшить неопределенность в судоходном секторе с точки зрения периода навигации, типов судов и тарифной системы.

Haijun360.com Два новых ледокола проекта 272 на судостроительном предприятии Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company, Ltd. (BSHIC) в Хулудао

Решение этих проблем даст китайским судоходным компаниям преимущество в конкуренции со своими японскими коллегами, которые в значительной степени ориентированы на новый транзитный коридор.

Дополнительные инвестиции в российские и/или северные офшорные месторождения нефти и газа станут долгосрочными активами в Пекине, поскольку они позволят ему получить технологическое ноу-хау, приобрести ресурсы и стать более крупным игроком в региональном развитии.