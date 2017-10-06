Белоруссия

Pxhere.com ВЭС

В Гродненской области республики во второй половине октября введён в эксплуатацию новый ветропарк.

«При хорошем ветре ветропарк сможет обеспечить энергией 15,5 тыс. человек — это всё население Зельвенского района», — доволен заместитель председателя Зельвенского райисполкома Анатолий Стреха.

Такую мощность обеспечивают шесть ветроустановок по 1,5 МВт каждая. Ещё три установки сейчас проектируется, и их строительство начнётся в 2018 году. Можно ставить и больше — в районе холмистая местность, повышающая эффективность ветряков. Всего же в Гродненской области сегодня установлено уже свыше 20 ветряков, более половины — в Новогрудском районе. Напомним, там же находится и самый мощный из ветряков республики (3,3 МВт), установленный летом этого года.

За последние 25 лет процент износа основных фондов в белорусской энергетике сократился более чем вдвое — с 83% до 38%. Причём в ближайшие годы будет снижаться и дальше, чему будет способствовать введение в эксплуатацию блоков БелАЭС, программа развития гидроэнергетики, а также реконструкция объектов тепловой энергетики (вплотную заняться которой можно будет как раз с пуском БелАЭС). Отметим, что приемлемым уровнем износа считается более 45%.

Однако для того, чтобы снижать этот уровень и дальше, республике необходимо постепенно отказываться от перекрёстного субсидирования тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в комментарии для ont. by утверждает, что это будет достигнуто уже к 2020 году. Впрочем, будет достигнуто не только постепенным отказом от субсидирования и увеличением доли покрытия тарифа населением до 100%, но и общим снижением тарифа. Как утверждают в правительстве, запуск БелАЭС даст возможность уменьшить его ориентировочно на 25% (точные расчёты обещают предоставить ближе к сроку запуска первого энергоблока). К слову, в конце октября на место будущей станции доставили корпус второго энергоблока. В этот раз — без происшествий. Первый же уже установлен, смонтированы все четыре парогенератора и завершена сварка циркуляционного трубопровода .

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В настоящее же время в Белоруссии наблюдается диспропорция между стоимостью электроэнергии для населения и промышленности. Среди её ближайших соседей и партнёров превалируют две условных модели тарифа на энергорынке: «европейская» — население платит больше промышленности (в среднем в 1,5 раза), постсоветская — промышленность платит больше, чем население. Однако у партнёров по ЕАЭС разница между бытовым и промышленным тарифом составляет 15—20%, тогда как в РБ — более чем в два раза.

Также в ближайшее время в республике намерены изменить систему управления энергетикой.

«Речь идет о разделении производства электроэнергии на конкурентные и монопольные виды деятельности, создании соответствующих структур оптового и розничного рынка и в целом новой системы управления энергетической отраслью страны», — уточняет министр энергетики Владимир Потупчик в интервью БЕЛТА.

Делается это для того, чтобы РБ могла участвовать в едином рынке энергетики в рамках ЕАЭС.

Дело не только в стремлении участвовать в общем энергорынке ЕАЭС. Член Венгерского общества Elektrotechnika Жолт Харфаш в интервью БЕЛТА на примере своей страны поясняет, что тарифы и строительство АЭС — вопрос комплексный.

«Так, например, в Венгрии значительную долю в структуре энергопотребления занимает импорт: сегодня за счет этого покрывается 30—33% потребностей нашей страны в электричестве. Замещать этот импорт как раз и поможет строительство собственной АЭС. Что касается возобновляемых источников, то в Венгрии для их активного внедрения нет достаточных мощностей и необходимых природных ресурсов. Поэтому акцент на атомной энергетике как на базовой — очевидное решение», — анализирует Харфаш.

Иными словами, дешевеет электроэнергия=>появляется возможность производить ранее нерентабельную продукцию внутри страны=>больше налогов и рабочих мест, больше экспорт и больше экспортных доходов.

С помощью 570 млн долл., которые Всемирный банк собирается вложить в экономику республики в течение ближайших 5 лет, в Белоруссии рассчитывают убить сразу двух зайцев: наладить переработку мусора и сэкономить на энергоносителях. Дело в том, что бытовые отходы будут перерабатывать на т.н. RFD-топливо. Сначала его собирались использовать в коммунальном секторе, однако после протеста экологов решили, что топливо из отходов будет поставляться на цементные заводы.

В целом же, как сообщает начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Игорь Тур, один только Минск за счет энергосбережения ежегодно экономит до 170 тыс. т условного топлива (около 40 млн долл. в деньгах).

В конце октября в Белоруссии решили реанимировать идею газопровода «Ямал — Европа — 2». Глава МИД Владимир Макей напомнил российским властям, что республика, в случае чего, готова к строительству второй очереди.

Как известно, построить вторую нитку «Ямал — Европа» предлагал европейцам президент РФ Владимир Путин ещё в 2013 году. Однако затем по политическим причинам, вызванным в т.ч. украинским кризисом, проект заморозили из-за решительного отказа Польши в нём участвовать. Сегодня же, чисто теоретически, у него появляется второй шанс — в том случае, если Еврокомиссии удастся распространить требования Третьего энергопакета на морские газопроводы, что сделает строительство «Северного потока-2» бессмысленным (50% его мощности придётся резервировать для альтернативных поставщиков). Однако очевидно, что даже несмотря на устойчивое желание Европы сохранить транзит через ГТС Украины, «Газпром» так или иначе намерен отказаться от использования украинского направления, чем хочет воспользоваться Минск.

Закавказье

Вблизи города Талин (Армения) в начале ноября открыли солнечную электростанцию, ставшую второй по счёту в республике. Её мощность сравнительно невелика (1 МВт) в сравнении с теми, что будут построены в Армении уже в ближайшее время (будущая Масрикская СЭС будет иметь мощность 55 МВт), однако этому есть объяснение. СЭС рассчитана на покрытие потребностей в электроэнергии жителей конкретной местности, благодаря ей у 400 семей, живущих в селении вблизи города, не будет перебоев с энергоснабжением. Гендиректор компании «Арпи Солар», построившей станцию, надеется, что в ближайшие 5—6 лет Армения сможет достичь порога в 1 ГВт установленной мощности солнечных электростанций.

Впрочем, отказываться от атомной энергии в Армении также не собираются. Так президент республики Серж Саргсян прокомментировал пункт соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом, предусматривающий закрытие Мецаморской АЭС.

«В проекте соглашения с ЕС этот пункт сформулирован по умолчанию, имея в виду объективный срок эксплуатации Мецаморской АЭС. Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС… Так что Мецаморская АЭС как минимум до 2027 года будет работать», — подчеркивает президент.

Саргсян напомнил, что за эксплуатацию атомных станций в мировом масштабе отвечает не ЕС, а МАГАТЭ, а у последней нет претензий ни к самой станции, ни к работам по продлению срока её эксплуатации. Иными словами, он даже не рассматривает вариант досрочного закрытия атомной станции ради соглашения, а главное — сам вопрос так вовсе не стоит. Слова президента повторил и премьер-министр Карен Карапетян на встрече с журналистами.

Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян во время обсуждения проекта госбюджета республики на будущий год обозначил объём финансирования работ по модернизации и развитию энергосистемы Армении в 2018 году.

«В целом на модернизацию и развитие энергетической системы Армении в 2018 году планируется направить 86,3 млрд драмов [порядка 178 млн долл. — ИА REGNUM ], из которых 72,7 млрд драмов — кредитные ресурсы, 6,6 млрд драмов — гранты и порядка 7 млрд драмов — средства госбюджета», — заявляет чиновник.

Развивать в основном планируют только экспортное направление — Иран — с которым заключено соглашение о поставках электроэнергии в обмен на газ. Что же касается атомной энергетики, то Айк Арутюнян успокоил: после выработки ресурса Мецаморской АЭС Армения построит новую станцию.

Правда, непонятно, за чьи деньги и какую именно. И если с первым вопросом всё более-менее понятно (своих денег нет, конечно, на кредитные), то на второй ответа пока нет. Мецаморская АЭС эксплуатировала блоки ВВЭР-440, однако сегодня Россия таких не производит. Тогда как «тысячник» или даже ВВЭР-1200 для Армении — многовато: из-за ночного падения потребления логично было бы работать малыми блоками, отключая их по очереди на ночь или для профилактики. Вместе с тем Арутюнян допустил, что новая АЭС может строиться с использованием т.н. модульных реакторов — если к тому времени будет достигнут прогресс в их разработке.

До переговоров по продлению действующего соглашения ОПЕК и ОПЕК+ по ограничению добычи нефти остаётся ещё некоторое время (вопрос будет обсуждаться 30 ноября на встрече в Вене, само же соглашение будет действовать до конца февраля 2018 года), однако министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов уже задекларировал: Азербайджан в игре. Об этом он сообщил журналистам в конце октября. Впрочем, нельзя сказать, что заявление сделано сильно заранее. К тому же оно согласуется с экономической концепцией правительства.

Азербайджан должен забыть о нефтяном факторе в экономике и сосредоточиться на сфере её переработки — призвал заместитель министра экономики страны Ниязи Сафаров во время выступления на круглом столе, организованном SOCAR Methanol:

«С этой точки зрения метаноловый завод SOCAR является важным предприятием, обладающим значительным экспортным потенциалом и вокруг которого можно создать настоящий промышленный кластер. Возможно, сейчас в стране мало потребителей метанола. Но их число вырастет на основе деятельности SOCAR Methanol».

Впрочем, пока экспортный потенциал выглядит более привлекательным, ведь завод SOCAR — единственный в Средней Азии и на Южном Кавказе, а значит, логистические расходы для потребителей этого региона минимальны. SOCAR Methanol — предприятие уже не новое, в январе исполнится 4 года. И раз замминистра говорит о создании кластера на его основе, значит, значимого внутреннего потребления за эти годы так и не появилось. Возможно, замминистра намекает, что хватит ждать его появления — выстраивайте цепочку сами. Однако пока что азербайджанские нефтяники даже нарастили добычу: 800 тыс. барр. в октябре против 785 тыс. в сентябре. Впрочем, за квоту, определённую в Венском соглашении, этот результат не вышел. Вероятно, рост добычи связан с благоприятной рыночной конъюнктурой для сорта Azeri LT: на конец октября за баррель давали почти 61,5 долл.

Средняя Азия

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев во время встречи с НПО (научно-производственные организации) по вопросам охраны окружающей среды рассказал, что на 2018 год намечено проведение пилотного аукциона по ВИЭ (возобновляемые источники энергии).

«…это… поможет нам снизить тарифы на ВИЭ и привлечь крупных международных игроков», — рассказал министр, пояснив, что до последнего времени тарифы на энергию ВИЭ до последнего времени были фиксированными, однако от этой практики Казахстан будет уходить.

Всего же, по его словам, в ближайшее время на развитие альтернативной энергетики в республике будет направлено более 900 млн долл.:

«ЕБРР выделит 200 млн евро с привлечением ещё 480 млн для инвестирования в проекты ВИЭ в Казахстане. Зелёным климатическим фондом одобрено финансирование в размере 110 млн долл. на реализацию проектов ВИЭ, в том числе на развитие солнечной, ветровой, малой гидроэнергетики, биогаза, а также на модернизацию и укрепление электросетей для интеграции ВИЭ в единую энергосистему».

Ещё 300 млн будет доступно после создания китайско-казахского инвестфонда, соинвесторами которого станут Казына Капитал Менеджмент, CITIC Group Corporation, Китайско-Евразийский Фонд Экономического Сотрудничества и Asia Investment Finance Group. Одним из шести инвестнаправлений его деятельности станут проекты в энергетике, а создание фонда стороны обещают завершить к концу года .

Партнер CSI Арман Сатимов уверен, что до бума солнечной энергетики в Казахстане остаётся ещё несколько лет:

«…в Европе пик «зелёных» инвестиций пришелся на 2011 год, затем они заметно снизились. Это связано с тем, что технологии использования энергии солнца и ветра значительно подешевели. При этом темп ввода мощностей остается положительным… тренды изменения усредненной стоимости энергии из различных ресурсов показывают, что в Казахстане бурное развитие ВИЭ произойдет к 2025—2030».

Евразийский экономический союз

Казахстану никак не удаётся победить «топливный голод». Раньше это было связано с реконструкцией НПЗ, теперь — со внезапной поломкой оборудования.

«…на [Павлодарском нефтехимическом] заводе уже несколько недель не работает установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Его ремонт может затянуться до середины декабря, что за собой может повлечь дефицит дизтоплива в стране», — говорится в пресс-релизе министерства энергетики.

В пресс-релизе ещё даже осторожничают, потому что производство сократилось со 150 тыс. тонн ДТ в месяц до 25 тыс. тонн.

В середине ноября в Узбекистан по нефтепроводу Омск — Павлодар — Чимкент пошла российская нефть, договорённость об этом была достигнута ещё в марте текущего года. Узбекистан сегодня потребляет на несколько сот тысяч тонн нефти больше, чем добывает, а значит, нуждается в импорте. Сырьё предназначено для узбекских НПЗ.

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву удалось совершить крайне результативный визит в Южную Корею. На сегодня известно о подписании 75 документов, касающихся совместных проектов. Общая их сумма достигает 8,9 млрд долл. Почти треть этой суммы (2,95 млрд) — энергетические проекты, что является наивысшим результатом, в прочих сферах денег меньше.

Если судить по предыдущим сообщениям, речь идёт о проектах по модернизации действующих электростанций и энергосетей. К тому же узбекские специалисты будут проходить в Корее курсы по повышению квалификации.

Впрочем, электростанции в Узбекистане модернизируют не только корейцы. К примеру, работы на Сырдарьинской ТЭС ведутся силами специалистов компании «Силовые машины».

Завершился приём заявок от желающих участвовать в проекте CASA-1000 — проекте энергомоста из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Победитель станет известен уже в концу будущего года (подалось 10 компаний), а к 2020 году энергомост должен быть построен.

К транзиту электроэнергии из Туркменистана приготовился и Узбекистан.

«На сегодняшний день наша энергосистема готова для обеспечения транзита электричества из Туркменистана в другие страны Центральной Азии. Мы подготовили линии напряжением 220 и 500 кВ между Узбекистаном и Туркменистаном. Как только Туркменистан заключит контракты по поставке электроэнергии в другие страны, мы будем готовы задействовать эти линии и осуществлять транзит», — отчитался начальник управления стратегического развития «Узбекэнерго» Эсо Садуллаев на заседании Электроэнергетического совета СНГ.

Напомним, Узбекистан под руководством Шавката Мирзиёева всерьез заявил о необходимости восстановления среднеазиатского энергокольца и первым участвует в работах по его возрождению.