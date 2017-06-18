Китай возрождает свои арктические амбиции

За прошедшую неделю внимание иностранных журналистов, пишущих об Арктике, больше всего привлекало общение президента России Владимира Путина с гражданами РФ. Он отвечал на вопросы об арктической зоне, и медиа подхватили тему. Кроме того, в этой подборке мы предлагаем познакомиться с идеей развития туристического направления в российской Арктике и причинами пристального внимания к региону со стороны Китая.

Barentsobserver.com Китайский ледокол «Сюэлун»

The Maritime Executive

Путин: безопасность в Арктике имеет решающее значение

Президент России Владимир Путин заявил, что безопасность Арктики является главным приоритетом государства: «Мы вернулись». По его словам, иностранные гиды на Земле Франца-Иосифа теперь говорят туристам, что эти острова когда-то принадлежали Советскому Союзу. «Это должно нас беспокоить, — сказал Путин. — В конце концов, это наша территория».

Отвечая на вопросы СМИ, Путин был откровенен в своем понимании влияния США на безопасность в регионе: «Американские подводные лодки находятся у берегов Норвегии, и их ракетам потребуется всего 15 минут, чтобы попасть в Москву. Мы должны понять, что происходит, посмотреть, что происходит, мы должны соответствующим образом защитить это побережье и границы».

Он отметил, что маршрут полета наземных ракет, расположенных в США, проходит точно через Северный полюс. «Надеюсь, никогда не дойдет до этого, но, поскольку мы знаем об этом, нам нужно убедиться, что система предупреждения о ракетном нападении и система управления пуском ракет находятся на своем месте. Это то, зачем нам Арктика», — отметил Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Белые медведи

Он также подтвердил, что будут построены четыре ледокола LK60, а также ледокол «Лидер» — вдвое мощнее, чем другие. У него не будет никаких ограничений, и он сможет ломать любой лед.

RT News

Россия может разместить Арктическую радиолокационную станцию из-за близости американских ядерных подлодок

В Москве рассматривается вопрос о размещении дополнительных элементов системы раннего предупреждения, в том числе радиолокационной станции, на ее арктической территории, сказал Виктор Озеров, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ. «Система раннего предупреждения уже построена, но я думаю, что ее дополнительные элементы должны быть развернуты там [в Арктике]», — отметил он.

Сенатор уточнил, что он имеет в виду радиолокационную станцию, а также наземные, воздушные и космические системы наблюдения.

Озеров обратился к этому вопросу после того, как президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего общения с гражданами, что Россия должна иметь систему предупреждения в Арктике из-за присутствия американских атомных подводных лодок в этом районе. Арктика «является чрезвычайно важным регионом с точки зрения обеспечения обороноспособности страны», — сказал Путин.

Изучение Арктики и защита северных границ стали одним из приоритетов российского правительства и военных в последние годы. В 2013 году Путин распорядился обеспечить постоянное военно-морское присутствие в Арктике, а Министерство обороны представило крупный план охвата северных границ России сетью военных баз и радиолокационных станций.

Nikkei Asia Review

Китай возрождает свои арктические амбиции

В последние месяцы Китай значительно усилил свои дипломатические отношения со странами и регионами, граничащими с Арктикой: генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин посетил Аляску и Финляндию, высокопоставленная делегация партии отправилась в Исландию, а норвежский лидер впервые посетил Пекин с тех пор, как в 2010 году китайский диссидент Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Этот выбор не случаен. «Рассматривая визит в Финляндию, на Аляску и в Исландию, вы можете видеть связь с календарем событий председательства Арктического совета», — сказал Дамиен Дегеорг, консультант по арктическим делам из Рейкьявика (Исландия). «[В мае] на Аляске состоялось министерское совещание, на котором завершилось председательство США, — сказал Дегергес. — Сейчас председательствует Финляндия, и через два года это будет Исландия».

Интерес Китая к Арктике обусловлен четырьмя моментами: новый торговый путь, будущий источник полезных ископаемых, возрастающая экологическая проблема и стратегический вариант политического влияния. Этот интерес стал сильнее после обнаружения, что арктические льды тают быстрее, чем ожидалось.

NewsDeeply

Российский угольный город Баренцбург пытается разобраться в туризме

Арктический поселок Баренцбург в Арктике (находится на острове Шпицберген, который принадлежит частично Норвегии, частично России, — ИА REGNUM ) давно зависит от добычи угля. Но доля туризма в экономике края существенно растет, — говорит Сергей Широкий, менеджер Arctic Travel Company Grumant.

В условиях современного падения цен на уголь Норвегия приостановила большинство горнодобывающих предприятий и обратилась к туризму и научным исследованиям в норвежском городе Лонгйир. Россия не последовала этому примеру в Баренцбурге. Там Москва продолжает субсидировать добычу угля по стратегическим геополитическим соображениям, одновременно создавая молодую туристическую компанию Arctic Travel Company Grumant.

Сергей Широкий: «В прошлом году у нас было почти 18 000 гостей, и в основном они были иностранцами. Россияне обычно приезжают на недельные туры и проводят больше времени в Баренцбурге, чем иностранцы, которые остаются на ночь. Здесь можно многое увидеть и узнать. У нас есть музей поморцев, хостел и ресторан, открылся центр ремесел. Недавно запустили работу собачьей фермы, где животных выращивают и готовят к турам в упряжках по Баренцбургу. На Шпицбергене, конечно, каждый может видеть изменения климата. Но что мы можем сделать? Мы сократили количество используемого здесь угля с 39 000 тонн в год до 30 000 тонн, покрываем дома специальными энергосберегающими панелями. Я не уверен, что мы сможем сохранить шахту в рабочем состоянии. Зато в 2016 году наш доход от туризма составил 160 миллионов рублей (2,8 миллиона долларов США), а в 2015 году — 100 миллионов рублей (1,75 миллиона долларов). Но мы все равно не можем просто перенаправить экономику города с угольной промышленности на туризм — большинство наших местных жителей работают на шахте. Это должна быть долгосрочная запланированная деятельность. Мы стараемся не только развивать Баренцбург как туристическое место, но и сделать его более комфортным для местных жителей. Они должны себя здесь хорошо чувствовать, а не ощущать, будто их просто оставили или забыли в Арктике».