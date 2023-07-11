Тихон Архипов
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Последние публикации
Ремонт благословенный. Как волонтёры РПЦ восстанавливают дома в Мариуполе
Православные волонтеры, приехавшие в Мариуполь помогать в ремонтах разрушенного жилья, в шутку о своей бригаде говорят так: кто бы мог подумать, что на крыше встретятся повар, электрик и компьютерщик. Самые разные люди, в обычной жизни вряд ли бы встретившиеся, приезжают на юг Донбасса по призыву...
11 июля 2023
Поисковики нашли под Ржевом воронку с останками бойцов Красной армии
Останки 58 бойцов Красной армии были найдены в минувшие выходные поисковым отрядом «Пионер» в «мокрой» воронке неподалеку от Ржева. Как говорят поисковики, судя по состоянию останков, вероятно, что при строительстве линии электропередачи строители наткнулись на братское захоронение и перенесли...
4 июля 2023
В ДНР подготовили два варианта медали «За освобождение Артёмовска»
Новая медаль, которой планируется награждать участников героического штурма Артёмовска, учреждена вчера указом врио главы Донецкой народной республики. Согласно тексту документа, она имеет статус государственной награды ДНР и создана «в ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным...
31 мая 2023
Легендарный танк из Мелитополя «оживят» в Петербурге
Танк Т-70 22-го гвардейского танкового полка, принимавший участие в боях за Мелитополь в октябре 1943 года, будет полностью отреставрирован и поставлен на ход к очередной годовщине освобождения города. Об этом рассказал корреспонденту ИА Регнум исполнительный директор регионального отделения...
30 мая 2023
В ДНР погасили шахтёрам долги по зарплате на 2,7 млрд рублей
С 25 мая и до конца минувшей недели в ДНР полностью будут погашены долги по зарплатам работникам угледобывающих предприятий в размере 2,7 млрд рублей. Об этом ИА Регнум рассказал председатель Донецкой территориальной профсоюзной организации профсоюза работников угольной промышленности ДНР Геннадий...
29 мая 2023
Дом маленького роста. Жители полуразбитой 2-этажки в Мариуполе ждут помощи
Старая Г-образная двухэтажка в двухстах метрах от металлургического комбината им. Ильича пережила три месяца ожесточенных боев за Мариуполь — и пережила лучше многих других домов. Всего в городе было повреждено и разрушено около 80% жилого фонда, от которого часто оставались сгоревшие бетонные...
24 мая 2023
В музее Донецка открыта выставка, посвященная Захарченко, Гиви и Мотороле
11 мая, когда в ДНР отмечается День республики, в Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка личных вещей участников народного ополчения, специальной военной операции, Героев России и ДНР. Экспозиция из более чем ста экспонатов представлена онлайн из соображений безопасности...
11 мая 2023
Ортопедическое производство в Донецке возвращает людям возможность ходить
Из главного офиса ортопеда Татьяны Перевезенцевой в центре Донецка до производства в Макеевке около двадцати минут езды. Ожидая увидеть какой-нибудь ангар в промзоне, мы с некоторым удивлением видим перед собой обычный частный дом, построенный ещё в 30-е годы прошлого века, а может, и раньше...
9 мая 2023
6 часов на КПП. Как исполняется указание президента о снятии барьеров с ДНР
На КПП «Успенка — Матвеев Курган», основном пункте пропуска между двумя российскими регионами — ДНР и Ростовской областью, за прошедший месяц ничего изменилось. Очередь из грузовиков в несколько километров. Легковых поменьше, метров на 700. И бесконечные конфликты с лихачами, лезущими в «третий...
6 мая 2023
На противопехотных минах «Лепесток» в ДНР подорвалось уже 113 человек
Подорвавшийся 4 мая на противопехотной фугасной мине «Лепесток» 49-летний мужчина стал 113-м пострадавший от мин этого типа, с начала эскалации — которую в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) отсчитывают с 17...
4 мая 2023
Два фронта Дениса Карпова. Боец из ДНР сражается с противником и с болезнью
Денис родился в Макеевке и, хотя большую часть жизни провёл в Москве, в 2014 году уехал из столицы, чтобы встать в ряды защитников Донбасса. После подписания Минских соглашений, когда бои поутихли, женился, стал отцом и вернулся в Москву. Весной 2022-го снова оказался в знакомых местах: теперь...
4 мая 2023
Вода близко. Как в ДНР преодолевают созданную Украиной искусственную засуху
Запуск в эксплуатацию магистрального трубопровода, который перебросит воду из Дона в канал «Северский Донец — Донбасс», назначен на 30 апреля, и в Донецке ждут этой даты с нетерпением. Тем более что работы обещали закончить еще месяц назад. Теперь же вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что уже...
25 апреля 2023
Крах резидента. Как «триумф» украинского шпиона обернулся российским ударом
Операция с вербовкой российского летчика и угоном боевого самолета могла бы стать звездным часом бывшего полковника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Романа Червинского. И если разобраться, то стала. Конечно, это не совпадает с точкой зрения СБУ, глава которой, Василий Малюк...
24 апреля 2023
Зефирка идет на войну. Какие талисманы помогают бойцам на передовой
«Однажды перед очередным выездом на задание мы забыли Зефирку дома. Так вот командир отделения приказал поехать на такси за нашей подругой. По-другому никак. Мы привыкли к ней. Если розовая зайка с нами, значит, всё пройдет успешно, вернемся без потерь», — рассказывает ИА REGNUM боец 1-го...
14 апреля 2023
Донецким копателям черного золота опасно оставаться в серой зоне
Правительство поставило задачу — перезапустить экономику четырех новых регионов России. Применительно к республикам Донбасса это добыча угля и связанные с ней металлургия и машиностроение, указал премьер Михаил Мишустин. Крупную угольную индустрию придется в буквальном смысле реанимировать. До...
4 апреля 2023
В ДНР подсчитали активных предпринимателей
Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что из 69 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства экономически активными являются только 57 тыс. «В республике экономически активны только 57 из 69 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И если мы поможем нашим предпринимателям, используя...
14 марта 2023