Останки 58 бойцов Красной армии были найдены в минувшие выходные поисковым отрядом «Пионер» в «мокрой» воронке неподалеку от Ржева. Как говорят поисковики, судя по состоянию останков, вероятно, что при строительстве линии электропередачи строители наткнулись на братское захоронение и перенесли крупные кости в ближайшую воронку.

Тихон Архипов ИА Регнум

«На это указывало и то, что все кости располагались не анатомически, а хаотично перемешаны. Такое трудно представить, это в голове не укладывается, но все мы уже не раз слышали подобные истории от местных старожилов. В послевоенные годы, вплоть, наверное, до 70-х, человеческие останки во Ржевских лесах были обычным явлением, а для строителей и колхозников так и вовсе представляли проблему», — говорит командир отряда Михаил Богданов.

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

За пять часов тяжелой работы в воде и засасывающей ноги глиняной жиже были подняты черные кости: ноги, руки, целые и битые черепа. Никаких личных вещей, амуниции — только несколько ржавых мосинских патронов, сгнившая алюминиевая ложка и остатки кружки.

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

Еще пятеро были найдены рядом, по малым воронкам и стрелковым ячейкам. Поисковики очень надеялись на то, что будет найден хоть один медальон, но, увы, чуда не произошло. Но для солдат, которые были просто брошены и забыты, война закончилась. Спустя год их торжественно захоронят на воинском мемориале, оркестр сыграет траурный марш и прозвучат залпы последнего салюта в честь доблести и мужества этих неизвестных героев.

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

Тихон Архипов ИА Регнум

Бои за освобождение Ржева длились с января 1942-го по март 1943 года. В конце января в результате наступления советских войск на центральном участке фронта образовался выступ, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев с советской стороны погибли, были ранены или пропали без вести около 1,3 млн человек.