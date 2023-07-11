Православные волонтеры, приехавшие в Мариуполь помогать в ремонтах разрушенного жилья, в шутку о своей бригаде говорят так: кто бы мог подумать, что на крыше встретятся повар, электрик и компьютерщик. Самые разные люди, в обычной жизни вряд ли бы встретившиеся, приезжают на юг Донбасса по призыву Русской православной церкви. За неделю, пока бригады работают в городе, все успевают подружиться, врасти в общее большое дело, почувствовать себя одной семьей.

Тихон Архипов ИА Регнум Новая крыша на фоне сгоревшей девятиэтажки

Бессменно в Мариуполе только Юрий Грубый, бригадир, организатор, отец родной, который умеет и держать коллектив в узде, и переживать, чтобы «мальчики» вовремя покушали. Вот и нас он встретил очень гостеприимно — и чай предложил, и гречку с мясом, и транспорт дал, чтобы отвезли куда нужно. Хотя что там мальчики, под рукой Юрия Алексеевича теперь есть и женская бригада. Девушки, которых поначалу отправили на кухню, забастовали и потребовали настоящей работы. Теперь бодро кладут шифер, который снизу подают мужики.

Помогать добровольцы едут к тем, кому труднее всего, кто сам вряд ли справится с ремонтами или пойдет выбивать какие-то выплаты. Собственно, с идеи находить таких людей и родилось это мини-движение.

Гвозди по благословению

Новенький шифер на крыше дома Елены Эдуардовны видно за версту. Во время боевых действий первое попадание было в соседний дом, после чего все осколки от снарядов полетели на ее участок, повредили крышу, окна и двери. Пожилая женщина потеряла родных, несколько месяцев пробыла в подвале, но уезжать никуда не захотела. А теперь не нарадуется скромнягам из бригады Грубого: «Я им чай предлагаю, поесть, а они лишнее боятся взять, чтобы каким-то образом не обидеть. Люди золотые! Спокойные, делают свою работу, ни на что не отвлекаются».

Отвлекаться действительно особо некогда, времени немного и свою поездку по совести нужно оправдать: всё, кроме билета из дому до Москвы, оплачивает Церковь. Да и мотив у каждого твердый, хотя приезжают необязательно верующие. Главное, поясняет главный бригадир, чтобы человек был хороший. Перед отправлением в Мариуполь с кандидатами на местах общаются батюшки и дают добро только после такого собеседования. И некоторые честно признаются, что заодно едут попутешествовать, особенно кто на пенсии, увидеть Азовское море и город-герой. А заодно и поработать можно.

Тихон Архипов ИА Регнум После обстрелов внутренние помещения превратились в руины

Началось же все с открытия Церковного медико-социального центра в городе, куда обращались инвалиды, пожилые или просто малоимущие люди. Там-то и была зафиксирована проблема с восстановлением жилых домов, обращений было множество. Тогда руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Пантелеймон благословил начать работать в этом направлении. Полномочия делегировали Грубому, и уже в марте 2023 года проект был запущен. Через медиа разошлись объявления, благодаря которым каждую неделю группы по 10-12 человек выезжали в город воинской славы, и к 23 июня отремонтировали 60 домов. Всего одновременно в Мариуполе трудятся несколько бригад человек 30-40 на разных объектах.

Хотя первая попытка, вспоминает Юрий Алексеевич, была скорее «проверкой на вшивость». Администрация предложила инициативным товарищам объект, восстановлению не подлежащий. Все признаки совпадали: частный дом, в нём бабулька, только чинить уже нечего — проще доломать и построить новое. «Тогда мы обратились в строительную компанию из Питера, которая имеет полномочия делать оценку, они составили официальное заключение по дому, и бабушке выделили новую квартиру», — вспоминает Грубый.

Тихон Архипов ИА Регнум Юрий Алексеевич Грубый, бессменный главный бригадир

По его словам, основной строительный материал поставляет администрация Мариуполя: пиломатериалы, шифер, жесть на коньки. При этом много чего приходится покупать за счет РПЦ, как правило, это шурупы, гвозди обычные и шиферные, инструмент. Например, администрация может выделить пластиковые окна, но не предоставляет анкерный крепеж, пену, поскольку считает, что такие затраты нужно перекладывать на жильца. Но так как помощь оказывается людям в нужде, у ребят рука не поднимается выкатить им счет. Так что и гвозди в конструкцию крыши идут благословенные.

Еще бы кто благословил городские власти выделить помещение под стройматериалы и хранение инструмента — было бы совсем хорошо, пока строители таскают всё за собой из дома в дом. А сами живут в благоустроенном общежитии, из которого открывается вид на десятки разрушенных домов. Пейзаж, так сказать, мотивирующий.

Увидеть море

Приближаясь к следующему дому, мы видим, как с крыши нам радостно машет Илья. Он из города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, дома работает бурильщиком, а здесь стал кровельщиком. А внизу встречает Максим, повар из Санкт-Петербурга, говорит, что, когда увидел по телеканалу «Спас», что требуются волонтёры — не раздумывая отправил заявку. «Мне хотелось внести свой, пусть и незначительный, вклад в восстановление города. Перед отъездом уволился с работы и ни на секунду не пожалел, что приехал. Да и что привирать, именно в Мариуполе впервые увидел море», —делится он впечатлениями.

То, что профессиональных строителей среди волонтеров нет, никого не смущает. Ребята говорят, что «мы же при СССР выросли, и ремонтировать что-то приходилось». Ну а рядом всегда опытный Юрий Алексеевич, который рассказывает, как и что делать. Он же приходит посмотреть на объект, составить план работ, который в целом более-менее стандартный. Делают дымоходы, восстанавливают несущую конструкцию крыши, стелют шифер, восстанавливают окна-двери. Но если кому нужно — могут и поштукатурить, что-то починить внутри дома.

Заявки сейчас выполняются в основном по Жовтневому району, хотя иногда попадаются из других, от Левобережного и Приморского, на которые уже не хватает рабочих рук. Раньше бригадир брал дома, в которых оставалась примерно половина целого покрытия, а сейчас уже уверен в себе и людях, берутся за объекты с полностью разрушенными крышами, выбитыми окнами.

По словам Юрия Алексеевича, именно в этих домах оказываются наиболее нуждающиеся люди. У кого были какие-то копеечки, те смогли крышу подлатать, а у кого их нет — даже деревья прорастают, всё гниет, потолки обрушиваются. Последний объект, который взяла бригада, был ужасен. «В нем жил инвалид первой группы, который спал в таком помещении, где луна через потолок была видна, — говорит Грубый. — Плесень наросла с палец, а он под пленкой лежал и спал. И, к сожалению, не дождался нас, умер неделю назад…»

Поэтому бригаде нужно успевать. И вместе с мужиками на работу становятся женщины. Бригадир втихомолку показывает споро орудующих инструментом барышень, снимать и показывать их нельзя, они запрещают. Кандидат физико-математических наук, 40 лет, приезжала в первый раз работать поваром на кухне, а во второй заход заявила, что у этого «станка» стоять отказывается и хочет на крышу: занималась в молодые годы альпинизмом, про высоту и страховку всё знает. А вторая девушка посмотрела на свою старшую коллегу, топнула ногой и тоже отправилась колотить гвозди. Мужики им шифер подают, а они кладут и прибивают.

Владелец повреждённого дома Николай Александрович в прошлом был строителем, поэтому пристально наблюдает за процессом и констатирует, что ребята молодцы. «Дом у меня 1948 года, при обстреле осколки побили шифер, вот и восстанавливают, за что я безмерно благодарен. Чудесные ребята, целеустремленные. Их желание поработать видно за версту. А у меня возраст уже не тот, чтобы по крышам лазить», — кряхтит хозяин.

Впрочем, впроголодь никто не живет. Лидия Борисовна из города Гусь-Хрустальный отвечает за кухню и старается, чтобы все были сыты. В наш приезд на обед был суп с мясом, а на ужин гречка с тушенкой. Несмотря на то, что уже начался Петровский пост, у волонтеров есть благословение его не соблюдать, хотя тут уже каждый решает сам за себя. Так что с восьми до пяти в робе и с Богом в сердце они восстанавливают электрику, фасад и кровлю. На момент нашей встречи в планах на восстановление по району числилось сто домов, из которых 73 уже сделано.

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«Вот для того, чтобы попробовать, что значит сделать кому-то в жизни хотя бы раз добро, ради этого чувства сюда можно приехать. Человек здесь начинает понимать, что в этом мире нет ничего более значимого, чем любить ближнего своего. От этого ты больше всего получаешь удовольствие. Когда несколько человек собралось делать добро, значит, среди них есть Господь. Это не простые слова», — уверен бригадир Грубый. И ребята его слова подтверждают. Зовут всех к себе на подмогу и говорят, что чем больше мы будем помогать друг другу, тем быстрее настанет мир.

В самом широком понимании этого слова.

Чтобы стать добровольцем-ремонтником в Мариуполе, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 880 070 70 222.