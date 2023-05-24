Старая Г-образная двухэтажка в двухстах метрах от металлургического комбината им. Ильича пережила три месяца ожесточенных боев за Мариуполь — и пережила лучше многих других домов.

Тихон Архипов ИА REGNUM Дом на ул. Деловой 1а. Мариуполь

Всего в городе было повреждено и разрушено около 80% жилого фонда, от которого часто оставались сгоревшие бетонные коробки, а по дому на улице Деловой, 1а было всего несколько прямых попаданий артиллерийских снарядов и мин. Спас «маленький рост» дома: развалило часть крыши, пробило некоторые стены, но в целом двухэтажка устояла. А 37 жильцов, которым некуда было ехать, провели всю войну в подвале.

«Мы там оборудовали несколько комнат. В одной спали 12 человек, в другой — восемь, в третьей — шесть. Сколотили лавки и установили их в коридоре, ночью они тоже выполняли роль кроватей. Из квартир снесли все одеяла, пледы и теплые вещи. Перенесли все продукты… так вместе и выжили», — говорит жительница дома, 60-летняя Ирина Крючина.

Корреспонденты ИА Регнум приезжали сюда сразу после окончания боев, привозили кое-что из продуктов. Сейчас нас встретили как родных. За прошедшие недели и месяцы люди вообще стали большой семьей. Без взаимной помощи продержаться не получилось бы. Да и выйти было особо некуда. Наши собеседники рассказали — украинские военные, сделавшие завод Ильича своей базой, целенаправленно били по жилому сектору, уничтожая мирных граждан. Людмила Черняева вспоминает: никто не мог выйти даже набрать воды из колодца, с завода работали снайперы, а любое движение засекали беспилотники, после чего начинался огонь артиллерии.

Тихон Архипов ИА REGNUM Дом на ул. Деловой 1а. Мариуполь

После того как вэсэушников выбили с территории завода, несколько жителей оставили разбитые квартиры и покинули город. Другие остались — надеются на восстановление, которое началось спустя несколько месяцев после освобождения Мариуполя. Летом дом подключили к водоснабжению, через несколько недель дали электричество. Однако без кровли и частично разбитым здание простояло до конца прошлого года. Тогда поставили новые окна и заменили покрытие крыши. На этом пока всё.

Если верить паспорту объекта, восстановительные работы завершены в декабре 2022 г. и проект сдан. Но подрядчика с трудом вынудили поставить новые двери взамен выбитых только недавно, в апреле.

«Газ нам сделали только в апреле 2023, отопление не починили до сих пор. Крыша не утеплена и при сильных дождях протекает. Кто ж в таких условиях согласится тут жить?

Поэтому в доме сейчас заселены меньше половины квартир, остались только те, кому всё так же некуда выезжать», — рассказывает Людмила.

Тихон Архипов ИА REGNUM Дом на ул. Деловой 1а. Мариуполь

Тихон Архипов ИА REGNUM Дом на ул. Деловой 1а. Мариуполь

По её словам, сейчас в доме на Деловой люди живут только в девяти квартирах. Одна семья уехала в Европу, другая в Краснодарский край, а все остальные в Мариуполе — ютятся у друзей и родственников. Среди них Ольга Осипенко с супругом и тремя кошками, они выехали из своей квартиры в мае прошлого года к сестре в центр Мариуполя. Сестру же в самый разгар боёв вывезли бойцы ДНР, после эвакуации женщина переехала на родину мужа за границу.

«Мы очень хотим домой, но там нереально жить.

Нашу квартиру нужно восстанавливать, там холодно, — говорит Ольга. — На втором этаже течет потолок, там перекрытие — это два слоя досок без утепления, которые можно насквозь просветить фонариком. Я позвонила в городские службы, к нам пришли и просто замазали все дыры герметиком. Боюсь сильных дождей: штукатурка сыплется, потолков практически нет. А крыша течет по всему периметру. Нам обещали всё восстановить в полном объеме. Сейчас же говорят, что ремонт в квартирах жители должны делать за свой счет».

Как пояснили ИА Регнум в правительстве ДНР, по действующим нормативно-правовым документам, ремонт квартир действительно лежит на плечах собственников. Власти республики выделяют на ремонт 6 тысяч рублей за квадратный метр общей площади разрушенного жилья, сообщили в республиканском правительстве.

Тихон Архипов ИА REGNUM Дом на ул. Деловой 1а. Мариуполь

Однако жители дома на Деловой, 1а были уверены, что на получение этих денег нужно будет подавать для финальной отделки. Ремонт начался только после обращения в Минстрой России — и до сих пор не закончен. Сейчас жильцы опять отправили запрос с перечислением всех своих бед и ожидают ответа.

ИА Регнум обратилось в компанию «РКС-НР», на которую возложены функции генподрядчика по ремонту и восстановительным работам в ДНР и ЛНР. Руководитель проекта ООО «РКС-НР» Владимир Мочанкин подчеркнул: ответственности с себя генеральный подрядчик не снимает, в ближайшее время направят нового субподрядчика. А пока в доме на Деловой стойкий коллектив продолжает жить в полуразрушенном здании с торчащими из стен трубами отопления.