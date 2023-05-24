Дом маленького роста. Жители полуразбитой 2-этажки в Мариуполе ждут помощи
Старая Г-образная двухэтажка в двухстах метрах от металлургического комбината им. Ильича пережила три месяца ожесточенных боев за Мариуполь — и пережила лучше многих других домов.
Всего в городе было повреждено и разрушено около 80% жилого фонда, от которого часто оставались сгоревшие бетонные коробки, а по дому на улице Деловой, 1а было всего несколько прямых попаданий артиллерийских снарядов и мин. Спас «маленький рост» дома: развалило часть крыши, пробило некоторые стены, но в целом двухэтажка устояла. А 37 жильцов, которым некуда было ехать, провели всю войну в подвале.
«Мы там оборудовали несколько комнат. В одной спали 12 человек, в другой — восемь, в третьей — шесть. Сколотили лавки и установили их в коридоре, ночью они тоже выполняли роль кроватей. Из квартир снесли все одеяла, пледы и теплые вещи. Перенесли все продукты… так вместе и выжили», — говорит жительница дома, 60-летняя Ирина Крючина.
Корреспонденты ИА Регнум приезжали сюда сразу после окончания боев, привозили кое-что из продуктов. Сейчас нас встретили как родных. За прошедшие недели и месяцы люди вообще стали большой семьей. Без взаимной помощи продержаться не получилось бы. Да и выйти было особо некуда. Наши собеседники рассказали — украинские военные, сделавшие завод Ильича своей базой, целенаправленно били по жилому сектору, уничтожая мирных граждан. Людмила Черняева вспоминает: никто не мог выйти даже набрать воды из колодца, с завода работали снайперы, а любое движение засекали беспилотники, после чего начинался огонь артиллерии.
После того как вэсэушников выбили с территории завода, несколько жителей оставили разбитые квартиры и покинули город. Другие остались — надеются на восстановление, которое началось спустя несколько месяцев после освобождения Мариуполя. Летом дом подключили к водоснабжению, через несколько недель дали электричество. Однако без кровли и частично разбитым здание простояло до конца прошлого года. Тогда поставили новые окна и заменили покрытие крыши. На этом пока всё.
Если верить паспорту объекта, восстановительные работы завершены в декабре 2022 г. и проект сдан. Но подрядчика с трудом вынудили поставить новые двери взамен выбитых только недавно, в апреле.
Поэтому в доме сейчас заселены меньше половины квартир, остались только те, кому всё так же некуда выезжать», — рассказывает Людмила.
По её словам, сейчас в доме на Деловой люди живут только в девяти квартирах. Одна семья уехала в Европу, другая в Краснодарский край, а все остальные в Мариуполе — ютятся у друзей и родственников. Среди них Ольга Осипенко с супругом и тремя кошками, они выехали из своей квартиры в мае прошлого года к сестре в центр Мариуполя. Сестру же в самый разгар боёв вывезли бойцы ДНР, после эвакуации женщина переехала на родину мужа за границу.
Нашу квартиру нужно восстанавливать, там холодно, — говорит Ольга. — На втором этаже течет потолок, там перекрытие — это два слоя досок без утепления, которые можно насквозь просветить фонариком. Я позвонила в городские службы, к нам пришли и просто замазали все дыры герметиком. Боюсь сильных дождей: штукатурка сыплется, потолков практически нет. А крыша течет по всему периметру. Нам обещали всё восстановить в полном объеме. Сейчас же говорят, что ремонт в квартирах жители должны делать за свой счет».
Как пояснили ИА Регнум в правительстве ДНР, по действующим нормативно-правовым документам, ремонт квартир действительно лежит на плечах собственников. Власти республики выделяют на ремонт 6 тысяч рублей за квадратный метр общей площади разрушенного жилья, сообщили в республиканском правительстве.
Однако жители дома на Деловой, 1а были уверены, что на получение этих денег нужно будет подавать для финальной отделки. Ремонт начался только после обращения в Минстрой России — и до сих пор не закончен. Сейчас жильцы опять отправили запрос с перечислением всех своих бед и ожидают ответа.
ИА Регнум обратилось в компанию «РКС-НР», на которую возложены функции генподрядчика по ремонту и восстановительным работам в ДНР и ЛНР. Руководитель проекта ООО «РКС-НР» Владимир Мочанкин подчеркнул: ответственности с себя генеральный подрядчик не снимает, в ближайшее время направят нового субподрядчика. А пока в доме на Деловой стойкий коллектив продолжает жить в полуразрушенном здании с торчащими из стен трубами отопления.