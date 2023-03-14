Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что из 69 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства экономически активными являются только 57 тыс.

Тихон Архипов ИА REGNUM Крытый рынок закрыт, Донецк

Тихон Архипов ИА REGNUM Крытый рынок закрыт, Донецк

«В республике экономически активны только 57 из 69 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. И если мы поможем нашим предпринимателям, используя весь комплекс имеющихся форм и мер поддержки, то бизнес в ответ откроет новые рабочие места и обеспечит регулярные поступления в бюджет», — сказал Виталий Хоценко.

На 1 января 2022 года в ДНР действовало около 75 тысяч предпринимателей и юрлиц, и это без учёта того, что теперь в состав ДНР вернулись Мариуполь, Волноваха и еще несколько районов. К началу прошлого года республика показывала уверенный рост, уровень средней зарплаты с 2016 по 2020 год вырос в два раза, количество вакансий в Центре занятости в разы превышало число соискателей, количество предпринимателей постоянно било рекорды. Среднемесячная зарплата уже в мае 2020 года превышала 15 000 рублей, а, по неофициальной информации, менее чем за 20 тысяч рублей в месяц невозможно было найти сотрудников. Более того, в высокотехнологичных секторах ДНР начинала конкурировать по уровню зарплат с Ростовской областью.

Однако после начала объявленной 18 февраля 2022 года эвакуации жителей из прифронтовых районов число экономически активного населения сократилось.

«В феврале прошлого года несколько городов ДНР опустели, — рассказывает таксист из Донецка Артем. — Я помню, как мужчины стояли у военкоматов, а женщин, детей и стариков тысячами вывозили автобусами за ленточку. На Петровку, Кировский и Октябрь (прифронтовые районы Донецка) заказов почти не было, потому что там практически никого не осталось. Убегая от обстрелов, люди закрывали свои магазины, аптеки, шиномонтажки и автосервисы».

Тихон Архипов ИА REGNUM Разрушения на «Ж/Д рынке», Донецк

Только за первый месяц эвакуации на территорию России были вывезены свыше 270 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Эвакуация жителей и мобилизация мужчин повлияли не только на численность гражданского населения в республике, но и на число предпринимателей.

«Конечно же, среди эвакуированных и мобилизованных было много предпринимателей: это и собственники торговых точек на рынках, владельцы торговых лавок и магазинов, врачи частной практики, стоматологи, таксисты, руководители строительных бригад и т.п. Причем часть мобилизованных до сих пор находятся на ЛБС, а определенная доля эвакуированных еще не вернулась», — говорит мобилизованный предприниматель из Макеевки Александр.

К этим факторам добавлялись постоянные обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ. Причем рынки — это одна из главных целей.

«Не было и недели, чтобы украинская сторона не обстреливала торговые ряды. Крытый рынок (центральный рынок Донецка — прим. ред.) разрушен чуть ли не наполовину. Рынок в районе ж/д вокзала практически пуст. А на Текстильщике (прифронтовой микрорайон Донецка) было небезопасно и до начала СВО. Поэтому торговые места там значительно поредели. То же самое касается и другого малого бизнеса, причём не только из Донецка, но и Ясиноватой, Горловки и Макеевки. Если не тысячи, то сотни предпринимателей вынужденно прекратили свою деятельность, поставив в приоритет жизнь и здоровье», — поделился с ИА REGNUM депутат НС ДНР Владимир Мошкин.

Тихон Архипов ИА REGNUM Закрытые павильоны на Крытом рынке, Донецк

До февраля 2022 года процент так называемых активных СПД был выше, чем сейчас, и превышал 90%. Причина в том, что в 2020 году министерством доходов и сборов ДНР была значительно упрощена процедура закрытия предприятий и ФЛП (аналог российского ИП). Благодаря упрощениям подавляющее количество предпринимателей, не ведущих деятельность, официально закрыли свой бизнес.

Сейчас процент работающих юридических лиц снизился. Однако, по словам одного из экс-руководителей независимого предпринимательского объединения в ДНР Евгения Шульца, ничего драматичного в этом нет.

«С момента вхождения в состав России в ДНР закрутились обычные, хоть и новые для республики, рыночные процессы. Видите ли, не все деньги любят тишину, а высокий риск, как правило, сопровождается и более высокой прибылью. Поэтому определенная часть российского бизнеса, не боясь обстрелов и бомбежек, стала открывать свои филиалы в ДНР, и, как всегда, крупный капитал вытеснил с поля мелкий бизнес. Этим процессам уже более ста лет. Не мы первые, не мы последние», — заявил общественник.

Например, по словам собеседника агентства, крупные строительные компании России, которые восстанавливают ДНР, заменили мелкие строительные бригады. Теперь строители из этих мелких бригад работают на зарплате в больших компаниях. Соответственно, сейчас они подают нулевые отчеты о деятельности своих ИП, зато платят налоги как наемные работники, что, по заверению собеседника, не сделало их беднее.

Тихон Архипов ИА REGNUM Крытый рынок после обстрела, Донецк

«Помимо предпринимателей из строительства, заметно снизилось и число так называемых челноков, которые покупали в Ростове-на-Дону товары широкого потребления и здесь ими торговали как оптом, так и в розницу. Теперь этим бизнесом занимаются крупные российские компании», — утверждает Шульц.

«82% активности бизнеса — это не маленький процент. До СВО в ДНР война шла восемь лет. Было бы странно, если бы все сто процентов зарегистрированных предпринимателей подавали плюсовые отчеты, — рассказывает Владимир Мошкин. — Уверен, показатели были бы еще хуже, если бы не, например, деловая активность в Мариуполе. Этот город насыщен предпринимателями, и надо отдать должное этим людям, их деятельность помогла минимизировать последствия гуманитарной катастрофы, к которой привели город нацисты».

По словам депутата, один из местных банков ДНР в ноябре уже выдал первые кредиты сельхозпредприятиям республики.

«Конец 2022 года был весьма «урожайным» в плане финансовой поддержки для наших аграриев. В рамках целевой программы двум крупным сельхозпредприятиям ДНР был выдан кредит на 30 млн руб. Более того, в ноябре правительство увеличило ставку субсидий на поддержку производства молока и овощей. И это, не считая программ по лизингу, по которым в прошлом году было куплено 37 единиц техники, а в 2023 году в планах купить еще 168. И наконец, нашим сельхозкомпаниям вскоре будет доступно кредитование по ставке до 5%. Ранее в ДНР кредиты практически не выдавались», — добавил Владимир Мошкин.

Тихон Архипов ИА REGNUM Крытый рынок после обстрела, Донецк

Помимо сельского хозяйства, финансовые вливания происходят и в промышленность ДНР. Так, уже после вхождения в состав России, «Фондом развития промышленности» ДНР одобрены заявки от промышленников на общую сумму около двух миллиардов рублей.

«Деньги, идущие в крупный бизнес, всегда тянут за собой как субподрядные контракты, так и заказы на поставки сырья и комплектующих у малого и среднего бизнеса, — отмечает Евгений Шульц. — Часто считается, что поддержка крупных предприятий говорит о монополизации. Но в нашем случае не совсем так: за крупными компаниями подтягивается и середняк».

Судя по событиям последнего полугодия, ДНР не просто стала регионом России на бумаге, но происходит и полноценная экономическая интеграция.

«Исчезли административные барьеры, стремительными темпами выравнивается уровень зарплат, заходят российские бизнес-структуры. «Мы — Россия!» — теперь не только политический лозунг, но и экономический», — подытожил депутат НС ДНР Владимир Мошкин.