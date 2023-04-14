Зефирка идет на войну. Какие талисманы помогают бойцам на передовой
«Однажды перед очередным выездом на задание мы забыли Зефирку дома. Так вот командир отделения приказал поехать на такси за нашей подругой. По-другому никак. Мы привыкли к ней. Если розовая зайка с нами, значит, всё пройдет успешно, вернемся без потерь», — рассказывает ИА REGNUM боец 1-го отдельного батальона спецназначения «Хан» по имени Евгений.
История боевой игрушки с позывным Зефирка началась в марте прошлого года. Девушка бойца из батальона «Хан» подарила своему молодому человеку плюшевого зверька в качестве оберега. С тех пор Зефирка стала нести воинскую службу наравне с солдатами. Она прошла многое, как и парни из этого батальона. Ее боевому опыту может позавидовать каждый. Авдеевка, Пески, Запорожье — это лишь немногие города, которые прошла новая боевая единица.
Плюшевая игрушка выполняла одну из самых сложных задач — обеспечить защиту своего батальона, рассказывает Евгений. Находясь на очередном боевом задании, игрушка обрела нового экипированного друга, с которым делила один сухпаек, а ночами ходила в дозор.
Истории игрушек
«Вышли на позицию наблюдать, нам нужно было наладить взаимодействие с пехотой, которая находилась на позиции. Спустились в блиндаж, Зефирка торчала из кармана патрульного рюкзака. Один из парней из 201-й бригады заметил игрушку и спросил, что это? Я сказал, что это мне подарила будущая жена. Он полез в свой рюкзак и достал оттуда корову. Мы познакомили Зефирку с Му. Так завязалась их недолгая дружба. Приятно было узнать, что я не один такой», — вспоминает Александр, боец 1-го ОБСПН «Хан».
Корову «с позывным Му молодому солдату Раулю подарила трехлетняя дочь, когда парень отправлялся в зону проведения специальной военной операции.
Особую ментальную связь с дочерью описал и связист батальона одной из донецких бригад Дмитрий с позывным Беш. В июне 2022-го бойца отпустили на несколько часов, чтобы он повидался с пятилетней дочкой. Было, как в советском фильме «Баллада о солдате».
Дмитрий всё отведенное время потратил на закупку радиодеталей и оборудования, а с дочкой смог побыть только несколько минут: обнять, поцеловать, сказать, как любит, и подарить два «киндер-сюрприза». Раскрыв тут же один из подарков, ребёнок подарил отцу вложенную в сюрприз игрушку: «Папа, это тебе! Его зовут Чудик, пусть с тобой ездит!».
Теперь пластиковый Чудик — верный помощник Беша наряду с изолентой, отверткой и пассатижами.
«Я атеист, и во все эти талисманы, обереги и другие приколы не верю и не верил. Но мой Чудик выполняет особую роль, и она очень важная, он дополнительный раз напоминает, что у меня и таких же парней, как я, есть дети, и они не должны воспитываться без отца. И это в совокупности заставляет еще более ответственно относиться к своей службе, чтобы сберечь и свою жизнь, и жизнь товарищей», — говорит связист.
Сны на Саур-Могиле
Иногда в роли хранителя выступает собственный предок — так во всяком случае считает боец армейского корпуса ДНР Александр Трифонов. Жарким летом 2014-го он участвовал в боях за знаменитую Саур-Могилу — ту же высоту, которую 77 лет назад брал его прадед Павел Андреевич.
«Я часто думаю над тем, чтобы просто уйти. Хочется нормальной, мирной жизни, семью, работу, дом, но каждый раз я останавливаю себя словами: «Я потомок великого человека, Павла Трифонова. Я горжусь этим человеком», — рассказывает Александр. — Совсем недавно я осознал то, что мы с ним очень похожи. Он воевал здесь, как и я, был в самых горячих точках, да даже день рождения в один день — 9 мая. Наверное, это знак. Как и мой медальон».
Во время ожесточенных боев за Саур-Могилу Александр стал видеть пророческие сны. По его словам, это связано с медальоном, который был передан ему по наследству от прадеда — Павла.
«Я лег спать, потом увидел советских солдат, таких же пацанов, как и я. Всё было словно в тумане, — говорит собеседник. — Повсюду доносились голоса, крики, стоны. Было жутковато. Я видел толпу, идущую вдаль. Кто-то плакал, кто-то ликовал, а кто-то перечитывал письма из дома. Среди этой толпы я увидел до боли знакомый силуэт. Это был мой прадед. В руках он держал медальон с фотографией. Через секунду он посмотрел на меня и сказал, что сейчас начнется атака, бегом в укрытие. Потом исчез. В тот момент я понял, что это был не сон. Каждый день, что мы находились на позициях, он предупреждал меня. Я понял, что тот медальон от деда — это мой оберег. И сны тоже от него».
Чудесный кошелек
У добровольца из Венгрии Акоша Приеши свой талисман. Это старый потёртый мамин кошелёк, с которым молодой человек должен был пойти в магазин, а приехал защищать жителей Донбасса.
«Я его везде с собой беру. Сколько раз он меня спасал. Как-то я подумал, что потерял его. Перерыл всю комнату, а он оказался в штанах. Мама бы меня убила», — говорит доброволец.
А вот боец одной из бригад донецкого армейского корпуса Максим с позывным Псих в обереги не верит. Он считает, что главный оберег — это его автомат.
«Я не верю во всякие талисманы. Меня нынешние реалии заставили трезво смотреть на ситуацию. Я верю только в себя, в своих товарищей по службе и своему оружию. Сейчас мой оберег — это автомат. А в 2014-м и 2015-м — гранатомёт», — отметил Максим.
Специалисты по психологии, заметим, призывают всерьез относиться к солдатским талисманам, даже если это не автомат, а мамин кошелёк или даже розовый зайчик. Такого мнения придерживается в том числе психолог батальона «Хан» Елена Калинина. Талисманы на войне — материальное воплощение мыслей солдат, их настроя и желаний, говорит собеседница. «Амулет может подтолкнуть человека, дать ему точку опоры, раскрыть его резервы и помочь проявить себя. Обращаясь к нему за помощью, солдат обретает чувство уверенности и защиты», — подчеркивает Калинина.