11 мая, когда в ДНР отмечается День республики, в Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка личных вещей участников народного ополчения, специальной военной операции, Героев России и ДНР.

ИА REGNUM Картина «Клятва ополченцев на Саур-Могиле»

Экспозиция из более чем ста экспонатов представлена онлайн из соображений безопасности, но корреспондентам ИА REGNUM удалось посетить выставку вживую. Среди представленного — личные вещи, документы, фотографии, обмундирования, символика батальонов, в которых служили погибшие герои.

Экспонаты по крупицам собирались на протяжении нескольких лет, рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом истории ДНР Оксана Радкевич. Например, две медали «За отвагу и мужество», удостоверение и дипломы об окончании Петровской академии науки и искусств и личный фотоальбом бывшего главы ДНР Александра Захарченко после его гибели передали родители. Комплекс вещей легендарного заместителя командира реактивного артиллерийского дивизиона Ольги Качуры («Корсы») передала её дочь Елена Карабет: расческу, браслет, боксёрские перчатки и форму.

ИА REGNUM Личные вещи Александра Захарченко

ИА REGNUM Ольга Корса» Качура и её личные вещи

ИА REGNUM Ольга Корса Качура и ее личные вещи

ИА REGNUM Стенд Корсы

ИА REGNUM Шевроны и фото Сергея Машкина, героя ДНР

ИА REGNUM Олег Гришин, командир взвода батальона «Восток», Герой ДНР, погиб при обороне Саур-могилы в 2014 году

ИА REGNUM Шевроны и фото Сергея Машкина, героя ДНР

«Мы знакомимся и общаемся с родственниками. Людям хочется, чтобы их услышали, рассказать свою историю. Вот один из наших героев, чьи вещи мы храним, Женя Хацько (позывной Брест), был успешным предпринимателем, отцом трёх девочек. В 2014–2015 годах с женой открыл творческую студию для детей. Всегда стремился делать что-то полезное для Республики в условиях войны, — рассказывает Радкевич. — Также у нас представлены личные вещи командира отряда Алексея Золотухина, в котором служил Евгений. Комбат погиб первым, Женя позаботился, чтобы память о нём жила, а сам погиб в декабре прошлого года».

ИА REGNUM Стенд Евгения Хацько с позывным Брест

ИА REGNUM Стенд Евгения Хацько с позывным Брест

ИА REGNUM Стенд Евгения Хацько с позывным Брест

ИА REGNUM Память об артиллерийском командире Алексее Золотухине сохранил его боец

ИА REGNUM Стенд с печатной продукцией

ИА REGNUM Стенд с печатной продукцией

Известные люди здесь увековечены вместе с теми, чьё имя не на слуху. На отдельном стенде, например, представлены наручные часы, форма и кошелёк Дмитрия Лесникова, погибшего танкиста, чей экипаж первым ворвался на танке в Волноваху и проложил дорогу остальным. А рядом — стенды, посвящённые Михаилу Толстых (Гиви), Арсену Павлову (Моторола), Владимиру Жоге (Воха), командиру батальона «Восток» Олегу Гришину, который держал оборону Саур-Могилы в 2014 г.

ИА REGNUM Личные вещи танкиста Дмитрия Лесникова

ИА REGNUM Берет и шеврон Гиви

ИА REGNUM Берет и шеврон Гиви

ИА REGNUM Стенд, посвященный Гиви, шеврон батальона «Сомали»

ИА REGNUM Фото и шеврон Владимира Жоги, тактические перчатки Моторолы

ИА REGNUM Стенд «Спарты» — Жога и Моторола, перчатки тактические

ИА REGNUM Книга о героях ДНР и фото Олега Гришина

В центре зала размещено полотно «Клятва ополченцев на Саур-Могиле», переданное в 2022 году новосибирским художником Вениамином Чебановым. 11 января 2023 года, на 98-м году жизни, живописец скончался, а холст стал своеобразным завершением его карьеры.

ИА REGNUM Картина «Клятва ополченцев на Саур-Могиле»

Как говорят сотрудники музея, экспозиция будет и далее пополняться, а теме обороны Донбасса посвящён и отдельный зал в музее Великой Отечественной войны, который является филиалом республиканского музея.