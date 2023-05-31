Донецк, 31 мая, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Новая медаль, которой планируется награждать участников героического штурма Артёмовска, учреждена вчера указом врио главы Донецкой народной республики. Согласно тексту документа, она имеет статус государственной награды ДНР и создана «в ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге», проявленным в ходе освобождения города от украинских вооруженных формирований.

glavadnr.ru

glavadnr.ru

Согласно Положения о медали, ей награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в боях в период с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023-го, а также «организаторы и руководители боевых операций», в том числе, посмертно. Кроме того, в категорию награжденных попадают те, кто участвовал в разминировании территории и объектов в Артёмовске. Изготавливается она из золотистого металла в форме круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображен двуглавый орел, на груди которого щит с изображением Архангела Михаила в доспехах, лента с надписью «Артёмовск», меч и шахтёрский «обушок».

Оборотная сторона награды предложена в двух вариантах: с лентой, на которой проштампованы ноты, и лентой без символов. По окружности размещены слова «За освобождение Артёмовска», в центре — дата 20 мая 2023 год. Носится медаль на пятиугольной колодке с лентой, на которой три зелёные и две чёрные полоски, визуально напоминающей цвета колодки медали «За взятие Кенигсберга».

glavadnr.ru

Источник ИА Регнум в Народном совете ДНР пояснил, что сходство с наградой Великой Отечественной войны случайно, поскольку цвета ленты взяты с черно-зеленого герба Артёмовска.

«А шахтёрский инструмент в шахтерском регионе — вполне логично», — отметил собеседник агентства, добавив, что два варианта медали подготовлены для награждения бойцов ЧВК «Вагнер» и остальных военных.

За официальным толкованием заложенной в медали символики ИА Регнум обратилось в правительство ДНР.