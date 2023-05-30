Мелитополь, 30 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Танк Т-70 22-го гвардейского танкового полка, принимавший участие в боях за Мелитополь в октябре 1943 года, будет полностью отреставрирован и поставлен на ход к очередной годовщине освобождения города. Об этом рассказал корреспонденту ИА Регнум исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества Ленинградской области Владимир Казаков.

Кадр из видео Танк Т-70. Мелитополь

Для осуществления указанных целей предстоит огромная работа, которая будет включать в себя поиск составных частей для двигателей у других машин, а также специальное воссоздание отдельных компонентов на заводе.

В настоящее время боевая машина по просьбе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого доставлена в музей «Битва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова. По словам Казакова, танк долгое время был «законсервирован» — части его корпуса полностью сварены и закрывают доступ вовнутрь, а все оборудование было снято. Сейчас специалистам музея предстоит частично разобрать корпус машины, чтобы приступить к созданию необходимых запчастей.

«Сложность ещё в том, что у этого танка было два двигателя. Нужно будет что-то воссоздать заново на заводе, какие-то части получится взять у других подобных машин. Придётся срезать верхние части корпуса, чтобы добраться до внутренностей. Сейчас верхние покрытия полностью приварены. Нужно будет часть трансмиссии восстановить. Что-то придётся отливать заново. Будем искать, подбирать», — рассказал Казаков.

Он отметил, что специалистам Музея не привыкать к подобным работам — они часто занимаются реконструкцией и восстановлением машин, которые достали с глубин водоёмов, болот, нашли в лесах. По словам нашего собеседника, может получиться так, что для танка придётся заново отливать всю гусеницу. Время на восстановление Т-70 — четыре месяца, а пока специалисты ещё занимаются оценкой предстоящих работ.

13 октября 1943 году танк под командованием комвзвода, лейтенанта Сергея Гаврюшова первым ворвался в Мелитополь и вёл бой в городе. 25 октября во время атаки машина была подбита, экипаж погиб и по указанию командующего фронтом Федора Толбухина Т-70 был установлен над могилой героев у сегодняшнего Братского кладбища. Предполагается, что восстановленный танк возглавит парадное шествие в честь освобождения Мелитополя 23 октября этого года.