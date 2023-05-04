Донецк, 4 мая, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Подорвавшийся 4 мая на противопехотной фугасной мине «Лепесток» 49-летний мужчина стал 113-м пострадавший от мин этого типа, с начала эскалации — которую в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) отсчитывают с 17 февраля прошлого года. Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

При этом статистика охватывает только гражданских лиц, не учитывая ранения и травмы среди военнослужащих. По словам сапёра Алексея, минирование территории «Лепестком» производилось украинской стороной в том числе с помощью специальных снарядов для «Града» и «Смерча». Сам боец наступил на такую мину при очистке местности от крупных боеприпасов.

«То ли она нештатно сработала, то ли её грунтом засыпало, но ранения мне удалось избежать. Я просто отделался сильным ударом в ногу», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Как отмечает начмед одной из донецких бригад Евгений Шульц, такое везение — скорее, редкость. Так, со случаями отрыва стопы в результате детонации противопехотной мины ПМФ-1 поступают 60–70% пострадавших, 40–30% — с отрывом пальцев. Командир взвода мотострелковой роты с позывным Итальянец рассказал ИА REGNUM, что потерял ногу, выполняя обычные действия.

«Мы должны были идти штурмовать позиции противника на переднем крае. Для этого ночью накопились на нейтральной полосе и выдвинулись по команде в четыре утра. Несмотря на то что было ещё темно, нас заметили и открыли огонь. Я опустился на колено для стрельбы и почувствовал удар в ногу. Она висела на коже, но мне удалось самостоятельно наложить жгут, — вспоминает Итальянец. — Из-за непрекращающегося огня со стороны противника выносили меня долго и ногу сохранить не получилось. Как выяснилось позже, я коленом опустился именно на «Лепесток».

Впервые Украина использовала такие мины против мирного население ДНР 16 июля 2022 года. Тогда «Лепестки» были обнаружены в районе железнодорожного узла Ясиноватой. В ночь на 28 июля прошлого года боеприпасами были усыпаны улицы Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Кроме того, их использовали и в других регионах.

Оттавская конвенция, к которой Украина присоединилась в 2006 году, налагает полный запрет на использование противопехотных мин.