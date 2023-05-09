Из главного офиса ортопеда Татьяны Перевезенцевой в центре Донецка до производства в Макеевке около двадцати минут езды. Ожидая увидеть какой-нибудь ангар в промзоне, мы с некоторым удивлением видим перед собой обычный частный дом, построенный ещё в 30-е годы прошлого века, а может, и раньше: штукатуренные толстые стены из дикого камня, крыша под старым шифером.

Иван Шилов ИА REGNUM На СВО

Всё органично донецкое, и на входе нас так же по-домашнему приветствует давний клиент Татьяны и наш знакомый Антон. Он воюет с 2014 года, уже, считай, девять лет в берцах, от которых ноги постоянно болят. Но как только перешел на обувь с ортопедической стелькой, резко полегчало.

Такая у нашей хозяйки работа. Она — уникальный специалист по изготовлению специальной обуви. Но, если вдуматься, миссия у Татьяны гораздо важнее — исправлять то, что недодано природой или отобрано обстоятельствами. Не просто директор обувного цеха, но помощник Творца.

Хотя изначально о таких категориях никто не задумывался. «Если бы кто-то сказал, что я буду заниматься обувью — в жизни бы не поверила», — смеется Татьяна, тем не менее получившая специальность техника-технолога протезных ортопедических изделий. А теперь семейная фирма Перевезенцевых — единственный центр по изготовлению продукции для людей с особыми потребностями. Тут и дети после тяжелых заболеваний, и военнослужащие типа Антона, и ампутанты, которым возвращают возможность нормально ходить.

Ботинки по воле случая

Началось всё, как многое в жизни, случайно. Кто-то из семьи поехал работать в Москву по сапожному делу, затем подтянулся будущий муж Татьяны, а там уже присоединилась и она. Супруг работал в компании, которая специализировалась на ортопедической обуви, было много заказов по России, странам СНГ и за границу, так что увидеть перспективный рынок Перевезенцевым помогли.

Другое дело, что они хотели вернуться домой и растить детей в Донецке. Что и сделали в 2010 году, открыв собственное обувное предприятие. «Это сейчас у нас два офиса и цех по производству. А когда-то всё начиналось с маленькой комнатки, где я, мой муж и брат делали первые самостоятельные шаги в ортопедической отрасли», — рассказывает Татьяна.

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

Первые заказы собирали по знакомым и по сарафанному радио. Начинали с простого, но сделать толковую стельку, компенсирующую физические изъяны, тоже нужно уметь. Один из первых сложных случаев — мужчина с сахарным диабетом и ампутацией стопы. Перевезенцевы справились и тогда поняли, что дело пойдет.

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

На производстве стоит резкий запах клея и кожи, в этом смысле ничего не изменилось: специфика. Каждая комната в доме-заводе представляет из себя своеобразный мини-цех, а все они связаны между собой межкомнатными проёмами, образуя цельный механизм. По словам Татьяны, весь процесс начинается с администратора, принимающего заказ, и заканчивается тоже им: позвонить клиенту и отдать изделие.

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

Первый этап производства — подбор колодки. Специалист знакомится с проблемой и ищет вариант под размер ноги. Однако при сложной ортопедии, например ампутации, четко по ноге делаются гипсовые колодки. Далее — цех вкладных элементов. На готовую колодку наносятся слои полимера, которые подгоняются до миллиметра, а затем формируется стелька.

Когда готовы колодка и вкладной элемент, за дело берётся модельер. Заказчик может выбрать модель в каталоге, но у Перевезенцевых шаблонов нет. Всё рисуется конкретно под определённую ногу, чтобы каждая ниточка, любой ремешок был на своём месте. Следующий цех — закройный. Закройщик подбирает цвета и режет кожу под выбранную модель, собранная обувь поступает в следующий цех на затяжку, и затем клеится подошва.

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

Конечный этап — это стол ОТК. Директор цеха либо сама Татьяна проверяют изделие от совпадения цветов до последнего шва. Если обувь не соответствует критериям, она никогда не окажется на стеллаже готовой продукции. Хозяйка с гордостью говорит, что ее коллектив из 12 человек делает обувь не хуже столичных предприятий.

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

«Мы стараемся держать цены в районе 15 тысяч рублей за пару сложной ортопедии, а так цены начинаются от 5,5 тыс. рублей чтобы это было доступно для наших клиентов. Сами понимаете, какие в Донецке зарплаты. В то время как в Москве цена достигает за пару детской обуви около 12 тысяч, а взрослая может быть и 50–60 тысяч» — говорит она.

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для взрослых и детей в ДНР

А самое главное, что в Москве не делают обувь для военнослужащих, которые стали одними из главных клиентов мини-фабрики. После ранений могут быть самые разные варианты, очень часто обращаются бойцы с укорочением конечностей. Так вот срослось, а для спины это огромная нагрузка и сильная боль. Если на рынке стоимость обуви с заполнением ампутаций может доходить до 30–40 тысяч за один ботинок, то в Донецке это вдвое-втрое дешевле при таком же качестве.

Берцы вместо шлёпанцев

До войны основные заказы были для детей и пожилых людей, а подрядчики работали по всей Украине — подошвы, например, заказывали в Запорожье. «Когда, казалось, мы крепко стали на ноги, наступил 2014 год. Для нас война стала настоящим испытанием», — признается ортопед.

После попадания украинского снаряда во двор здания, где располагался офис, пришлось переехать в другое место. Не опоздали бы в тот день муж с женой на полчаса на работу, этой истории не было бы.

ИА REGNUM Производство ортопедической обуви для детей в ДНР

Татьяна вспоминает, что в первые полгода никто не понимал, что происходит, все двигались по инерции с мыслями: «Ну скоро же это закончится». Но вопреки всему бизнес продолжался. До закрытия границ ДНР с Украиной женщина выезжала к своим постоянным заказчикам, так как не могла бросить наших людей в беде. Но чем больше накалялась политическая обстановка, тем больше возникало препятствий. В 2014-м украинские военные несколько раз изъяли заказанные у поставщиков материалы, пришлось искать других.

«В то время доходило до смешного — у тебя заказы есть, а делать их не из чего. Старались выходить из положения, закупая товар у местных магазинов, но ценник был баснословный. Так, методом проб и ошибок, стали ездить на закупку в Ростов», — вспоминает Перевезенцева.

А на смену гражданской обуви для детей и взрослых пришли берцы для военнослужащих. Большинство друзей и знакомых ушли добровольцами на фронт, взяли в руки оружие, а вот обуться смогли только в шлёпанцы. Так и стали постепенно обращаться за помощью.

ИА REGNUM Ортопедическая обувь для военнослужащих в ДНР

Ортопедическая фирма стала производить ботинки всех типов для военнослужащих. Начиная от самого простого — обуви с ортопедической стелькой, чтобы разгрузить ногу и снять усталость со спины, — заканчивая более сложными вариантами.

Если у человека ампутирована часть стопы, кроится изделие, которое ничем не отличается визуально от обычного, но внутри идёт заполнение. Благодаря этому боец может нормально передвигаться. Кроме того, ладно сшитая обувь от взрывных ампутаций лучше предохраняет, есть шансы пережить встречу с теми же печально известными минами «Лепесток».

Тем не менее здесь все равно делают детскую обувь. Война не обязательно отрывает руки и ноги. Постоянный стресс провоцирует нарушения в работе организма даже у самых маленьких. По словам Татьяны, «сейчас очень много детей с тяжелыми болезнями, из-за которых теряется чувствительность конечностей. К нам приходят за обувью дети с диабетом, с ДЦП, даже после инсульта. Мы всем стараемся помогать».

А кроме работы есть еще волонтерство: фирма оказывает поддержку детям из реабилитационного центра в Енакиево, и главной целью семейное предприятие видит создание сети филиалов по всему Донбассу. Помочь тем, кому можно. Другое дело, что обученных специалистов для этого очень не хватает.

Но в любом случае за последние девять лет Татьяна ни на один день не покидала ДНР, продолжая делать обувь всем, кто в ней нуждается, и бизнес бросать не собирается. На вопрос «Почему вы не выехали?» Татьяна отвечает, как и большинство дончан:

«Здесь мой дом. Уехать куда-то и говорить о том, как всё плохо, может каждый. А вы попробуйте остаться и вкалывать. Иногда бесплатно, иногда и без спасибо. Но я патриотка нашей республики и России, мое место в Донецке».