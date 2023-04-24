Операция с вербовкой российского летчика и угоном боевого самолета могла бы стать звездным часом бывшего полковника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Романа Червинского. И если разобраться, то стала. Конечно, это не совпадает с точкой зрения СБУ, глава которой, Василий Малюк, назвал бывшего разведчика «негодяем». Однако в результате талантливо проваленной спецоперации украинские специалисты сами раскрыли схемы расположения средств ПВО и аэродромов, свою принадлежность к разведке, внешность и местоположение.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Поэтому комбинированный ракетный удар, нанесенный российскими войсками в июле 2022 г. по аэродрому «Канатово» под Кировоградом, был максимально эффективным: погиб командир воинской части и еще двое военных, 17 человек получили ранения. Также были уничтожены два истребителя, аэродромная техника, повреждена взлетная полоса и разрушен железнодорожный узел. Несколько снимков с объекта были опубликованы только недавно.

Это, собственно, и был «полный успех», за который 24 апреля Червинский был задержан в Тернопольской области (накануне ему официально было объявлено «подозрение») по обвинению в превышении служебных полномочий.

Официально объявлено, что жадный до славы полковник решил не согласовывать свой проект ни с кем из начальства. Но куда вероятнее, что по старой традиции его просто сделали «крайним», поскольку, как заявил председатель СБУ Малюк, «СБУ и ГУР МО сразу высказали свои замечания по этому плану, его не согласовали другие государственные органы. Ведь спецоперация таила в себе много рисков». То есть про операцию знали. И готовила ее смешанная группа, где роль отставника Червинского, вернувшегося на службу в одно из подразделений ССО (Сил специальных операций), неочевидна.

План с виду был прост.

Специально обученный айтишник «пробил» контакты троих летчиков российских ВКС, которым предложили крайне выгодную сделку. Один из них конкретно заинтересовался миллионом долларов и выездом его семьи в Евросоюз в обмен на боевую машину, пригнанную на указанный аэродром. Какую именно — нигде не указывается. Однако, поскольку украинская разведка предложила пилоту отравить своего штурмана клофелином и заложила ампулы в тайник в Волгограде, это мог быть самолет-разведчик на базе бомбардировщика Су-24. Именно такие машины базируются на аэродроме «Мариновка» под Волгоградом, и в озвученных планах украинской разведки такой самолет тоже упоминался.

Александр Бельтюков Су-24

Далее перед российскими диспетчерами летчик должен был имитировать аварию, Украина объявила бы о пленении пилота, а он бы получил деньги, новые документы и воссоединился с семьей. Что было крайне маловероятно. Для подтверждения готовности к угону от него требовали выслать видео, на котором запечатлено, как летчик показывает на фоне самолета номер, предварительно данный ему вербовщиками.

Всё, казалось бы, развивалось по плану. Якобы готовому на угон летчику передали схемы зон действия систем ПВО на Юго-Востоке Украины, аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карты высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область) и Житомира, а также раскрыли, в каких населенных пунктах сосредоточено наибольшее число переносных зенитных комплексов.

Но проблема была в том, что завербованный «объект» участвовал в оперативной игре под контролем ФСБ.

В указанное время «предатель» не прилетел, зато, по сообщению украинских властей, восемь ракет «Калибр» и пять ракет Х-22 успешно поразили заданные цели. Тогда же, в июле, ФСБ заявила, что «сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов».

Сам Червинский считает уголовное преследование политически мотивированным и связывает его с «Вагнергейтом» — сорванной операцией 2020 года по задержанию бойцов ЧВК «Вагнер».

Эта операция, как утверждал годом позже экс-начальник ГУР Василий Бурба, была перенесена по приказу президента Украины Владимира Зеленского и шефа президентского офиса Андрея Ермака, а затем сорвана из-за утечки информации. «Вагнеровцев», напомним, задержали в Минске и выдали России. Полковник Червинский был одним из группы, готовившей операцию. И после ее срыва гуровец обвинил во всём офис президента, за что и был уволен из разведки, перейдя из тени под свет эфирных софитов.

Кадр из видео с канала: Украина 24 Роман Червинский.

Там Червинский в числе прочего рассказал, что был причастен к похищению в ДНР экс-командира подразделения ПВО Владимира Цемаха, которого планировали использовать как свидетеля по делу катастрофы малайзийского Boeing МН17. Цемах просидел в украинской тюрьме пару месяцев, а в сентябре 2019 года его выпустили в рамках обмена. В том, что похищенный так и не попал в Нидерланды (якобы желавшие прислать за ним спецборты), активный полковник тоже косвенно обвинял власти.

Однако, учитывая, что вся его биография состоит из громких провалов, здесь просматривается некая системность. Которую, с нашей точки зрения, тоже можно смело назвать большим успехом.