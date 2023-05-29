Донецк, 29 мая, 2023, 17:58 — ИА Регнум. С 25 мая и до конца минувшей недели в ДНР полностью будут погашены долги по зарплатам работникам угледобывающих предприятий в размере 2,7 млрд рублей. Об этом ИА Регнум рассказал председатель Донецкой территориальной профсоюзной организации профсоюза работников угольной промышленности ДНР Геннадий Ковальчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Так, по информации профсоюза, на лицевые казначейские счета двух угледобывающих объединений — «Макеевугля», «ДУЭКа» — деньги начали поступать 25 мая. Остальные семь предприятий — шахта имени Засядько, шахта «Комсомолец Донбасса», «Артёмуголь», «Орджоникидзеуголь», «Макеевпогрузтранс» и «Моспинское УПП», «Торезантрацит» — получили средства 26 мая. На подготовку соответствующих документов властям республики потребовалось почти три месяца.

Как заявил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков, многие шахты переделывали документы на выдачу зарплаты несколько раз. После согласования с федеральными министерствами правительство республики подготовило внесение поправок в закон ДНР о бюджете на 2023 год. Затем депутаты Народного Совета утвердили изменения в бюджет, и после подписания изменений врио главы ДНР Денисом Пушилиным началась выплата зарплаты горнякам. Однако непосредственное зачисление на банковские карты зависит уже от предприятий.

«К 17 часам сегодняшнего дня начались начисления на карты ЦРБ сотрудникам Донецкой угольной энергетической компании. К этому же времени «Торезантрацит» направил средства субсидии в банк ЦРБ и ожидает одобрения на зачисления на карты сотрудников. Средства субсидии «Макеевуголь» пока что находятся на их лицевом счете в казначействе по причине выявленных технических ошибок. Остальные 6 предприятий… получили средства субсидии сегодня. Они находятся на лицевых счетах этих предприятий, открытых в казначействе», — написал сегодня Чертков у себя в Telegram.

Как он отметил, далее все действия, связанные с выплатой зарплат, зависят от самих предприятий. Существует вероятность наличия каких-то технических ошибок или нестыковок, но даже так эти вопросы решаются в течение дня, добавил Чертков. По его словам, самая трудная часть работы уже сделана.

Как сообщало ИА Регнум, в ДНР решается вопрос о погашении задолженности перед шахтёрами по зарплате за январь, февраль и первую половину марта. При этом, как уточняли в регионе, проблемой отрасли остаётся не только вопрос выплат зарплат, но и острая нехватка рабочих рук. Отток шахтёрских кадров наблюдается в ДНР уже не первый год.